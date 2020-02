A PlayStation 4-re készült Spider-Man alkotói innentől hivatalosan is Sony-alkalmazottnak számítanak, a céget ugyanis felvásárolta a japán óriás. Nagyon sokba kerültek.

Bődületes összeget, itteni valutában nézve több mint 70 milliárd forintot fizetett az amerikai Insomniac Games fejlesztőiért a Sony. A felvásárlás azt jelenti, hogy a szakemberek mostantól csak a japán óriás eszközeire gyártanak videojátékokat – írta a CNet. A portál szerint az akvizíció 229 millió dollárjába került a Sonynak.

Az Insomniac készítette a 2018-ban megjelent, de kizárólag a japán cég konzoljain játszható Spider-Mant is, amely kimondottan sikeres programnak tekinthető: a remek értékelések mellett 13 millió példányban talált gazdára.

Bár a felvásárolt cég eddig se nagyon fejlesztett más platformokra a PlayStationön kívül, voltak kikacsintások például az Xbox felé is. Azt nem tudni, hogy a Microsoft jelezte-e vételi szándékát feléjük, de most már tulajdonképpen mindegy is. A Sony gyorsabban nyélbe ütötte a pletykák szerint tavaly nyár óta húzódó megállapodást.

A felvásárlás az érkező új generáció miatt is fontos lehet a japánok számára, hiszen várható, hogy a következő PlayStationre is megjelennek majd exkluzív játékszoftverek. Az Insomniac csatlakozásával újabb csapatot szerződtettek erre a feladatra, mely egyben a Sony videojátékos családját is bővíti. Ebbe olyanok tartoznak, mint a Santa Monica Studio, a Naughty Dog és a Bend Studio.

A 229 millió dolláros bevásárlás egyébként nem számít kiugró összegnek, akkor legalábbis nem, ha a Microsoft egy korábbi, de szintén játékos ügyletét nézzük: a Windows-gyártó 2014-ben jutott hozzá a Minecraft jogaihoz, melyekért 2,5 milliárd dollárt(!) fizettek a korábbi tulajdonos Mojangnak.

