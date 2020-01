Sok vitát szült az Apple okosórájának kinézete, nevezetesen hogy az óráknál megszokott kerek számlapot sarkossá alakította. Az előnyök vitathatatlanok: egyrészt az óra kitűnik a többi közül, másrészt több hely is van az információk megjelenítésére, ezzel együtt a kerek számlap valahogy mégis dizájnosabbnak tűnik.

Az Oppo viszont úgy döntött, inkább az előbbi szempontokat helyezi előtérbe, és – a Weibón, egy neves kínai tipster (Digital Chat Station) kiszivárogtatása szerint – olyan okosórát tervez, amelyik nagyon hasonlít az Apple Watch-hoz. Ettől persze még nem volna izgalmas, azonban állítólag nemcsak külcsínt „kölcsönöz” az Apple-től, hanem belbecst is, abban az értelemben, hogy ez az óra is képes lesz EKG-t készíteni, és figyelmeztetni is tud a pitvarfibrillációra, amely funkciójával az Apple Watch már több ízben is életet mentett. Legutóbb épp egy magyar férfiét.

Íme tehát az Oppo-féle megoldás, amelyet a már szintén jó szimatáról ismert Ice Universe is bemutatott a Twitteren:

OPPO's first smartwatch rendering, how does it look? pic.twitter.com/jNsqMV3X50 — Ice universe (@UniverseIce) January 30, 2020

Az óra külleme szinte teljesen megegyezik a cupertinói cég eszközének dizájnjával (még a szíj csatlakozása is nagyon hasonló), ám a szemfüleseket nem lesz könnyű megtéveszteni. Ennek az órának az oldalsó részén ugyanis hiányzik a digitális korona, nyomógombból viszont kettőt kapott.

Mindez persze nem garantálja, hogy az Oppo órája is éppen olyan sikeres lesz, mint az Apple Watch, ez utóbbi népszerűsége ugyanis nem csupán a jellemzőinek köszönhető, hanem a partnerek és szolgáltatások ökoszisztémájának is. Ráadásul az EKG funkció sem annyira különleges, hiszen az Apple okosóráján kívül is vannak már ilyen funkcióval felszerelt modellek a piacon, például a Samsung Galaxy Watch Active 2 vagy a Withings Move ECG. Az Oppo szerint egyébként még az első negyedévben megjelenhet az okosóra.

