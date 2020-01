Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86667b38-4724-4ba8-bba8-5fc9923c8b2b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Magyar Narancs értesülése szerint a kormány elvenné az önkormányzatoktól az óvodákat is.\r

\r

","shortLead":"A Magyar Narancs értesülése szerint a kormány elvenné az önkormányzatoktól az óvodákat is.\r

\r

","id":"20200130_Allamosithatjak_az_ovodakat_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86667b38-4724-4ba8-bba8-5fc9923c8b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1a0785a-2a48-4799-8968-b3a1fe408c4a","keywords":null,"link":"/elet/20200130_Allamosithatjak_az_ovodakat_is","timestamp":"2020. január. 30. 09:20","title":"Államosíthatják az óvodákat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"519e650b-abbe-48d3-bd07-84b598ccc705","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sok kínai turista hazautazott már a holdújév idejére, az európai főszezon pedig áprilisban kezdődik. A koronavírus miatti korlátozások jelenleg főleg a kínai belföldi turizmusra nyomják rá a bélyegüket. ","shortLead":"Sok kínai turista hazautazott már a holdújév idejére, az európai főszezon pedig áprilisban kezdődik. A koronavírus...","id":"20200130_Remelhetoleg_nem_erinti_majd_a_foszezont_a_koronavirus_miatti_utazaskorlatozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=519e650b-abbe-48d3-bd07-84b598ccc705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1938989-8554-409c-b2c0-455eb06b0fa1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200130_Remelhetoleg_nem_erinti_majd_a_foszezont_a_koronavirus_miatti_utazaskorlatozas","timestamp":"2020. január. 30. 09:49","title":" Bizakodóak a magyar utazási irodák: elkerülheti a főszezont a koronavírus miatti utazáskorlátozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e19017ca-4849-41c0-b4b8-34e4dd543764","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kétségbeesetten próbálta tartani a polcot egy boltos, hogy megmentse az italkészletet.","shortLead":"Kétségbeesetten próbálta tartani a polcot egy boltos, hogy megmentse az italkészletet.","id":"20200129_Megprobalta_megallitani_a_foldrengest_egy_ferfi_egy_Kajmanszigeteki_italboltban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e19017ca-4849-41c0-b4b8-34e4dd543764&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ee3ac3e-ea1e-4ce8-a6a6-bdc072c327d7","keywords":null,"link":"/elet/20200129_Megprobalta_megallitani_a_foldrengest_egy_ferfi_egy_Kajmanszigeteki_italboltban","timestamp":"2020. január. 29. 13:20","title":"Megpróbálta megállítani a földrengést egy Kajmán-szigeteki italboltos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"269a66aa-5c95-4379-a7e7-bc60bb1ef58f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Laboratóriumi teszt is igazolta, hogy a Sanghajból érkező pilóta nem koronavírustól szenved. Az egészségügyért felelős államtitkár szerint nagyon kicsi esély van arra, hogy itthon valaki megfertőződjön.","shortLead":"Laboratóriumi teszt is igazolta, hogy a Sanghajból érkező pilóta nem koronavírustól szenved. Az egészségügyért felelős...","id":"20200129_koronavirus_horvath_muller_influenza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=269a66aa-5c95-4379-a7e7-bc60bb1ef58f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34c5e653-2645-4a9a-b8d9-cee77dc7d151","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_koronavirus_horvath_muller_influenza","timestamp":"2020. január. 29. 17:59","title":"Államtitkár: Ha lázas, influenzára gondoljon, ne a koronavírusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40f5ad82-f571-4212-97d3-3367f7c613a2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A japánok közül négyen betegek voltak, úgy szálltak fel a repülőgépre.","shortLead":"A japánok közül négyen betegek voltak, úgy szálltak fel a repülőgépre.","id":"20200129_Az_Egyesult_Allamok_es_Japan_is_elkezdte_kimenekiteni_az_allampolgarait_Vuhanbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40f5ad82-f571-4212-97d3-3367f7c613a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eceb2e80-6d10-4c83-9969-48064fc7252f","keywords":null,"link":"/vilag/20200129_Az_Egyesult_Allamok_es_Japan_is_elkezdte_kimenekiteni_az_allampolgarait_Vuhanbol","timestamp":"2020. január. 29. 10:15","title":"Az USA és Japán is elkezdte hazautaztatni az állampolgárait Vuhanból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d3ae2f-4a6d-493a-8221-abe93a692195","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Átlépte a McDonald's éves profitja a 6 milliárd dolláros határt.","shortLead":"Átlépte a McDonald's éves profitja a 6 milliárd dolláros határt.","id":"20200129_Az_elemzoket_is_meglepte_mekkora_nyereseget_ert_el_a_McDonalds","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07d3ae2f-4a6d-493a-8221-abe93a692195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1023142-f1dd-49b0-b87b-80e91e4db412","keywords":null,"link":"/kkv/20200129_Az_elemzoket_is_meglepte_mekkora_nyereseget_ert_el_a_McDonalds","timestamp":"2020. január. 29. 18:03","title":"Az elemzőket is meglepte, mekkora nyereséget ért el a McDonald's","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cfee8c2-6d23-4d3a-94ab-389df9ed0204","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A technológiai vállalatoknak köszönhetően az elmúlt 2 évben a háromszorosára nőtt a cégek által vásárolt tiszta energia. ","shortLead":"A technológiai vállalatoknak köszönhetően az elmúlt 2 évben a háromszorosára nőtt a cégek által vásárolt tiszta...","id":"20200128_A_techoriasok_a_megujulo_energia_legnagyobb_vevoi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0cfee8c2-6d23-4d3a-94ab-389df9ed0204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2882d3b-0f4d-4106-8b46-2cb832a430b5","keywords":null,"link":"/kkv/20200128_A_techoriasok_a_megujulo_energia_legnagyobb_vevoi","timestamp":"2020. január. 28. 16:39","title":"A techóriások veszik a legtöbb megújuló energiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"670ddb49-2744-4c5e-8fba-a8ddb9fdfb5c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kötött pálya és kötött összegek. Budapest nem mer akkorát álmodni, mint a kormány embere, akinek elképzeléseire egyelőre nincs pénz.","shortLead":"Kötött pálya és kötött összegek. Budapest nem mer akkorát álmodni, mint a kormány embere, akinek elképzeléseire...","id":"202005_a_mozdony_fustje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=670ddb49-2744-4c5e-8fba-a8ddb9fdfb5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"491725b8-d2ec-4c1a-a7e1-82bc8ca7433a","keywords":null,"link":"/360/202005_a_mozdony_fustje","timestamp":"2020. január. 30. 07:05","title":"E-busz vagy villamos? Rejtett bombák a fővárosi közlekedésfejlesztés útján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]