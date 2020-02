Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f37c577e-d060-4b05-99bf-86fe430dec34","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több olyan koronavírus-fertőzött beteget is találtak, akiknek hasmenésük volt, de lázuk nem. Vagyis nem légúti fertőzéssel került a vírus a szervezetükbe, hanem lenyelték.","shortLead":"Több olyan koronavírus-fertőzött beteget is találtak, akiknek hasmenésük volt, de lázuk nem. Vagyis nem légúti...","id":"20200202_Ugy_tunik_az_emesztorendszeren_at_is_terjed_a_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f37c577e-d060-4b05-99bf-86fe430dec34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6e76b6c-be0c-4cee-8e40-c8c916049306","keywords":null,"link":"/tudomany/20200202_Ugy_tunik_az_emesztorendszeren_at_is_terjed_a_koronavirus","timestamp":"2020. február. 02. 11:20","title":"Úgy tűnik, az emésztőrendszeren át is terjed a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826cb700-98a0-4296-9fc1-0b298af55d87","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Fülöp-szigetek jelentette, hogy meghalt egy Vuhanban élő kínai állampolgár, aki élettársával január 21-én Hongkongból érkezett az országba. Kínában már 308 halálos áldozatot szedett a vírus.\r

","shortLead":"A Fülöp-szigetek jelentette, hogy meghalt egy Vuhanban élő kínai állampolgár, aki élettársával január 21-én Hongkongból...","id":"20200202_Mar_Kinan_kivul_is_van_halalos_aldozata_a_koronavirusnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=826cb700-98a0-4296-9fc1-0b298af55d87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"def2d700-9d38-4661-b0e4-ecb6ef55b99d","keywords":null,"link":"/vilag/20200202_Mar_Kinan_kivul_is_van_halalos_aldozata_a_koronavirusnak","timestamp":"2020. február. 02. 07:35","title":"Már Kínán kívül is van halálos áldozata a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a67a0967-a8b8-4b95-a048-d86dc9877851","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az utasoktól azt kérik, további információért keressék a légitársaságot.","shortLead":"Az utasoktól azt kérik, további információért keressék a légitársaságot.","id":"20200201_Pentektol_nem_jar_a_Hainan_Airlines_jarata_Csungking_es_Budapest_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a67a0967-a8b8-4b95-a048-d86dc9877851&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4c9f38d-156d-4651-8a4d-bd86283f25c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200201_Pentektol_nem_jar_a_Hainan_Airlines_jarata_Csungking_es_Budapest_kozott","timestamp":"2020. február. 01. 14:11","title":"Péntektől nem jár a Hainan Airlines járata Csungking és Budapest között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba3f4e65-96f7-48df-a5c3-b107947e1d49","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kipróbáltuk a Volvo XC60 lágyhibrid dízeljét, illetve a 400+ lóerős plugin hibrid benzines változatot, melyet a Polestar munkatársai hangoltak minden korábbinál sportosabbra. ","shortLead":"Kipróbáltuk a Volvo XC60 lágyhibrid dízeljét, illetve a 400+ lóerős plugin hibrid benzines változatot, melyet...","id":"20200201_dizel_volvo__xc60_plugin_hibrid_t8_polestar_teszt_velemeny_menetproba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba3f4e65-96f7-48df-a5c3-b107947e1d49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9df2b19-9a3d-4884-b5da-77f3729f4bab","keywords":null,"link":"/cegauto/20200201_dizel_volvo__xc60_plugin_hibrid_t8_polestar_teszt_velemeny_menetproba","timestamp":"2020. február. 01. 17:30","title":"Testvérharc: kicsit villanyos dízel Volvo a nagyon erős zöld rendszámos ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9fe83a3-4d1f-4f47-b97c-89307aab5f27","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Az egyre több európai nagyvárost összekötő éjszakai vonatozás divatja új frontot nyithat a vasút és a környezetszennyező repülők vetélkedésében.","shortLead":"Az egyre több európai nagyvárost összekötő éjszakai vonatozás divatja új frontot nyithat a vasút és...","id":"202005__repulo_helyett_halokocsi__tizedeles__kibocsatas_es_kereslet__alva_jarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9fe83a3-4d1f-4f47-b97c-89307aab5f27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9567b1c4-7dd7-4146-b5ab-6aa8655274b7","keywords":null,"link":"/360/202005__repulo_helyett_halokocsi__tizedeles__kibocsatas_es_kereslet__alva_jarok","timestamp":"2020. február. 01. 16:00","title":"Az új divat az éjszakai vonatozás, de nem ám akármilyen vonatokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f7312dd-5ecb-49a8-9529-347e7d6d8ac5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200202_koronavirus_terkep_who_tanacsok_airpods_puskazas_facebook_clear_history_google_kereso_reklamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f7312dd-5ecb-49a8-9529-347e7d6d8ac5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"724e0357-a547-463d-9ef4-602e3fd8f0cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200202_koronavirus_terkep_who_tanacsok_airpods_puskazas_facebook_clear_history_google_kereso_reklamok","timestamp":"2020. február. 02. 12:03","title":"Ez történt: bekapcsolta a Facebook a nyomeltüntetős funkciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"933544d4-776c-475b-9539-2ba0b24e3650","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Antenna Hungária február 4-én frekvenciacseréket hajt végre mind a 91 digitális földfelszíni televíziós telephelyén. A műsorszóró közlése szerint emiatt kedden reggeltől estig teljes, minden televíziós csatornát és telephelyet érintő leállás várható a digitális földfelszíni televíziós sugárzásban.","shortLead":"Az Antenna Hungária február 4-én frekvenciacseréket hajt végre mind a 91 digitális földfelszíni televíziós telephelyén...","id":"20200203_antenna_hungaria_orszagos_uzemszunet_mindig_tv_nincs_adas_frekvenciacsere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=933544d4-776c-475b-9539-2ba0b24e3650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7152fe71-9f39-4930-a4cd-48ebd898b953","keywords":null,"link":"/tudomany/20200203_antenna_hungaria_orszagos_uzemszunet_mindig_tv_nincs_adas_frekvenciacsere","timestamp":"2020. február. 03. 08:03","title":"Nem lesz tévé: kedden országos üzemszünet lesz az ingyenes csatornáknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd95eaab-a157-4dd7-b0b7-580cbfe28f29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz hatóságok köröztek egy Csanádpalotánál lefülelt luxusautót.","shortLead":"Az olasz hatóságok köröztek egy Csanádpalotánál lefülelt luxusautót.","id":"20200202_Elkaptak_a_hataron_a_korozott_Lexust","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd95eaab-a157-4dd7-b0b7-580cbfe28f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14700547-b0b6-4f4f-ab0c-d362abdefb9f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200202_Elkaptak_a_hataron_a_korozott_Lexust","timestamp":"2020. február. 02. 07:55","title":"Elkapták a határon a körözött Lexust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]