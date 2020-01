Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megszavazták a Brexitet, metrókocsik felújítását kéri a BKV az oroszoktól, nem mond le Aján Tamás. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Megszavazták a Brexitet, metrókocsik felújítását kéri a BKV az oroszoktól, nem mond le Aján Tamás. Ez a hvg360 reggeli...","id":"20200110_Radar360_Iran_lotte_le_az_ukran_gepet_szmogriado_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b41da4c-4cdf-4bf7-9ddc-577b9f185ee9","keywords":null,"link":"/360/20200110_Radar360_Iran_lotte_le_az_ukran_gepet_szmogriado_Budapesten","timestamp":"2020. január. 10. 08:05","title":"Radar360: Irán lőtte le az ukrán gépet, szmogriadó Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577de642-402b-4104-b0f1-c05364a29d4e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány felhasználó számára már elérhetővé tette a Facebook annak az új dizájnnak az alapjait, melyet a következő év(ek)ben terveznek bevezetni.","shortLead":"Néhány felhasználó számára már elérhetővé tette a Facebook annak az új dizájnnak az alapjait, melyet a következő...","id":"20200110_facebook_uj_dizajn_rancfelvarras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=577de642-402b-4104-b0f1-c05364a29d4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c205e87-fae2-44fb-9385-e7c71259acf8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200110_facebook_uj_dizajn_rancfelvarras","timestamp":"2020. január. 10. 17:03","title":"Teljesen átszabják a Facebookot, már tesztelik az új kinézetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Meglepően kevésbe kerül a Puskás Aréna kivilágítása, meghökkentő képsorok Kínából, szívmelengető fotó Pécsről. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"Meglepően kevésbe kerül a Puskás Aréna kivilágítása, meghökkentő képsorok Kínából, szívmelengető fotó Pécsről...","id":"20200110_Radar360_Iranban_vizsgalodnak_korozik_a_kaposvari_gyermekotthonban_verekedot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7428729-7f70-42d5-a425-f2f72b17ad87","keywords":null,"link":"/360/20200110_Radar360_Iranban_vizsgalodnak_korozik_a_kaposvari_gyermekotthonban_verekedot","timestamp":"2020. január. 10. 17:30","title":"Radar360: Iránban vizsgálódnak, körözik a kaposvári gyermekotthonban verekedőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Űrhajós utcában történt a baleset, a mentők is a helyszínen vannak.","shortLead":"Az Űrhajós utcában történt a baleset, a mentők is a helyszínen vannak.","id":"20200110_Kettetort_egy_villanyoszlopot_egy_auto_Szegeden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb883cca-139b-48c4-a9ed-e9c5cd8b29f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200110_Kettetort_egy_villanyoszlopot_egy_auto_Szegeden","timestamp":"2020. január. 10. 21:55","title":"Kettétört egy villanyoszlopot egy autó Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1154488-d906-4f09-92f5-3df3fd80ca83","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közel 150 embert vittek el Washingtonban a rendőrök egy tüntetésről, közöttük világsztárokat is.","shortLead":"Közel 150 embert vittek el Washingtonban a rendőrök egy tüntetésről, közöttük világsztárokat is.","id":"20200111_Joaquin_Phoenixet_es_Martin_Sheent_is_letartoztattak_egy_washingtoni_klimatuntetesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1154488-d906-4f09-92f5-3df3fd80ca83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c776c9f2-e7fe-479c-8b2b-82a6a31a5b98","keywords":null,"link":"/kultura/20200111_Joaquin_Phoenixet_es_Martin_Sheent_is_letartoztattak_egy_washingtoni_klimatuntetesen","timestamp":"2020. január. 11. 10:54","title":"Joaquin Phoenixet és Martin Sheent is letartóztatták egy washingtoni klímatüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba4fa331-25e6-4cbf-93f1-133119ea4841","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A The New York Times megszerzett egy videót, melyről alapos vizsgálódás után megerősítette: a magyar idő szerint szerda hajnalban lezuhant ukrán repülőgép látható rajta abban a pillanatban, amikor rakétatalálat éri a levegőben. A gép nem robbant szét azonnal, a fedélzeten lévők percekig remélhették, hogy visszatérhetnek a repülőtérre.","shortLead":"A The New York Times megszerzett egy videót, melyről alapos vizsgálódás után megerősítette: a magyar idő szerint szerda...","id":"20200109_iranban_lelott_ukran_repulogep_video_raketa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba4fa331-25e6-4cbf-93f1-133119ea4841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"564a8f09-4bb0-4544-a653-ff8af1d20a35","keywords":null,"link":"/tudomany/20200109_iranban_lelott_ukran_repulogep_video_raketa","timestamp":"2020. január. 09. 22:08","title":"Előkerült egy videó a pillanatról, amikor lelőtték Iránban az ukrán gépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c31e194-f264-419b-aeb1-ffd5a929fffb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Romlott a levegő minősége Budapesten. ","shortLead":"Romlott a levegő minősége Budapesten. ","id":"20200110_karacsony_gergely_fovarosi_onkormanyzat_szmogriado_szallo_por","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c31e194-f264-419b-aeb1-ffd5a929fffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35f38dcd-f731-4871-8bfa-f31b2a17f870","keywords":null,"link":"/itthon/20200110_karacsony_gergely_fovarosi_onkormanyzat_szmogriado_szallo_por","timestamp":"2020. január. 10. 06:03","title":"Karácsonyék elrendelték a szmogriadó tájékoztatási fokozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit első fokon húsz év szabadságvesztésre ítélte a bíróság, az ügyészség szerint azonban ez kevés.","shortLead":"A férfit első fokon húsz év szabadságvesztésre ítélte a bíróság, az ügyészség szerint azonban ez kevés.","id":"20200110_eletfogytiglan_ugyeszseg_vademeles_obudai_ovono_gyilkos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c389e69-a28e-4104-9c89-56c12fc0d46f","keywords":null,"link":"/itthon/20200110_eletfogytiglan_ugyeszseg_vademeles_obudai_ovono_gyilkos","timestamp":"2020. január. 10. 10:47","title":"Életfogytiglant kérnek az óbudai óvónő gyilkosára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]