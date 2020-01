Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8505bb78-aba1-424d-bbf1-ea31fb978999","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező és francia partnere sorozatban harmadszor jutott be az elődöntőbe női párosban az ausztrál nyílt teniszbajnokságon.","shortLead":"A magyar teniszező és francia partnere sorozatban harmadszor jutott be az elődöntőbe női párosban az ausztrál nyílt...","id":"20200128_babos_timea_kristina_mladenovic_tenisz_melbourne_elodonto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8505bb78-aba1-424d-bbf1-ea31fb978999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2e47930-6ff4-4a05-aa1f-e3573330c7ca","keywords":null,"link":"/sport/20200128_babos_timea_kristina_mladenovic_tenisz_melbourne_elodonto","timestamp":"2020. január. 28. 06:11","title":"Babosék elődöntősök Melbourne-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65bb7ec3-5951-40b2-80eb-1c5072576c8f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Ez 21 százalékkal magasabb, mint az egy évvel ezelőtti adat.","shortLead":"Ez 21 százalékkal magasabb, mint az egy évvel ezelőtti adat.","id":"20200129_1200_forintnal_is_magasabb_a_fizikai_dolgozok_atlagos_orabere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65bb7ec3-5951-40b2-80eb-1c5072576c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f16f514-b5c1-4416-adf8-ad9dce66dfb7","keywords":null,"link":"/kkv/20200129_1200_forintnal_is_magasabb_a_fizikai_dolgozok_atlagos_orabere","timestamp":"2020. január. 29. 05:25","title":"1200 forintnál is magasabb a fizikai dolgozók átlagos órabére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"279c8c36-fd87-4b91-9f79-b76296c02f90","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Tinder elvileg segíteni szeretne a bajba jutott felhasználóin, a háttérben egy egészen más dolog rajzolódik ki.","shortLead":"Bár a Tinder elvileg segíteni szeretne a bajba jutott felhasználóin, a háttérben egy egészen más dolog rajzolódik ki.","id":"20200127_tinder_panik_gomb_felhasznaloi_adatok_noonlight","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=279c8c36-fd87-4b91-9f79-b76296c02f90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ac05b7d-ea98-448b-8fa1-bf9827032368","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_tinder_panik_gomb_felhasznaloi_adatok_noonlight","timestamp":"2020. január. 27. 10:03","title":"Pánikgomb került a Tinder alkalmazásba, de nincs minden rendben vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d1c7fa-ec74-448e-95ec-96b26d746236","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sok helyen valószínűleg nem indul újra a termelés.","shortLead":"Sok helyen valószínűleg nem indul újra a termelés.","id":"20200127_kina_vuhan_koronavirus_gazdasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88d1c7fa-ec74-448e-95ec-96b26d746236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a861d53d-fc96-4584-ada4-2865f85f0093","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200127_kina_vuhan_koronavirus_gazdasag","timestamp":"2020. január. 27. 19:35","title":"A külföldi cégek sorra menekítik ki embereiket Vuhanból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9edde4e-e164-4ce1-9a0d-af1a1f3242da","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Érvénytelenül mondta fel a Mahir Cityposter Kft. a HVG-vel a lap reklámozására kötött szerződést – mondta ki első fokon a Budai Központi Kerületi Bíróság.","shortLead":"Érvénytelenül mondta fel a Mahir Cityposter Kft. a HVG-vel a lap reklámozására kötött szerződést – mondta ki első fokon...","id":"20200127_HVGplakatok_elso_fokon_nyertunk_a_Mahir_Cityposterrel_szemben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9edde4e-e164-4ce1-9a0d-af1a1f3242da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4abd1a8c-9e90-422f-8d2f-64fd77d7be06","keywords":null,"link":"/kkv/20200127_HVGplakatok_elso_fokon_nyertunk_a_Mahir_Cityposterrel_szemben","timestamp":"2020. január. 27. 10:39","title":"HVG-plakátok: első fokon nyertünk a Mahir Cityposterrel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b66236a-aa38-4eb5-b0f2-a2ede6c6f99c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A több évtizedig közvetítőkocsiként szolgált jármű műszaki berendezéseit a Magyar Rádió hangmérnökei tervezték. ","shortLead":"A több évtizedig közvetítőkocsiként szolgált jármű műszaki berendezéseit a Magyar Rádió hangmérnökei tervezték. ","id":"20200128_kulonleges_ikarust_kapott_a_kozlekedesi_muzeum_magyar_radio_kozvetitokocsi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b66236a-aa38-4eb5-b0f2-a2ede6c6f99c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b13b3355-e2b3-4b6f-95ca-dabd505eefaa","keywords":null,"link":"/cegauto/20200128_kulonleges_ikarust_kapott_a_kozlekedesi_muzeum_magyar_radio_kozvetitokocsi","timestamp":"2020. január. 28. 13:48","title":"Különleges Ikarust kapott a Közlekedési Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fővárosból kifelé vezető szakaszon dugóra kell számítani.","shortLead":"A fővárosból kifelé vezető szakaszon dugóra kell számítani.","id":"20200127_negyes_karambol_utkozes_ferihegyi_repuloterre_vezeto_ut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c6c3328-2876-4639-aa9b-bf0a9d7229eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200127_negyes_karambol_utkozes_ferihegyi_repuloterre_vezeto_ut","timestamp":"2020. január. 27. 10:42","title":"Négy autó ütközött össze a Ferihegyi repülőtérre vezető úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3b9fa37-50b6-45ae-a082-f0cfa9b7fa09","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Négy-ötszörös áron is eladják a kosarashoz köthető sportcipőket, az egyik legismertebb, sportcipők újbóli eladására szakosodott oldal már nem is engedi, hogy az eladók tovább nyerészkedjenek Kobe Bryant halálán. ","shortLead":"Négy-ötszörös áron is eladják a kosarashoz köthető sportcipőket, az egyik legismertebb, sportcipők újbóli eladására...","id":"20200128_Az_egekbe_szoktek_a_sportcipok_arai_a_kosarlegenda_halala_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3b9fa37-50b6-45ae-a082-f0cfa9b7fa09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"023bb3f6-864b-460f-b038-51f5ba279cc5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200128_Az_egekbe_szoktek_a_sportcipok_arai_a_kosarlegenda_halala_utan","timestamp":"2020. január. 28. 10:43","title":"Az egekbe szökött a Kobe Bryanthez köthető sportcipők ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]