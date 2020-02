Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f080d54-fe3b-4179-8351-011f6e292e87","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Ugyan az úszószövetség már 2016-ban elnyerte a 2020-as vizes Eb rendezését, csak az utolsó pillanatban írtak ki közbeszerzést a szervezési feladatokra, mert meg kellett várni a kormányzati támogatásról szóló okiratot. A legesélyesebb befutó az állami Antenna Hungária távközlési cég, amely már a vb szervezésében is részt vett. A szövetségnek van B-terve, ha a közbeszerzés eredménytelen lenne.","shortLead":"Ugyan az úszószövetség már 2016-ban elnyerte a 2020-as vizes Eb rendezését, csak az utolsó pillanatban írtak ki...","id":"20200206_vizes_eb_musz_orban_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f080d54-fe3b-4179-8351-011f6e292e87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e80aa78c-2a2b-4e3c-bf8f-39d0e4931a5c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200206_vizes_eb_musz_orban_kormany","timestamp":"2020. február. 07. 11:00","title":"Hamarosan kezdődik a budapesti vizes Eb, ám a kormány miatt még mindig nincs szervezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1950cbf6-4081-4ec6-982b-a2221d092a85","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha továbbra sem mutatja a fertőzés jeleit, akkor kiengedik.","shortLead":"Ha továbbra sem mutatja a fertőzés jeleit, akkor kiengedik.","id":"20200205_Csutortokon_kiengedhetik_a_korhazbol_a_Vuhanbol_eljott_magyar_egyetemistat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1950cbf6-4081-4ec6-982b-a2221d092a85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adee368b-2c6c-48b5-bc2e-304191a69a07","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_Csutortokon_kiengedhetik_a_korhazbol_a_Vuhanbol_eljott_magyar_egyetemistat","timestamp":"2020. február. 05. 19:39","title":"Csütörtökön kiengedhetik a kórházból a Vuhanból eljött magyar egyetemistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A WHO felkérte a kremsi Duna Egyetem munkatársait, hogy megbízható tényeket szolgáltassanak.","shortLead":"A WHO felkérte a kremsi Duna Egyetem munkatársait, hogy megbízható tényeket szolgáltassanak.","id":"20200206_Koronavirus_Kulon_kutatocsoport_foglalkozik_majd_a_tevhitekkel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a969aa9-828c-4864-91e9-b3644491c4a0","keywords":null,"link":"/vilag/20200206_Koronavirus_Kulon_kutatocsoport_foglalkozik_majd_a_tevhitekkel","timestamp":"2020. február. 06. 20:57","title":"Koronavírus: Külön kutatócsoport foglalkozik majd a tévhitekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda19901-eb6d-48e8-8116-e83c26b3ad37","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Szusza Ferenc Stadion gyepszőnyege nem megfelelő a játékra és sérülésveszélyes.","shortLead":"A Szusza Ferenc Stadion gyepszőnyege nem megfelelő a játékra és sérülésveszélyes.","id":"20200206_Elmarad_az_UjpestFerencvaros_merkozes_a_hetvegen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dda19901-eb6d-48e8-8116-e83c26b3ad37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f0bd687-27b2-414a-9f6f-264793fb1b92","keywords":null,"link":"/sport/20200206_Elmarad_az_UjpestFerencvaros_merkozes_a_hetvegen","timestamp":"2020. február. 06. 14:59","title":"Elmarad az Újpest–Fradi szombaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"Bankmonitor.hu / Argyelán József","category":"gazdasag","description":"A magasabb infláció, a nem várt mértékben gyengülő forint és a banki kamatköltségek enyhe emelkedése miatt a lakáshitelek kamata 0,2-0,4 százalékkal növekedhet az elkövetkező 1,5 hónapban. De mikor következhet ez be, és egy ilyen mértékű kamatemelkedés vajon milyen hatással lesz a havi törlesztőkre? ","shortLead":"A magasabb infláció, a nem várt mértékben gyengülő forint és a banki kamatköltségek enyhe emelkedése miatt...","id":"20200206_31_ok_ami_miatt_emelkedhetnek_a_magyar_hitelkamatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"232210f0-e0e7-4e2b-aa2a-eb5b2766f5bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200206_31_ok_ami_miatt_emelkedhetnek_a_magyar_hitelkamatok","timestamp":"2020. február. 06. 09:06","title":"3+1 ok, ami miatt emelkedhetnek a magyar hitelkamatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfcd759e-7cf8-4ecb-97e5-e17fa7ec0eec","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Gazdag és hírhedt ügyfelek révén vált amerikai sztárügyvéddé Alan Dershowitz, aki Donald Trump szenátusi tárgyalásán gyakorlatilag megindokolta, miként tehet meg az elnök bármit, ha az a megválasztását szolgálja.","shortLead":"Gazdag és hírhedt ügyfelek révén vált amerikai sztárügyvéddé Alan Dershowitz, aki Donald Trump szenátusi tárgyalásán...","id":"202006_alan_dershowitz_trumpugyvedje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dfcd759e-7cf8-4ecb-97e5-e17fa7ec0eec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aed7c6c-bb5b-4c6f-b65e-9f81c938476a","keywords":null,"link":"/360/202006_alan_dershowitz_trumpugyvedje","timestamp":"2020. február. 06. 15:00","title":"Az ügyvéd, aki védte Trumpot, Epsteint és O.J. Simpsont is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0db59298-50af-49d8-a5fa-3b2f82d79c9e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mindent elárasztó szabadidő-autók között mostanság szinte már üdítően hat egy szemrevaló vonalvezetésű szedán.","shortLead":"A mindent elárasztó szabadidő-autók között mostanság szinte már üdítően hat egy szemrevaló vonalvezetésű szedán.","id":"20200207_magyar_kez_munkajat_dicseri_ez_a_2020as_teljesen_uj_seat_toledo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0db59298-50af-49d8-a5fa-3b2f82d79c9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7befff3-9861-4000-b140-720a358c9931","keywords":null,"link":"/cegauto/20200207_magyar_kez_munkajat_dicseri_ez_a_2020as_teljesen_uj_seat_toledo","timestamp":"2020. február. 07. 07:59","title":"Magyar kéz munkáját dicséri ez a 2020-as Seat Toledo koncepció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f05b77-2180-4763-ab0c-201e4b221c19","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem szégyelli megtollasodását sem Rogán Antal, sem Lázár János. Miért is tennék, hiszen csak most nőnek fel a módosabb ellenzéki pártvezérekhez, például Gyurcsány Ferenchez, Ungár Péterhez. Az elsíbolt milliárdok úgysem a nyilatkozatra kötelezettekhez kerülnek, ám a kormánytagok bevallott vagyonából is szép toplista kerekedik. \r

","shortLead":"Nem szégyelli megtollasodását sem Rogán Antal, sem Lázár János. Miért is tennék, hiszen csak most nőnek fel a módosabb...","id":"20200206_Porhintes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81f05b77-2180-4763-ab0c-201e4b221c19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6960e58-988c-47ea-af8a-78902c845055","keywords":null,"link":"/360/20200206_Porhintes","timestamp":"2020. február. 06. 07:01","title":"Orbán Viktor hagyja, hogy papíron csak a negyedik leggazdagabb kormánytag legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]