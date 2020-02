Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2814a57-fdbb-4f36-a148-d0611984f932","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Hupej tartománytól délre fekvő Hunanban H5N1-járvány pusztít. A hatóságok eddig 17 ezer baromfit öltek le miatta.","shortLead":"A Hupej tartománytól délre fekvő Hunanban H5N1-járvány pusztít. A hatóságok eddig 17 ezer baromfit öltek le miatta.","id":"20200203_madarinfluenza_jarvany_h5n1_kina_hunan_baromfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2814a57-fdbb-4f36-a148-d0611984f932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e95928ff-21f6-47f5-935b-ad3a8cb2ccfb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200203_madarinfluenza_jarvany_h5n1_kina_hunan_baromfi","timestamp":"2020. február. 03. 12:53","title":"Még ez is: veszélyes madárinfluenza-járvány tört ki Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"059c6bd5-49e2-48e5-9c84-c113da5dc050","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Sokan nem szeretik a kötöttségeket, ezért egyre több pár él úgy együtt, sőt nevelnek gyerekeket, hogy nem kötnek házasságot. Így könnyebben tudnak ágytól, asztaltól elválni, ha úgy adódik. Mégis érdemes lehet az élettársi kapcsolatot is regisztrálni, mi több, élettársi vagyonjogi szerződést és végrendeletet írni. Ezek híján ugyanis számos bonyodalom keletkezhet, például a tisztázatlan vagyoni ügyekből, a közös lakáshasználatból.","shortLead":"Sokan nem szeretik a kötöttségeket, ezért egyre több pár él úgy együtt, sőt nevelnek gyerekeket, hogy nem kötnek...","id":"mokk_Fel_hogy_mi_lesz_ha_szakit_elettarsaval_Ha_ezt_megteszi_nyugodtan_alhat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=059c6bd5-49e2-48e5-9c84-c113da5dc050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc89056f-3a7a-4e23-9b68-48dc43017d04","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_Fel_hogy_mi_lesz_ha_szakit_elettarsaval_Ha_ezt_megteszi_nyugodtan_alhat","timestamp":"2020. február. 04. 07:30","title":"Fél, hogy mi lesz, ha szakít élettársával? Ha ezt megteszi, nyugodtan alhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"649a1952-576e-4861-a90b-55c3baef7881","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Át kell gondolniuk, mit is akarnak egymástól.","shortLead":"Át kell gondolniuk, mit is akarnak egymástól.","id":"20200203_Tizenket_nap_hazassag_utan_szakitott_otodik_ferjevel_Pamela_Anderson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=649a1952-576e-4861-a90b-55c3baef7881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b73295c-f47f-4233-98be-71b2e938ef2c","keywords":null,"link":"/kultura/20200203_Tizenket_nap_hazassag_utan_szakitott_otodik_ferjevel_Pamela_Anderson","timestamp":"2020. február. 03. 12:12","title":"Tizenkét nap házasság után szakított ötödik férjével Pamela Anderson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"defe1818-2600-4861-bfea-776791c78c40","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem volna szabad egy egykori besúgót életműdíjjal jutalmazni – írta Schmidt Mária.","shortLead":"Nem volna szabad egy egykori besúgót életműdíjjal jutalmazni – írta Schmidt Mária.","id":"20200204_Schmidt_Maria_tiltakozik_Szabo_Istvan_eletmudija_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=defe1818-2600-4861-bfea-776791c78c40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"403cae38-1e2f-4f44-bb33-78d9c822ec74","keywords":null,"link":"/kultura/20200204_Schmidt_Maria_tiltakozik_Szabo_Istvan_eletmudija_ellen","timestamp":"2020. február. 04. 08:45","title":"Schmidt Mária tiltakozik Szabó István életműdíja ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71e8e0da-c657-4ea5-98d9-88a2573b5657","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A GMC úgy gondolja, hogy itt az idő a legendás terepjáró politikailag abszolút korrekt módon történő visszatérésére. ","shortLead":"A GMC úgy gondolja, hogy itt az idő a legendás terepjáró politikailag abszolút korrekt módon történő visszatérésére. ","id":"20200203_1000_loeros_villanyautokent_tamad_fel_a_hummer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71e8e0da-c657-4ea5-98d9-88a2573b5657&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a0fa62a-47f5-4af0-aa3c-9ae911a0706d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200203_1000_loeros_villanyautokent_tamad_fel_a_hummer","timestamp":"2020. február. 03. 09:21","title":"1000 lóerős villanyautóként támad fel a Hummer – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f83b3a7f-ff15-4e74-a3a6-c1914c3a6924","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az offshore cégek 36 százaléka egyébként ingatlanügyletekkel foglalkozik főleg.","shortLead":"Az offshore cégek 36 százaléka egyébként ingatlanügyletekkel foglalkozik főleg.","id":"20200203_Csokkent_a_hazai_offshore_cegek_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f83b3a7f-ff15-4e74-a3a6-c1914c3a6924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08c73bbd-84ee-4759-b901-e65221e9bf35","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200203_Csokkent_a_hazai_offshore_cegek_szama","timestamp":"2020. február. 03. 13:23","title":"Csökkent a hazai offshore cégek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc3bc3e9-8ff7-4252-b99a-bc646d81db20","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A Toyota vezeti a 2020-as magyarországi eladási listát a Volkswagen előtt.","shortLead":"A Toyota vezeti a 2020-as magyarországi eladási listát a Volkswagen előtt.","id":"20200203_Mar_tizezernel_tobb_uj_auto_allt_forgalomba_Magyarorszagon_iden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc3bc3e9-8ff7-4252-b99a-bc646d81db20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6671c626-d574-4dbc-937f-38e4021cb74f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200203_Mar_tizezernel_tobb_uj_auto_allt_forgalomba_Magyarorszagon_iden","timestamp":"2020. február. 03. 18:23","title":"Már tízezernél több új autó állt forgalomba Magyarországon idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200e4df7-70ef-466b-96f9-c3c4a9aca831","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jól vannak, de megvizsgálják őket. ","shortLead":"Jól vannak, de megvizsgálják őket. ","id":"20200202_Budapesten_vannak_a_Vuhanbol_elhozott_magyarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=200e4df7-70ef-466b-96f9-c3c4a9aca831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"843de6a4-a291-4757-ade2-2ce7e327b142","keywords":null,"link":"/itthon/20200202_Budapesten_vannak_a_Vuhanbol_elhozott_magyarok","timestamp":"2020. február. 02. 21:20","title":"Budapesten vannak a Vuhanból elhozott magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]