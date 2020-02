A koronavírus-járványnak az egészségügyieken kívül különféle gazdasági vonzatai is vannak. Az egyik például az LCD televíziókat érinti.

Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) immár globális vészhelyzetet hirdetett a Kínából induló koronavírus miatt. Hogy hova fajul a járvány, azt egyelőre nem tudni, az viszont egyre nyilvánvalóbb, hogy olyan vonzatai is vannak/lesznek, amelyekre csak kevesen gondoltak.

A kínai hatóságok lezárták Wuhan városát annak érdekében, hogy megállítsák a járványt (bár úgy tűnik, a kéthetes lappangási idő miatt ez immár kevés), és a wuhani vállalkozások többsége is egyelőre felfüggesztette működését és az alkalmazottak mozgatását. Wuhanban több LCD panelgyártó létesítmény is működik, ezek a nemzetközi piacokra termelnek. Az IHS Markit piackutató cég szerint a koronavírus az elkövetkező hónapokban a termelésre is hatással lesz, ami nagyban befolyásolhatja majd az LCD panelek, és ezzel együtt az LCD televíziók és monitorok szállítását, illetve árait.

Egyébként nem csupán Wuhanban csökkenhet a termelés, hanem úgy összességében Kínában is: nagyjából 10-20 százalékos csökkenést jeleznek előre. Ehhez hozzájárul az is, hogy a kínai kormány február 9-ig meghosszabbította az országban működő szervezetek nagy részének szabadságát. Kína világviszonylatban a globális kijelzőgyártási kapacitás 55 százalékát birtokolja, azaz érthető, miért is lesz közvetlen hatása világszerte a termelés csökkenésének.

Állítólag az áremelkedés nem haladja meg a panelenkénti öt dollárt, azonban – véli a piackutató cég – a végfelhasználóknak ennél jóval többet kell majd fizetniük a gyártóknak.

