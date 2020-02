Kínában akár 50 százalékkal is csökkenhet az okostelefon-értékesítés az év első negyedében – állítják a piac ismerői. Ennek egyértelmű oka a koronavírus-járvány, sok kiskereskedelmi egység ki sem nyitott, és a termelés sem indult igazán be a vírusra való hivatkozással.

A Canalys piackutató cég megemlíti, hogy a tervezett termékbevezetések késnek, miután Kínában nem engedélyezettek a nagyszabású nyilvános rendezvények. Az eladóknak több időre lesz szükség a termékeik piacra küldésére Kínában, és ez az 5G-s eszközöket is keményen érinti. Míg a Canalys 50 százalékos visszaesést jósol, az IDC, a technológiai ágazatot nyomon követő másik kutatócég nem ennyire pesszimista, munkatársaik „csak” 30 százalékot említenek. Az IDC elemzője, Will Wong szerint a gyárak újbóli megnyitásának késlekedése és a munkaerő visszatérési idejének bizonytalansága nemcsak a boltokba történő szállításokat érinti, hanem közép- és hosszú távon a termék bevezetési idejét is.

Azért vannak biztató megnyilvánulások is, a legnagyobb kínai gyártó, a Huawei például állítja, hogy gyártási kapacitása normálisan működik (bár, több társához hasonlóan, ez a cég is bevon a gyártásba küldő felet), és hasonlóan nyilatkozott az Oppo is a Reuters hírügynökségnek megemlítve, hogy garantálható a gyártási kapacitás, mivel a tengerentúlon is vannak gyáraik. A Xiaomi egyelőre nem nyilatkozott ez ügyben.

A TrendForce elemzőcég is előállt a saját eredményeivel, szerintük az okostelefonok gyártása globális szinten 12 százalékkal csökken az első negyedévben. Emellett tíz százalékkal, 41 millió egységre módosították iPhone-értékesítési előrejelzésüket, a Huawei esetében 15 százalékkal, 42,5 millió egységre módosították elvárásaikat.

A világ legnagyobb gyártóját, a Samsungot érinti valószínűleg a legkevésbé a koronavírus-járvány, mivel fő gyártóüzemei Vietnámban találhatók. Ezért is számítanak nála csak 3 százalékos csökkenésre, ami 71,5 millió telefon gyártását jelenti.

