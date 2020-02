Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4e1472e-9963-4830-ba88-c31297a362e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A klímaválság miatt riadót fújt Orbán Viktor, az ellenzéken gúnyolódott, a Fidesz irányát pedig \"kedvenc keleti filozófusát\" idézve határozta meg. Összefoglaltuk az egyórás évértékelő beszéd lényegét. ","shortLead":"A klímaválság miatt riadót fújt Orbán Viktor, az ellenzéken gúnyolódott, a Fidesz irányát pedig \"kedvenc keleti...","id":"20200216_Orban_beszed_evertekelo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4e1472e-9963-4830-ba88-c31297a362e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27b6de4f-9e33-42cf-8b1e-277458fcbfdb","keywords":null,"link":"/itthon/20200216_Orban_beszed_evertekelo","timestamp":"2020. február. 16. 17:42","title":"Orbán: Lebegjünk, mint a pillangó és szúrjunk, mint a méhecske","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96ecb27a-2d01-4a24-9221-2c7dc1d7d0bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány vasárnap meghirdetett zöld akciótervének számos intézkedés a része, ám szűk másfél éve még egy óvatos javaslatra is nemet mondtak.","shortLead":"A kormány vasárnap meghirdetett zöld akciótervének számos intézkedés a része, ám szűk másfél éve még egy óvatos...","id":"20200217_orban_viktor_muanyag_zacskok_betiltasa_allamtitkar_zold_akcioterv_kornyezetvedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96ecb27a-2d01-4a24-9221-2c7dc1d7d0bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1e7a1d4-3a37-4eb0-9425-ff80849e6b6b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200217_orban_viktor_muanyag_zacskok_betiltasa_allamtitkar_zold_akcioterv_kornyezetvedelem","timestamp":"2020. február. 17. 18:54","title":"Orbán annyira zöld, hogy tavaly kirúgta az államtitkárt, aki a műanyag zacskók betiltásával kampányolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc0fb67-a076-4206-9bee-962b18a90343","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Tavaly csaknem 12 milliárd dollárt utaltak haza a külföldön dolgozó ukránok, egymilliárddal többet az egy évvel korábbinál.","shortLead":"Tavaly csaknem 12 milliárd dollárt utaltak haza a külföldön dolgozó ukránok, egymilliárddal többet az egy évvel...","id":"20200216_12_milliard_dollart_utaltak_haza_az_ukranok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecc0fb67-a076-4206-9bee-962b18a90343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ef31c92-5226-4dac-aaca-2b02031320b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200216_12_milliard_dollart_utaltak_haza_az_ukranok","timestamp":"2020. február. 16. 21:52","title":"12 milliárd dollárt utaltak haza az ukránok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac8d3948-4d80-4abb-8d63-8d604c577158","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség (ESA) műholdja szomorú eseményt rögzített a Pine-szigeti-gleccser egy részén. A napokban egy hatalmas jégtömb vált le a területen.","shortLead":"Az Európai Űrügynökség (ESA) műholdja szomorú eseményt rögzített a Pine-szigeti-gleccser egy részén. A napokban...","id":"20200217_pine_sziget_gleccser_b49_jeghegy_antarktisz_jegolvadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac8d3948-4d80-4abb-8d63-8d604c577158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbadc95d-461e-4f8b-85f4-411ff991ca3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200217_pine_sziget_gleccser_b49_jeghegy_antarktisz_jegolvadas","timestamp":"2020. február. 17. 10:03","title":"A szemünk előtt szakad szét az Antarktisz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71ae084e-d170-4372-9d42-d4e4ba24582d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A legtöbb látogatót vonzó karneváli esemény, az Angyal repülése napján, vasárnap vezették be Velence városában a látogatók számlálását, terelését és azonosítását is szolgáló kamerás térfigyelőrendszert, amely a július elsejétől induló fizetéses belépés előfutárának számít.","shortLead":"A legtöbb látogatót vonzó karneváli esemény, az Angyal repülése napján, vasárnap vezették be Velence városában...","id":"20200216_Matol_kameraval_szamoljak_a_turistakat_Velenceben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71ae084e-d170-4372-9d42-d4e4ba24582d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff0e3390-02e9-4c85-8858-8c8ffa0f952b","keywords":null,"link":"/elet/20200216_Matol_kameraval_szamoljak_a_turistakat_Velenceben","timestamp":"2020. február. 16. 14:38","title":"Mától kamerával számolják a turistákat Velencében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset a 4-es főúton történt.\r

\r

","shortLead":"A baleset a 4-es főúton történt.\r

\r

","id":"20200217_Fanak_csapodott_es_meghalt_egy_auto_soforje_Monorierdon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"102ec3f6-6144-41e7-837b-10ef7bddb0db","keywords":null,"link":"/cegauto/20200217_Fanak_csapodott_es_meghalt_egy_auto_soforje_Monorierdon","timestamp":"2020. február. 17. 05:26","title":"Fának csapódott és meghalt egy autó sofőrje Monorierdőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb5abdd2-94d4-4bbf-8798-ef3cb0e1bb70","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jemenben 2014 óta dúl polgárháború.","shortLead":"Jemenben 2014 óta dúl polgárháború.","id":"20200215_Tobb_civilt_oltek_meg_egy_szaudi_harci_gep_lelovese_utani_megtorlasban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb5abdd2-94d4-4bbf-8798-ef3cb0e1bb70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1597d10d-e766-4e1c-8209-6ae45c07ca67","keywords":null,"link":"/vilag/20200215_Tobb_civilt_oltek_meg_egy_szaudi_harci_gep_lelovese_utani_megtorlasban","timestamp":"2020. február. 15. 21:30","title":"Több civilt öltek meg egy szaúdi harci gép lelövése utáni megtorlásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35fe7c01-2461-4fc0-8b41-9fee8515d0c3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megvan a vírus első tajvani áldozta, egy újabb megbetegedéssel tucatnyira emelkedett a fertőzöttek száma Franciaországban.","shortLead":"Megvan a vírus első tajvani áldozta, egy újabb megbetegedéssel tucatnyira emelkedett a fertőzöttek száma...","id":"20200216_Tovabb_tombol_a_Koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35fe7c01-2461-4fc0-8b41-9fee8515d0c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2d4a64-65cd-4d72-b063-6207eac423d2","keywords":null,"link":"/vilag/20200216_Tovabb_tombol_a_Koronavirus","timestamp":"2020. február. 16. 16:39","title":"Koronavírus: újabb országban halt meg olyan beteg, aki nem is járt Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]