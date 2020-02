Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"083a5a52-6d39-4c84-b23b-f293bc2de054","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több EP-frakció is aláírta ezt a levelet.","shortLead":"Több EP-frakció is aláírta ezt a levelet.","id":"20200214_Tobb_EP_frakcio_is_koveteli_hogy_jogallamisaghoz_kossek_az_EUs_forrasokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=083a5a52-6d39-4c84-b23b-f293bc2de054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96906569-009c-4227-8590-cf626114f417","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200214_Tobb_EP_frakcio_is_koveteli_hogy_jogallamisaghoz_kossek_az_EUs_forrasokat","timestamp":"2020. február. 14. 13:57","title":"A Néppárt frakcióvezetője is követeli, hogy jogállamisághoz kössék az EU-s forrásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57ec4848-40e1-4345-a54f-78b395563ca9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft más módon is szeretné a felhasználók tudtára adni, hogy már letölthető és használható a Chromium alapú Edge böngészője.","shortLead":"A Microsoft más módon is szeretné a felhasználók tudtára adni, hogy már letölthető és használható a Chromium alapú Edge...","id":"20200212_start_menu_windows_microsoft_uzenet_edge_bongeszo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57ec4848-40e1-4345-a54f-78b395563ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"969e2dcf-3c5a-4b28-85d9-5c0771f7b868","keywords":null,"link":"/tudomany/20200212_start_menu_windows_microsoft_uzenet_edge_bongeszo","timestamp":"2020. február. 12. 20:03","title":"A Start menün át üzenget a felhasználóknak a Microsoft, hogy használjanak másik böngészőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c015ef-ac53-4d2f-94d5-c297f2431f24","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Noha erre törvény kötelezi őket, nem tették közzé a cégek azt a dokumentumot, amelyből kiderülhetne, mekkora üzlet az övék. ","shortLead":"Noha erre törvény kötelezi őket, nem tették közzé a cégek azt a dokumentumot, amelyből kiderülhetne, mekkora üzlet...","id":"202007__beszamolo_nelkul__habony_korei__apropo_es_summa__koz_vetites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5c015ef-ac53-4d2f-94d5-c297f2431f24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a41c9f79-7654-4e40-91ea-6f2a41350858","keywords":null,"link":"/360/202007__beszamolo_nelkul__habony_korei__apropo_es_summa__koz_vetites","timestamp":"2020. február. 14. 13:00","title":"Semmit sem tudni a közmédia legnagyobb műsorgyártóinak gazdálkodásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Elhunyt Wichmann Tamás kenuslegenda, megvonták Salvini mentelmi jogát, roma családot zaklatott a Betyársereg. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Elhunyt Wichmann Tamás kenuslegenda, megvonták Salvini mentelmi jogát, roma családot zaklatott a Betyársereg. A hvg360...","id":"20200213_Radar360_Orban_megint_konzultalna_a_fiatalokat_taborban_nevelne","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"694acbe4-4219-496c-8b4e-f5e508e65882","keywords":null,"link":"/360/20200213_Radar360_Orban_megint_konzultalna_a_fiatalokat_taborban_nevelne","timestamp":"2020. február. 13. 08:00","title":"Radar360: Orbán megint konzultálna, a fiatalokat táborban nevelné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1840503f-6bd0-465b-83a9-fe13b4c8b751","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Komoly vihar volt a múlt éjjel a térségben, a tűzoltók villámcsapásra gyanakodnak.","shortLead":"Komoly vihar volt a múlt éjjel a térségben, a tűzoltók villámcsapásra gyanakodnak.","id":"20200213_Villamcsapas_miatt_eghetett_le_a_revfulopi_kilato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1840503f-6bd0-465b-83a9-fe13b4c8b751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26134bd1-9742-4545-b8bb-952ff55de9b6","keywords":null,"link":"/itthon/20200213_Villamcsapas_miatt_eghetett_le_a_revfulopi_kilato","timestamp":"2020. február. 13. 11:38","title":"Villámcsapás miatt éghetett le a révfülöpi kilátó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77","c_author":"Marosán György","category":"itthon","description":"Akkor is hatásos dokumentumdráma lenne, ha nincs azonnali eredménye.","shortLead":"Akkor is hatásos dokumentumdráma lenne, ha nincs azonnali eredménye.","id":"20200213_Impeachment__Orban_Viktor_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f311084-e014-41a0-8d37-902e8c283a75","keywords":null,"link":"/itthon/20200213_Impeachment__Orban_Viktor_ellen","timestamp":"2020. február. 13. 08:43","title":"Impeachment – Orbán Viktor ellen!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec0a5f4f-1c04-476e-b946-592775c809f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nemrég felállított amerikai űrhaderő folyamatosan figyelemmel kíséri az USA 245 nevű műholdat követő két orosz szatellit mozgását.","shortLead":"A nemrég felállított amerikai űrhaderő folyamatosan figyelemmel kíséri az USA 245 nevű műholdat követő két orosz...","id":"20200213_orosz_muhold_usa_245_kozmosz_2542_kemkedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec0a5f4f-1c04-476e-b946-592775c809f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f50e42-f10a-4286-9862-8cbca7add4ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20200213_orosz_muhold_usa_245_kozmosz_2542_kemkedes","timestamp":"2020. február. 13. 09:03","title":"Már két orosz műhold tapadt rá egy amerikai szatellitre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3089f787-946f-4e99-bdac-695b71ad980c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200214_Allati_udvarlast_mutatnak_be_a_Nyiregyhazi_Allapark_munkatarsai_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3089f787-946f-4e99-bdac-695b71ad980c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04a40ccb-089b-42e1-b2fd-b97b44cdce1d","keywords":null,"link":"/elet/20200214_Allati_udvarlast_mutatnak_be_a_Nyiregyhazi_Allapark_munkatarsai_video","timestamp":"2020. február. 14. 09:46","title":"Állati udvarlást mutatnak be a Nyíregyházi Állatpark munkatársai (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]