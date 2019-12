Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4fdad356-603d-49dd-9eeb-b26a74bfab88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség az elkövetőt elfogta, a tanárt kórházba szállították.","shortLead":"A rendőrség az elkövetőt elfogta, a tanárt kórházba szállították.","id":"20191205_Megkeseltek_egy_tanart_egy_gyori_kozepiskolaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fdad356-603d-49dd-9eeb-b26a74bfab88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3920cf64-d076-48eb-ab6b-c908c509d1d1","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_Megkeseltek_egy_tanart_egy_gyori_kozepiskolaban","timestamp":"2019. december. 05. 13:19","title":"Megkéseltek egy tanárt egy győri középiskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3960861f-6dbc-4d7e-a741-9765f9ccee1d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mindössze 10 magyar fért fel a leggazdagabb 300 romániai listájára. A legtehetősebb a Digi tulajdonosa lett.","shortLead":"Mindössze 10 magyar fért fel a leggazdagabb 300 romániai listájára. A legtehetősebb a Digi tulajdonosa lett.","id":"20191206_Itt_a_leggazdagabb_10_erdelyi_magyar_listaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3960861f-6dbc-4d7e-a741-9765f9ccee1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beefa166-cdfe-4576-8526-48d4944a3d7e","keywords":null,"link":"/kkv/20191206_Itt_a_leggazdagabb_10_erdelyi_magyar_listaja","timestamp":"2019. december. 06. 16:16","title":"Itt a leggazdagabb 10 erdélyi magyar listája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a921329-14df-4b36-8330-29884d8a423c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Kim Rasmussen, a magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya személyes támadásként élte meg a játékvezetők és a delegátus tevékenységét a Románia elleni vesztes csoportmérkőzésen, a Japánban zajló olimpiai kvalifikációs világbajnokságon.","shortLead":"Kim Rasmussen, a magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya személyes támadásként élte meg a játékvezetők és...","id":"20191206_kim_rasmussen_szovetsegi_kapitany_kezilabda_valogatott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a921329-14df-4b36-8330-29884d8a423c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2eaf442-80d5-465e-bba4-a69961876717","keywords":null,"link":"/sport/20191206_kim_rasmussen_szovetsegi_kapitany_kezilabda_valogatott","timestamp":"2019. december. 06. 14:05","title":"Rasmussen: Ami történt, személyes támadás volt ellenem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A tűzeset a Rekettye utcában történt.","shortLead":"A tűzeset a Rekettye utcában történt.","id":"20191205_Kigyulladt_egy_auto_a_XV_keruletben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f43a68f-fea1-47d7-b72d-4255a71735a7","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_Kigyulladt_egy_auto_a_XV_keruletben","timestamp":"2019. december. 05. 22:00","title":"Kigyulladt egy autó a XV. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1fc5bcd-ea9e-48ce-8b3a-0a8144476e6d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A korábban fertőzötté vált Pest megyei zárt vadaskert közvetlen közelében igazolta az afrikai sertéspestis (ASP) jelenlétét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma, a vírust két elhullott vaddisznóból mutatta ki a hatóság.","shortLead":"A korábban fertőzötté vált Pest megyei zárt vadaskert közvetlen közelében igazolta az afrikai sertéspestis (ASP...","id":"20191206_Bovult_a_sertespestis_miatti_fertozott_terulet_Pest_megyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1fc5bcd-ea9e-48ce-8b3a-0a8144476e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8131d672-3f05-4f38-9798-d6578bf5b14a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191206_Bovult_a_sertespestis_miatti_fertozott_terulet_Pest_megyeben","timestamp":"2019. december. 06. 21:31","title":"Bővült a sertéspestis miatti fertőzött terület Pest megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f86f440-998d-4214-93d2-06cd2fe752e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kincses Gyula egy minőségi mutatói rendszert is bevezetne, ahol a betegek véleménye is megjelenhet. A vizitdíjnak véleménye szerint pozitív hatásai voltak. ","shortLead":"Kincses Gyula egy minőségi mutatói rendszert is bevezetne, ahol a betegek véleménye is megjelenhet. A vizitdíjnak...","id":"20191205_Brutto_egymillios_alapbert_adna_az_orvosoknak_a_kamara_uj_elnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f86f440-998d-4214-93d2-06cd2fe752e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3714f51b-00fb-4361-8005-994333296916","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_Brutto_egymillios_alapbert_adna_az_orvosoknak_a_kamara_uj_elnoke","timestamp":"2019. december. 05. 20:08","title":"Egymillió forintos alapbért adna az orvosoknak a kamara új elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9b864b3-6539-4336-a450-7ff299d385d4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Széles összefogással állnak ki a dramaturgok Upor László rektorjelölt mellett. A Színház- és Filmművészeti Egyetem doktori iskolájának a hallgatói is nyilatkozatott tettek közzé, amelyben hangsúlyozzák, hogy a hatalmi visszaélések az elkövetőket minősítik, nem pedig az egyetem egészét.","shortLead":"Széles összefogással állnak ki a dramaturgok Upor László rektorjelölt mellett. A Színház- és Filmművészeti Egyetem...","id":"20191205_Megszolalt_a_szakma_a_Szinmuveszetit_ert_tamadasok_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9b864b3-6539-4336-a450-7ff299d385d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eec31c2-3f1f-4906-86a0-8d19ec1bd59f","keywords":null,"link":"/kultura/20191205_Megszolalt_a_szakma_a_Szinmuveszetit_ert_tamadasok_miatt","timestamp":"2019. december. 05. 15:13","title":"Megszólalt a szakma a Színművészetit ért támadások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a8249b1-5c4f-4040-9063-fdf4d92b0adf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A német kancellár a lengyel miniszterelnökkel, Mateusz Morawieckivel együtt járta be az egykori koncentrációs tábort","shortLead":"A német kancellár a lengyel miniszterelnökkel, Mateusz Morawieckivel együtt járta be az egykori koncentrációs tábort","id":"20191206_Eloszor_latogatott_Auschwitzba_Merkel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a8249b1-5c4f-4040-9063-fdf4d92b0adf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3907b3-cc38-4e03-8e4d-7bea054dc661","keywords":null,"link":"/vilag/20191206_Eloszor_latogatott_Auschwitzba_Merkel","timestamp":"2019. december. 06. 14:24","title":"Először látogatott Auschwitzba Merkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]