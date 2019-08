Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Több százezer forintos kártérítés is járhat annak, akinek a repülőgépe legalább három órát késett, vagy törölték a járatát, esetleg elveszett vagy megrongálódott a feladott csomagja. Ám ha mégsem akar kompenzálni a légitársaság, erre egy fizetési meghagyással, Dániát kivéve, az egész EU-ban rá lehet kényszeríteni. Így kaphat kártérítést, ha késik a gép, vagy eltűnik a poggyász

Tovább bővülhet a Német humor ezer éve című kiadvány.

Egymillió eurót nyer, aki bebizonyítja, hogy Bielefeld nem létezik

Az egyik végén már vihar tombol, a másikon még a kánikula.

17 fok a különbség Kelet- és Nyugat-Magyarország között

Harminc évvel ezelőtt, 1989 nyarán már az összeomlás szélén táncolt a 15 tagköztársaságból álló Szovjetunió, s ekkor történelmet csináltak a függetlenséget akaró három balti köztársaság, Észtország, Lettország és Litvánia polgárai: augusztus 23-án közel kétmillió ember alkotott élő láncot, s ez volt a történelem addigi leghosszabb sorfala. Most Hongkongban készülnek megismételni a balti példát, az ottani tüntetők szabadságjogaikat akarják megvédelmezni.

Balti kézfogás egykor, és most Hongkongban

Tűzijáték pazar kilátással.

Ezért megérte több mint tízmilliárdot költeni a Karmelita kolostorra

A 2030-as évekre a cég leszámol a belső égésű motorral is. ","shortLead":"A 2030-as évekre a cég leszámol a belső égésű motorral is. Logót vált a Volkswagen

A döntésnek ahhoz is köze lehet, hogy a magyarországi székhelyű nemzetközi sportszervezetek alkalmazottai választhatják az ekhós adózást. Budapestre költözik a Nemzetközi Cselgáncs Szövetség

Ellopta Gulyás Gergely Orbán elől a show-t: az országgyűlési választás előtt a miniszterelnök maga jelentette be a gazdasági növekedés által lehetővé tett jótéteményeket.

Választási osztogatás: a Fidesz tudja, hogy kell meggyőzni a szavazókat