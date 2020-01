Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"065afa97-5f50-42e4-b51f-fff627e771ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyenge hidegfront érkezik, de mire eléri a Duna vonalát, meg is szűnik. Csapadék a Dunántúlon várható - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Gyenge hidegfront érkezik, de mire eléri a Duna vonalát, meg is szűnik. Csapadék a Dunántúlon várható - közölte...","id":"20200119_A_Dunantulon_enyhe_havazassal_bucsuzik_a_het","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=065afa97-5f50-42e4-b51f-fff627e771ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd6aacca-da53-44dc-a335-4a77e2a2ae06","keywords":null,"link":"/elet/20200119_A_Dunantulon_enyhe_havazassal_bucsuzik_a_het","timestamp":"2020. január. 19. 08:52","title":"A Dunántúlon enyhe havazással búcsúzik a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b1d2606-1131-442b-b63e-461bc5f9b384","c_author":"Babus Endre","category":"360","description":"Lenin-szobrokat is kellett gyártania ahhoz a szocializmusban hogy mellette szabadon is dolgozhasson. A rendszerváltás után több alkotását is elmozdították, de így is mintegy 200 szobra áll az ország közterein a múlt héten eltemetett Varga Imrének, akit egyesek a XX. század egyik legnagyobb szobrászának tartottak.","shortLead":"Lenin-szobrokat is kellett gyártania ahhoz a szocializmusban hogy mellette szabadon is dolgozhasson. A rendszerváltás...","id":"202003__varga_imre__uj_plasztikai_nyelv__aczelkapcsolat__szerelmetes_modellek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b1d2606-1131-442b-b63e-461bc5f9b384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c08db2e-95ed-434f-a915-d66d5c4000ab","keywords":null,"link":"/360/202003__varga_imre__uj_plasztikai_nyelv__aczelkapcsolat__szerelmetes_modellek","timestamp":"2020. január. 18. 16:00","title":"Kun Bélát és Szent Istvánt is szoborba öntötte. Erre már Kádár János is kíváncsi lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f298981f-a485-46c9-aacf-e5da930c8f79","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elemzők nem tartják valószínűnek, hogy a republikánus többségű szenátusban meglesz ez elnök elmozdításához szükséges kétharmados többség.","shortLead":"Elemzők nem tartják valószínűnek, hogy a republikánus többségű szenátusban meglesz ez elnök elmozdításához szükséges...","id":"20200119_Trump_ugyvedjei_alkotmanysertonek_minositettek_az_elnok_elleni_vadakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f298981f-a485-46c9-aacf-e5da930c8f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a1855d0-2acc-42a3-b375-89072334bccc","keywords":null,"link":"/vilag/20200119_Trump_ugyvedjei_alkotmanysertonek_minositettek_az_elnok_elleni_vadakat","timestamp":"2020. január. 19. 08:50","title":"Trump ügyvédjei alkotmánysértőnek minősítették az elnök elleni vádakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tragédiával végződő baleset vasárnap hajnalban történt. ","shortLead":"A tragédiával végződő baleset vasárnap hajnalban történt. ","id":"20200119_Halalra_gazoltak_egy_gyalogost_a_Blaha_Lujza_ternel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f06c9685-e9ea-4383-a4b1-a1d64f131520","keywords":null,"link":"/cegauto/20200119_Halalra_gazoltak_egy_gyalogost_a_Blaha_Lujza_ternel","timestamp":"2020. január. 19. 09:12","title":"Halálra gázoltak egy gyalogost a Blaha Lujza térnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"facc022c-f1bb-44fe-8a09-d92cdad2f82f","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Még egyszer Firenzébe három év verstermését gyűjti össze.","shortLead":"A Még egyszer Firenzébe három év verstermését gyűjti össze.","id":"202003_konyv__alomfogas_gergely_agnes_meg_egyszer_firenzebe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=facc022c-f1bb-44fe-8a09-d92cdad2f82f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91b029be-c5ca-4d78-87cf-585b4c1c3138","keywords":null,"link":"/360/202003_konyv__alomfogas_gergely_agnes_meg_egyszer_firenzebe","timestamp":"2020. január. 18. 12:30","title":"Tömörre kalapált új versekbe szivárog be a múlt Gergely Ágnes kötetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47fecfbf-cbe0-43dc-88b6-8320db0477b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt állítja, elvesztette a fonalat a Dögös mostohanagynéni vigyáz az engedetlen unokaöcsire című film alatt. ","shortLead":"Azt állítja, elvesztette a fonalat a Dögös mostohanagynéni vigyáz az engedetlen unokaöcsire című film alatt. ","id":"20200118_per_Pornhub_hallasserult_felirat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47fecfbf-cbe0-43dc-88b6-8320db0477b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0521c29-1e41-40a2-8086-a1f50b4af1e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200118_per_Pornhub_hallasserult_felirat","timestamp":"2020. január. 18. 19:54","title":"Beperelte a Pornhubot egy hallássérült férfi, mert nincsenek rendesen feliratozva a pornóvideók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f71e4c-d9f2-4365-abb5-313bd53b1176","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Guardian kielemezte a Sussexi hercegné médiahelyzetét.","shortLead":"A Guardian kielemezte a Sussexi hercegné médiahelyzetét.","id":"20200118_Meghan_Marklerol_ketszer_tobb_negativ_cikk_szuletett_mint_pozitiv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9f71e4c-d9f2-4365-abb5-313bd53b1176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46324101-d85e-42aa-ae94-7792c06bbec5","keywords":null,"link":"/elet/20200118_Meghan_Marklerol_ketszer_tobb_negativ_cikk_szuletett_mint_pozitiv","timestamp":"2020. január. 18. 14:20","title":"Meghan Markle-ról kétszer több negatív cikk született, mint pozitív","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39966249-491b-45ee-8f7c-140f631152fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egyre többen mennének ingatlanosnak, főleg a kereseti lehetőségek miatt.","shortLead":"Egyre többen mennének ingatlanosnak, főleg a kereseti lehetőségek miatt.","id":"20200120_400600_ezer_forintot_is_kereshet_egy_ingatlanos_ha_kibirja_az_elso_par_evet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39966249-491b-45ee-8f7c-140f631152fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3cc42a6-1118-4211-b6e4-cdbf44df0c48","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200120_400600_ezer_forintot_is_kereshet_egy_ingatlanos_ha_kibirja_az_elso_par_evet","timestamp":"2020. január. 20. 06:14","title":"400-600 ezer forintot is kereshet egy ingatlanos, ha kibírja az első pár évet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]