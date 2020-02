Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"031f16e1-3a55-4569-8d97-6a8202276c39","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Még fizetni sem kell érte, mégis csak a készlet kicsivel több mint felét használták fel.","shortLead":"Még fizetni sem kell érte, mégis csak a készlet kicsivel több mint felét használták fel.","id":"20200210_Influenza_Jarvany_van_megsem_jelentkeznek_a_vedooltasert_a_magyarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=031f16e1-3a55-4569-8d97-6a8202276c39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3036044a-a751-40d4-b7be-1c2773c1a32a","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_Influenza_Jarvany_van_megsem_jelentkeznek_a_vedooltasert_a_magyarok","timestamp":"2020. február. 10. 05:54","title":"Influenza: Járvány van, mégsem jelentkeznek a védőoltásért a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"963cc126-e835-4c46-8e1b-53e3b967d928","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy kisteherautó és egy személyautó ütközött össze Dunaszentgyörgynél.","shortLead":"Egy kisteherautó és egy személyautó ütközött össze Dunaszentgyörgynél.","id":"20200210_Mindket_sofor_meghalt_egy_balesetben_a_6os_fouton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=963cc126-e835-4c46-8e1b-53e3b967d928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4681c25-5ec8-4c28-81be-e176b0ae6b6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200210_Mindket_sofor_meghalt_egy_balesetben_a_6os_fouton","timestamp":"2020. február. 10. 12:53","title":"Mindkét sofőr meghalt egy balesetben a 6-os főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09b6a546-7810-4f96-a52f-e479a4f71f95","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Az első világháború utáni és a hitlerizmus előtti rövid időt kihasználva a maihoz hasonlóan pezsgett a német főváros, és a centenáriumi években ezt gőzerővel igyekszik meglovagolni a filmipar is, a HBO például az utóbbi évek legnagyobb tévés vállalkozásával.","shortLead":"Az első világháború utáni és a hitlerizmus előtti rövid időt kihasználva a maihoz hasonlóan pezsgett a német főváros...","id":"202006__babylon_berlin__nosztalgiahullam__a20as_evek_ketszer__hamis_aranykor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09b6a546-7810-4f96-a52f-e479a4f71f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa3b9cf1-1f14-4de5-acd1-76108a550328","keywords":null,"link":"/360/202006__babylon_berlin__nosztalgiahullam__a20as_evek_ketszer__hamis_aranykor","timestamp":"2020. február. 09. 12:00","title":"Elöntötte Berlint az 1920-as évek iránti nosztalgiahullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b895975-2b4e-454f-922d-08592c5d9564","c_author":"Lukács Andrea","category":"elet","description":"Február 9-én újra Los Angeles kerül reflektorfénybe, az Oscar-díjátadó vörös szőnyeges felvonulása pedig külön divatshow, amiből már a férfiak sem szeretnének kimaradni. Schiffer Miklós stílusszakértő visszasírja a formális, elegáns férfiakat, Tóth Petra Oscar-rajongó viszont üdvözli az új férfi megjelenését, akitől már az sem áll távol, hogy szoknyát húzzon a vörös szőnyegen. De csorbul-e a férfiasság, ha valaki eltér a normáktól, miközben a nőknek már jó ideje birtokba vették a férfias ruhadarabokat a legrangosabb filmes gálán?","shortLead":"Február 9-én újra Los Angeles kerül reflektorfénybe, az Oscar-díjátadó vörös szőnyeges felvonulása pedig külön...","id":"20200208_Mit_szamit_a_ferfiassag_a_voros_szonyegen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b895975-2b4e-454f-922d-08592c5d9564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc18e98d-7f88-4888-8c5a-8827228ce69d","keywords":null,"link":"/elet/20200208_Mit_szamit_a_ferfiassag_a_voros_szonyegen","timestamp":"2020. február. 08. 20:05","title":"Mit számít a férfiasság a vörös szőnyegen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8940863b-2819-4d6c-8750-94828120fc53","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Három érmet szereztek a magyar úszók vasárnap a Nizzában rendezett nagymedencés nemzetközi verseny zárónapján.","shortLead":"Három érmet szereztek a magyar úszók vasárnap a Nizzában rendezett nagymedencés nemzetközi verseny zárónapján.","id":"20200209_Harom_magyar_erem_a_nizzai_uszoverseny_zaronapjan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8940863b-2819-4d6c-8750-94828120fc53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3018ce73-4d3b-4f5d-925b-465effbf1212","keywords":null,"link":"/sport/20200209_Harom_magyar_erem_a_nizzai_uszoverseny_zaronapjan","timestamp":"2020. február. 09. 21:42","title":"Három magyar érem a nizzai úszóverseny zárónapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c7be26-0592-4772-8f17-244f3ce68b05","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Történelmi pillanat ez. ","shortLead":"Történelmi pillanat ez. ","id":"20200210_Oscar_gala_legjobb_film","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5c7be26-0592-4772-8f17-244f3ce68b05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e514513-b161-4713-ab1c-a38dc4dbef53","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_Oscar_gala_legjobb_film","timestamp":"2020. február. 10. 05:26","title":"Az Élősködők lett a legjobb film a 92. Oscar-gálán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tarcali Andrássy Rezidencia Wine & Spa tavaly novemberben cserélt gazdát, de az csak most derült ki, hogyan.","shortLead":"A tarcali Andrássy Rezidencia Wine & Spa tavaly novemberben cserélt gazdát, de az csak most derült ki, hogyan.","id":"20200210_tiborcz_istvan_bdpst_zrt_tarcali_andrassy_rezidencia_wine_spa_hitel_bankhitel_szalloda_hotel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dcebdc2-33d6-4cc3-ac47-e44285caaa7e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200210_tiborcz_istvan_bdpst_zrt_tarcali_andrassy_rezidencia_wine_spa_hitel_bankhitel_szalloda_hotel","timestamp":"2020. február. 10. 07:42","title":"Tiborcz István jókora hitelből vette meg Mészáros Lőrinc luxusszállóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4dd0ea-53f0-4202-bd08-bc90834f9a79","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az orkán elfújta a Manchester City-West Ham mérkőzést, és vihar miatt elmarad a Mönchengladbach-Köln meccs is.","shortLead":"Az orkán elfújta a Manchester City-West Ham mérkőzést, és vihar miatt elmarad a Mönchengladbach-Köln meccs is.","id":"20200209_Viharok_miatt_futballmeccsek_maradnak_el_Europaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b4dd0ea-53f0-4202-bd08-bc90834f9a79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87a6dfeb-a61d-417e-8bf1-2d8bb1f8dee2","keywords":null,"link":"/sport/20200209_Viharok_miatt_futballmeccsek_maradnak_el_Europaban","timestamp":"2020. február. 09. 13:45","title":"Viharok miatt futballmeccsek maradnak el Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]