[{"available":true,"c_guid":"faf43889-f85c-48fc-ac7d-41a2d4c05715","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A gyergyóditrói cégnél több dolog sem stimmelt, a volt alkalmazottak embertelen körülményekre és kifizetetlen túlórákra panaszkodtak.","shortLead":"A gyergyóditrói cégnél több dolog sem stimmelt, a volt alkalmazottak embertelen körülményekre és kifizetetlen túlórákra...","id":"20200204_gyergyoditro_pekseg_sri_lanka_vendegmunkas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=faf43889-f85c-48fc-ac7d-41a2d4c05715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1cbdf0b-c341-4e7c-afb2-b91b916c4434","keywords":null,"link":"/kkv/20200204_gyergyoditro_pekseg_sri_lanka_vendegmunkas","timestamp":"2020. február. 04. 16:57","title":"Megbüntették a pékséget, amelyik Srí Lanka-i vendégmunkásokat vett fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"219a956b-e038-4941-ae19-4b344de51b0e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ábel Anitával együtt. Alakul az újabb verseny az RTL Klub és a TV2 között. ","shortLead":"Ábel Anitával együtt. Alakul az újabb verseny az RTL Klub és a TV2 között. ","id":"20200204_Hajos_Andras_visszater_a_TV2re","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=219a956b-e038-4941-ae19-4b344de51b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5a2e50e-f371-4ec8-9362-91f9dc0fd01a","keywords":null,"link":"/kultura/20200204_Hajos_Andras_visszater_a_TV2re","timestamp":"2020. február. 04. 10:39","title":"Hajós András visszatér a TV2-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca0ec3ed-bd89-4786-90f8-a42db6747f62","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Setra busz teljesen kiégett percek alatt. Az esetről videó is készült. ","shortLead":"A Setra busz teljesen kiégett percek alatt. Az esetről videó is készült. ","id":"20200204_Mar_langolt_a_busz_Sorokpolanynal_amikor_eszrevettek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca0ec3ed-bd89-4786-90f8-a42db6747f62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed001e1b-8af9-40bf-92a6-0ca6284ebd81","keywords":null,"link":"/cegauto/20200204_Mar_langolt_a_busz_Sorokpolanynal_amikor_eszrevettek","timestamp":"2020. február. 04. 10:39","title":"Egy autós vágott a lángoló a busz elé, kellett is a figyelmeztetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69fa5a03-735a-4f24-a76c-3377695dee0a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy kisgyereket életveszélyes sérülésekkel kórházban ápolnak.","shortLead":"Egy kisgyereket életveszélyes sérülésekkel kórházban ápolnak.","id":"20200204_Lovoldozes_volt_egy_texasi_iskolaban_ketten_meghaltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69fa5a03-735a-4f24-a76c-3377695dee0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f29f1a0c-9684-46d5-bdee-9fadc790745e","keywords":null,"link":"/vilag/20200204_Lovoldozes_volt_egy_texasi_iskolaban_ketten_meghaltak","timestamp":"2020. február. 04. 08:33","title":"Lövöldözés volt egy texasi iskolában, ketten meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A negyvenéves férfi és élettársa szigorú kontroll alatt tartotta a korábban is prostituáltként dolgozó nőt.","shortLead":"A negyvenéves férfi és élettársa szigorú kontroll alatt tartotta a korábban is prostituáltként dolgozó nőt.","id":"20200205_Sajat_rokonukat_futtatta_egy_enyingi_par_tobb_szazezret_vettek_el_tole","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3562574-e1ec-4b38-879a-e382c6889713","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_Sajat_rokonukat_futtatta_egy_enyingi_par_tobb_szazezret_vettek_el_tole","timestamp":"2020. február. 05. 11:05","title":"Saját rokonukat futtatta egy enyingi pár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47836104-e811-4028-b5d6-a22b794ded26","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Roberto Escobar tavaly decemberben már magára tudta vonzani a világ figyelmét egy összehajtható okostelefonnal. Most bejelentette: egy másikat is készít, szintén olcsón és remek specifikációkkal.","shortLead":"Roberto Escobar tavaly decemberben már magára tudta vonzani a világ figyelmét egy összehajtható okostelefonnal. Most...","id":"20200204_pablo_escobar_testvere_olcso_osszehajthato_telefon_fold_2_samsung","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47836104-e811-4028-b5d6-a22b794ded26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15a38ade-38db-4ad2-9fbe-1d4695c2f673","keywords":null,"link":"/tudomany/20200204_pablo_escobar_testvere_olcso_osszehajthato_telefon_fold_2_samsung","timestamp":"2020. február. 04. 18:03","title":"A drogbáró Pablo Escobar testvére hadat üzent a Samsungnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb18ce24-b0cd-4503-8a0a-db6322f57b36","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Ismét fellángolt a vita a paraszolvencia kiiktatásáról, miközben a magyar egészségügy hiánygazdálkodásának nem ez lenne a gyógyszere, noha hálapénzfizetésben élen járunk az EU-ban.","shortLead":"Ismét fellángolt a vita a paraszolvencia kiiktatásáról, miközben a magyar egészségügy hiánygazdálkodásának nem ez lenne...","id":"202005__halapenzvita__orokzold_tema__szurkezona__no_para","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb18ce24-b0cd-4503-8a0a-db6322f57b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25e8b42a-7fa5-46ad-8958-74deb333f74a","keywords":null,"link":"/360/202005__halapenzvita__orokzold_tema__szurkezona__no_para","timestamp":"2020. február. 04. 13:00","title":"Tényleg az orvosok akarják betiltani a hálapénzt, de a kormány ezt nem engedi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e52ec8b-7394-4c00-a870-8257ab9b8b42","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"360","description":"Orbán Viktor ismét történelmet írt. Neki köszönhető, hogy az osztrák állami tévében most először feliratoztak magyarul egy műsort, hogy nálunk is minél többen tudják meg, mi történik kis hazájukban. A műsor Peter Kliené, aki manapság kultfigura Ausztriában.","shortLead":"Orbán Viktor ismét történelmet írt. Neki köszönhető, hogy az osztrák állami tévében most először feliratoztak magyarul...","id":"20200204_Szeretettel_Becsbol_Peter_Klien_Magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e52ec8b-7394-4c00-a870-8257ab9b8b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce241bc3-f9e0-4c5a-a1d9-40d780bfc7b0","keywords":null,"link":"/360/20200204_Szeretettel_Becsbol_Peter_Klien_Magyarorszag","timestamp":"2020. február. 04. 11:00","title":"Szeretettel Bécsből: Viccnek durva lenne, ahogy az osztrák komikus Magyarországról beszélt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]