[{"available":true,"c_guid":"e49a36fb-57d1-4bc6-83f3-573e5885f2ac","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Ha a gyerekek a korai éveikben nem kapják meg, amire szükségük van, könnyen beleragadhatnak a folytonos figyelemfelkeltés állapotába. Ez pedig idegesítővé válhat nekünk – és a többi felnőttnek is. Philippa Perry brit pszichoterapeuta tanácsai ennek elkerülésére.","shortLead":"Ha a gyerekek a korai éveikben nem kapják meg, amire szükségük van, könnyen beleragadhatnak a folytonos...","id":"20200216_A_gyereket_a_szulok_teszik_idegesitove_Hogyan_lepjunk_ki_az_ordogi_korbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e49a36fb-57d1-4bc6-83f3-573e5885f2ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0b807c5-dedd-4900-b192-9bc3f628f593","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200216_A_gyereket_a_szulok_teszik_idegesitove_Hogyan_lepjunk_ki_az_ordogi_korbol","timestamp":"2020. február. 16. 19:15","title":"A gyereket a szülők teszik idegesítővé. Hogyan lépjünk ki az ördögi körből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04daa138-c322-436e-bd14-5cb0f25be80c","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Én, Iphigénia címmel íratott önéletrajzi darabot Závada Péterrel a személyes sorsáról Eke Angéla bábszínész és színművésznő, aki soha nem szerződött le egyetlen társulathoz sem, de szabadúszóként is aggasztónak tartja a független színházak helyzetét.","shortLead":"Én, Iphigénia címmel íratott önéletrajzi darabot Závada Péterrel a személyes sorsáról Eke Angéla bábszínész és...","id":"202007__eke_angela_szineszno__megfelelesrol_onazonossagrol__szabaduszas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04daa138-c322-436e-bd14-5cb0f25be80c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b29a9aa-5aeb-4528-98db-05160264068f","keywords":null,"link":"/360/202007__eke_angela_szineszno__megfelelesrol_onazonossagrol__szabaduszas","timestamp":"2020. február. 17. 13:00","title":"Eke Angéla: Vállaltam a szabadúszás kockázatát, és az élet engem igazolt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b37adca-50e1-45ef-8b98-29cf8b2dd9e5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Facebook alapítója a biztonságpolitikai konferencián védte meg a vállalatát.","shortLead":"A Facebook alapítója a biztonságpolitikai konferencián védte meg a vállalatát.","id":"20200215_Mark_Zuckerberg_nem_a_kozossegi_media_a_tarsadalmi_megosztottsag_okozoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b37adca-50e1-45ef-8b98-29cf8b2dd9e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0693deed-ad99-4bfe-b6ef-dddcd7eef1c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200215_Mark_Zuckerberg_nem_a_kozossegi_media_a_tarsadalmi_megosztottsag_okozoja","timestamp":"2020. február. 15. 17:37","title":"Mark Zuckerberg: Nem a közösségi média a társadalmi megosztottság okozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35fe7c01-2461-4fc0-8b41-9fee8515d0c3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megvan a vírus első tajvani áldozta, egy újabb megbetegedéssel tucatnyira emelkedett a fertőzöttek száma Franciaországban.","shortLead":"Megvan a vírus első tajvani áldozta, egy újabb megbetegedéssel tucatnyira emelkedett a fertőzöttek száma...","id":"20200216_Tovabb_tombol_a_Koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35fe7c01-2461-4fc0-8b41-9fee8515d0c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2d4a64-65cd-4d72-b063-6207eac423d2","keywords":null,"link":"/vilag/20200216_Tovabb_tombol_a_Koronavirus","timestamp":"2020. február. 16. 16:39","title":"Koronavírus: újabb országban halt meg olyan beteg, aki nem is járt Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megtartotta egyéni mandátumát a Jobbik, 10 ezer fölött a koronavírusból gyógyultak száma Kínában, 18 fok is lehet ma. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Megtartotta egyéni mandátumát a Jobbik, 10 ezer fölött a koronavírusból gyógyultak száma Kínában, 18 fok is lehet ma...","id":"20200217_Radar360_Orban_aranykort_lat_szelsojobbos_akcio_Borsodban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2047944b-82f9-4244-9e25-6c4dab996a21","keywords":null,"link":"/360/20200217_Radar360_Orban_aranykort_lat_szelsojobbos_akcio_Borsodban","timestamp":"2020. február. 17. 08:00","title":"Radar360: Orbán aranykort lát, szélsőjobbos akció Borsodban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd50b977-8fdd-4474-bbdf-e5eb2ead9e54","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Az NDK-ban még az apróhirdetési újság is tükrözte 1990 elején, hogy nagy változások zajlanak. És a maga teljes valójában eljött a paradicsom, ez lett sorozatunk címe is. De hogy jön ide a kék csempe?\r

","shortLead":"Az NDK-ban még az apróhirdetési újság is tükrözte 1990 elején, hogy nagy változások zajlanak. És a maga teljes...","id":"20200215_kaufhalle_honecker_zweitehand__Eljott_a_paradicsom_1990_februar_15","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd50b977-8fdd-4474-bbdf-e5eb2ead9e54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d3e0a0c-d8a2-4ddb-a73c-5ff83a863008","keywords":null,"link":"/360/20200215_kaufhalle_honecker_zweitehand__Eljott_a_paradicsom_1990_februar_15","timestamp":"2020. február. 15. 17:00","title":"Trabant és szexpartner nyugatnémet márkáért – \"Eljött a paradicsom\", 1990. február 15.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77c56fd1-2ebd-4780-922b-c5567230e797","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Klímavédelmi akciótervet jelentett be Orbán Viktor a huszonkettedik évértékelő beszédében. Gúnyolódott az ellenzéki összefogáson, azt mondta, olyan, hogy liberális nincs, az a diplomás kommunista. Sokat beszélt Trianonról, és azt állította, az elmúlt 100 év legjobb tíz éve van mögöttünk. ","shortLead":"Klímavédelmi akciótervet jelentett be Orbán Viktor a huszonkettedik évértékelő beszédében. Gúnyolódott az ellenzéki...","id":"20200216_Orban_Viktor_evertekelo_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77c56fd1-2ebd-4780-922b-c5567230e797&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca256c0d-7830-46a0-b59b-3d891858c1ee","keywords":null,"link":"/itthon/20200216_Orban_Viktor_evertekelo_2020","timestamp":"2020. február. 16. 14:30","title":"Orbán Viktor: \"Riadót kell fújnom\" - évértékelő percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61311ea0-e147-47b0-9b6d-2e59b5822081","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A már csaknem kihalt királyi teknős (Batagur affinis) három fészkét fedezték fel természetvédelmi szakemberek a délnyugat-kambodzsai Koh Kong tartományban lévő Sre Ambel folyórendszer vizenyős területein – jelentette be a New York-i központú Wildlife Conservation Society (WCS).","shortLead":"A már csaknem kihalt királyi teknős (Batagur affinis) három fészkét fedezték fel természetvédelmi szakemberek...","id":"20200216_kambodzsa_kiralyi_batagur_teknos_feszkek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61311ea0-e147-47b0-9b6d-2e59b5822081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bc014f4-0d15-44cd-83eb-73023b85c373","keywords":null,"link":"/tudomany/20200216_kambodzsa_kiralyi_batagur_teknos_feszkek","timestamp":"2020. február. 16. 16:03","title":"Három fészekben 51 tojást találtak a majdnem kihalt királyi teknősből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]