Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ea7a38b-2791-4ead-bead-e1999e861612","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Első eltávját kapja Jani, de a feszültséget magával hozza a frontról. Az anyja és a menyasszonya aggodalmát nehezen viselő férfinak nem zökkenőmentesek a fegyverropogás nélküli hétköznapok. Kilenc hónap háború második rész. ","shortLead":"Első eltávját kapja Jani, de a feszültséget magával hozza a frontról. Az anyja és a menyasszonya aggodalmát nehezen...","id":"20200128_Doku360_Kilenc_honap_haboru_Masodik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ea7a38b-2791-4ead-bead-e1999e861612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"634a58a8-c5d9-42c8-a573-6768ce4ea918","keywords":null,"link":"/360/20200128_Doku360_Kilenc_honap_haboru_Masodik_resz","timestamp":"2020. január. 28. 19:00","title":"Doku360: \"Azt hittem leültetnek akkor katonai börtönbe\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d1c7fa-ec74-448e-95ec-96b26d746236","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Aktiválták az uniós polgári védelmi mechanizmust.","shortLead":"Aktiválták az uniós polgári védelmi mechanizmust.","id":"20200128_kina_vuhan_koronavirus_vedelmi_mechanizmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88d1c7fa-ec74-448e-95ec-96b26d746236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"000ab7c7-10d5-4e6d-89c7-6840c18eb8d5","keywords":null,"link":"/vilag/20200128_kina_vuhan_koronavirus_vedelmi_mechanizmus","timestamp":"2020. január. 28. 20:06","title":"Hazahozzák a Vuhanban ragadt uniós állampolgárokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9963cfe0-3c7f-4094-b662-c9504afbd68f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sopronban dörgés, villámlás volt, a zivatargóc Budapest felé halad.","shortLead":"Sopronban dörgés, villámlás volt, a zivatargóc Budapest felé halad.","id":"20200128_Hozivatarral_tort_be_az_orszagba_egy_hidegfront","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9963cfe0-3c7f-4094-b662-c9504afbd68f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78e98911-ebd6-4cb4-9762-e5269d5ae34b","keywords":null,"link":"/itthon/20200128_Hozivatarral_tort_be_az_orszagba_egy_hidegfront","timestamp":"2020. január. 28. 17:29","title":"Hózivatarral tört be az országba, Budapest felé tart a hidegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ba9d550-3c2f-48eb-a13c-6821c8e730c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A NAV-osok egy szerb autó ellenőrzésekor 1403 doboz adózatlan cigarettát találtak Röszkén.","shortLead":"A NAV-osok egy szerb autó ellenőrzésekor 1403 doboz adózatlan cigarettát találtak Röszkén.","id":"20200129_Cigivel_megtomott_auto_bukott_meg_a_roszkei_hataratkelon__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ba9d550-3c2f-48eb-a13c-6821c8e730c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bacd455a-dd64-4ed6-a0c3-46fa6eb198b4","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_Cigivel_megtomott_auto_bukott_meg_a_roszkei_hataratkelon__video","timestamp":"2020. január. 29. 10:41","title":"Cigivel megtömött autóval buktak le a röszkei határátkelőn – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22d175bf-2163-403e-8764-003ed216753d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kedvezmény csak a 20 millió alatti Model 3-ra vonatkozik.","shortLead":"A kedvezmény csak a 20 millió alatti Model 3-ra vonatkozik.","id":"20200128_tesla_model_3_allami_tamogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22d175bf-2163-403e-8764-003ed216753d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bdeb38a-1d1a-4d4e-8aeb-039113872b19","keywords":null,"link":"/cegauto/20200128_tesla_model_3_allami_tamogatas","timestamp":"2020. január. 28. 16:56","title":"Teslára vágyik? Itt a jó hír: erre is kérhető már állami támogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a40ae63-4c30-4faa-b84c-45d45c1efa7c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hosszú évtizedek hagyománya szakad most meg, a következő IAA-t nem Frankfurtban fogják megrendezni.","shortLead":"Hosszú évtizedek hagyománya szakad most meg, a következő IAA-t nem Frankfurtban fogják megrendezni.","id":"20200130_frankfurt_elbukta_a_vilag_egyik_legnagyobb_autokiallitasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a40ae63-4c30-4faa-b84c-45d45c1efa7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de4418ff-d061-4f7a-83a1-f331c0e0d2b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200130_frankfurt_elbukta_a_vilag_egyik_legnagyobb_autokiallitasat","timestamp":"2020. január. 30. 09:21","title":"Frankfurt elbukta a világ egyik legnagyobb autókiállítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddc7a733-df6b-49cb-b4e3-646a97207448","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig sem volt zavartalan a helyiek és a dél-koreai gyár viszonya, a gödiek ugyanis nem nézik jó szemmel az üzem terjeszkedését. Most azzal kellett szembesülniük, hogy fokozott biztonsági intézkedéseket vezettek be a világszerte pusztító koronavírus miatt a Samsung SDI-nál. Van, aki aggódik, mások pánikkeltésről beszélnek. Összeszedtük az eddigi védekezési stratégiákat, a Samsung ugyanis csak az egyike az úttörőknek.","shortLead":"Eddig sem volt zavartalan a helyiek és a dél-koreai gyár viszonya, a gödiek ugyanis nem nézik jó szemmel az üzem...","id":"20200128_god_koronavirus_samsung_karanten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ddc7a733-df6b-49cb-b4e3-646a97207448&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d7ae18-77f7-4d73-9490-0493598adf2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200128_god_koronavirus_samsung_karanten","timestamp":"2020. január. 28. 19:30","title":"Kettészakadt Göd, miután óvintézkedéseket vezettek be a Samsungnál a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cbe2563-9feb-47bf-9b9c-b605c435cfe6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Egy nyílt, baráti hangvételű, őszinte beszélgetésre” invitálta a kormányfőt Gyöngyöspata Roma Nemzetiségi Önkormányzata.","shortLead":"„Egy nyílt, baráti hangvételű, őszinte beszélgetésre” invitálta a kormányfőt Gyöngyöspata Roma Nemzetiségi...","id":"20200129_Roma_gasztronomiai_rendezvenyre_hivtak_Orbant_Gyongyospatara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1cbe2563-9feb-47bf-9b9c-b605c435cfe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b855d33a-e626-409b-89f6-ea245cd712b2","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_Roma_gasztronomiai_rendezvenyre_hivtak_Orbant_Gyongyospatara","timestamp":"2020. január. 29. 09:26","title":"Ebédelni hívják Orbánt a gyöngyöspatai romák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]