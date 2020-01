Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6560d9fc-de46-4cc8-92c3-8b079cf3f4e0","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A Monty Python egyik alapítója, Eric Idle nemrégiben megjelent életrajzi könyvében több alkalommal is megidézi a múlt héten elhunyt alkotótársát, Terry Jonest. Az alábbiakban ebből a könyvből közlünk két történetet.","shortLead":"A Monty Python egyik alapítója, Eric Idle nemrégiben megjelent életrajzi könyvében több alkalommal is megidézi a múlt...","id":"20200130_Tudtam_mit_jelent_az_a_csillogas_a_szemeben__Eric_Idle_Terry_Jones","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6560d9fc-de46-4cc8-92c3-8b079cf3f4e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b465cee8-f8ca-485f-910c-9f215796b89e","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20200130_Tudtam_mit_jelent_az_a_csillogas_a_szemeben__Eric_Idle_Terry_Jones","timestamp":"2020. január. 29. 14:15","title":"\"Tudtam, mit jelent az a csillogás a szemében\" - Eric Idle két emlékezetes története Terry Jones-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98379f97-a6b0-48e2-b611-3cef376493ab","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb 25 beteg vesztette életét Kínában hétfő estig koronavírus okozta tüdőgyulladás miatt, így a ragály halottainak száma egy nap alatt 81-ről 106-ra emelkedett. A fertőzést már Németországban is kimutatták.\r

","shortLead":"Újabb 25 beteg vesztette életét Kínában hétfő estig koronavírus okozta tüdőgyulladás miatt, így a ragály halottainak...","id":"20200128_koronavirus_kina_kanada_nemetorszag_tudogyulladas_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98379f97-a6b0-48e2-b611-3cef376493ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf0318b-ff98-4b0d-9d61-fc5753fac239","keywords":null,"link":"/vilag/20200128_koronavirus_kina_kanada_nemetorszag_tudogyulladas_jarvany","timestamp":"2020. január. 28. 05:29","title":"Koronavírus: tovább nőtt a halottak száma, Németországban is megjelent a kórokozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A közfoglalkoztatottak száma 24 ezerrel csökkent.","shortLead":"A közfoglalkoztatottak száma 24 ezerrel csökkent.","id":"20200129_45_millioan_dolgoznak_155_ezer_munkanelkuli_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b07903d3-2df7-42c5-b5fb-5688e31d9881","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200129_45_millioan_dolgoznak_155_ezer_munkanelkuli_van","timestamp":"2020. január. 29. 10:48","title":"4,5 millióan dolgoznak, 155 ezer munkanélküli van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0febf50-164e-41a5-b315-7d71af52dc4c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A több mint 40 millió forintos alapárú sportterepjáró menetdinamikáját nem sokáig élvezhette a sofőr.","shortLead":"A több mint 40 millió forintos alapárú sportterepjáró menetdinamikáját nem sokáig élvezhette a sofőr.","id":"20200129_vizbe_merulve_vegezte_az_alig_par_hetes_es_600_loeros_audi_rs_q8","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0febf50-164e-41a5-b315-7d71af52dc4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d4969f2-e5a3-4d3f-89a7-47c4cc4b75d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200129_vizbe_merulve_vegezte_az_alig_par_hetes_es_600_loeros_audi_rs_q8","timestamp":"2020. január. 29. 06:41","title":"Vízbe merülve végezte az alig pár hetes és 600 lóerős Audi RS Q8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14fe99c5-ba25-4c33-90fc-b456f16e70ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az olajfolt kilométeres hosszúságú lehet. A Petőfi hídnál is látták.","shortLead":"Az olajfolt kilométeres hosszúságú lehet. A Petőfi hídnál is látták.","id":"20200128_olajfolt_duna_budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14fe99c5-ba25-4c33-90fc-b456f16e70ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16a4ae86-6151-42fb-b2de-ec0dbc84a1d1","keywords":null,"link":"/elet/20200128_olajfolt_duna_budapest","timestamp":"2020. január. 28. 18:13","title":"Hatalmas olajfoltot láttak a Dunán Budapestnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d7e0c6-b678-49d3-abc4-3f9dbcca7b12","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még mindig nyomoznak az ügyben, de sok fejlemény nem történt. ","shortLead":"Még mindig nyomoznak az ügyben, de sok fejlemény nem történt. ","id":"20200128_Microsoft_botrany_ugyeszseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4d7e0c6-b678-49d3-abc4-3f9dbcca7b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef925805-54f7-432f-a801-ffae8d17136f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200128_Microsoft_botrany_ugyeszseg","timestamp":"2020. január. 28. 10:26","title":"Még senkit nem hallgatott ki a Microsoft-botrányban az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5719cc54-d1c4-480a-97ef-a474b4204cb4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy villamos távvezeték kiváltása az oka annak, hogy vélhetően fél éves csúszással adják majd át a Cegléd és Adony közötti szakaszt. ","shortLead":"Egy villamos távvezeték kiváltása az oka annak, hogy vélhetően fél éves csúszással adják majd át a Cegléd és Adony...","id":"20200128_Tovabb_csuszik_az_M4es_gyorsforgalmi_ut_egyik_szakaszanak_atadasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5719cc54-d1c4-480a-97ef-a474b4204cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abcf7767-e7b0-4a3a-be8f-a6cfce10dc30","keywords":null,"link":"/kkv/20200128_Tovabb_csuszik_az_M4es_gyorsforgalmi_ut_egyik_szakaszanak_atadasa","timestamp":"2020. január. 28. 17:40","title":"Tovább csúszik az M4-es gyorsforgalmi út egyik szakaszának átadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mennyire veszélyes a kínai koronavírus, hogyan lehet elkapni, és mit tesznek a kínai és a magyar hatóságok, hogy ne terjedjen tovább? Magyarázó videó Gergely Mártonnal.","shortLead":"Mennyire veszélyes a kínai koronavírus, hogyan lehet elkapni, és mit tesznek a kínai és a magyar hatóságok, hogy ne...","id":"20200129_Minden_amit_a_koronavirusrol_tudni_kell__gyerekbarat_videoban_mondjuk_el","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac410b0-169f-4b62-a3cf-0558965d1c30","keywords":null,"link":"/360/20200129_Minden_amit_a_koronavirusrol_tudni_kell__gyerekbarat_videoban_mondjuk_el","timestamp":"2020. január. 29. 15:00","title":"Minden, amit a koronavírusról tudni kell – gyerekbarát videóban mondjuk el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]