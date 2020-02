Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"020356b9-cb72-48de-90bc-959befb98218","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Kétmilliárd forintot költhet a főváros CT-re és MR-re, a többi pénzt a kerületek kapják.","shortLead":"Kétmilliárd forintot költhet a főváros CT-re és MR-re, a többi pénzt a kerületek kapják.","id":"20200218_Kiutaltak_az_elso_tiz_milliardot_a_fovarosi_egeszsegugynek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=020356b9-cb72-48de-90bc-959befb98218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eb9991c-129c-4ee8-a4f3-710ea84b8c6c","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_Kiutaltak_az_elso_tiz_milliardot_a_fovarosi_egeszsegugynek","timestamp":"2020. február. 18. 07:21","title":"Kiutalták az első tízmilliárdot a fővárosi egészségügynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a77f4a0-21b7-488e-955f-a2f0eb74d654","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igencsak kapós az új Xiaomi-csúcstelefon Kínában: pillanatok alatt elkapkodják a felhasználók a piacra küldött mennyiséget. Azok az érdeklődők, akik megszerezték a telefont, szerencsések voltak, ugyanis a további készletekre – úgy tűnik – várni kell majd.","shortLead":"Igencsak kapós az új Xiaomi-csúcstelefon Kínában: pillanatok alatt elkapkodják a felhasználók a piacra küldött...","id":"20200219_xiaomi_mi10_telefonok_villamertekesites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a77f4a0-21b7-488e-955f-a2f0eb74d654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"206ec465-00bf-4ba3-93b5-1f4cec726df7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200219_xiaomi_mi10_telefonok_villamertekesites","timestamp":"2020. február. 19. 12:03","title":"55 mp alatt elkapkodták a Xiaomi új telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf4e8a53-343b-4d75-93f3-227f5675ecac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az északi tájakon az erős széllökések okozhatnak problémát.","shortLead":"Az északi tájakon az erős széllökések okozhatnak problémát.","id":"20200219_Havas_eso_is_erkezhet_szerdan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf4e8a53-343b-4d75-93f3-227f5675ecac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd28a2b-bc6f-436c-9465-fc8a1ed5ed44","keywords":null,"link":"/itthon/20200219_Havas_eso_is_erkezhet_szerdan","timestamp":"2020. február. 19. 08:35","title":"Havas eső is érkezhet szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5ba2ccb-75e4-4aba-8ed0-209deb470312","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Vagy talán még a címben feltettnél is fontosabb kérdés: hogyan hozhatjuk létre, és mit tehetünk ezért vezetőként? ","shortLead":"Vagy talán még a címben feltettnél is fontosabb kérdés: hogyan hozhatjuk létre, és mit tehetünk ezért vezetőként? ","id":"20200218_Mirol_lehet_felismerni_egy_modern_vallalatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5ba2ccb-75e4-4aba-8ed0-209deb470312&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57f81866-a6d6-4774-aead-eed779035e1a","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200218_Mirol_lehet_felismerni_egy_modern_vallalatot","timestamp":"2020. február. 18. 14:15","title":"Miről lehet felismerni egy modern vállalatot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13644e5f-8bd4-40f1-be99-7b715b136800","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aki kattintott, élő szexműsort láthatott.","shortLead":"Aki kattintott, élő szexműsort láthatott.","id":"20200218_Veletlenul_egy_kinai_pornooldalra_vezetett_a_brit_kiralyi_csalad_honlapja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13644e5f-8bd4-40f1-be99-7b715b136800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d97c0c0-224e-4654-a504-a78299fe0dda","keywords":null,"link":"/elet/20200218_Veletlenul_egy_kinai_pornooldalra_vezetett_a_brit_kiralyi_csalad_honlapja","timestamp":"2020. február. 18. 14:52","title":"Véletlenül egy kínai pornóoldalra vezetett a brit királyi család honlapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c21453a3-d79e-4ef1-991f-f1acc74cfa13","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyilvánosságra hozták a Fővárosi Közgyűlés tagjainak vagyonnyilatkozatait.","shortLead":"Nyilvánosságra hozták a Fővárosi Közgyűlés tagjainak vagyonnyilatkozatait.","id":"20200218_karacsony_gergely_alpolgarmesterek_vagyonnyilatkozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c21453a3-d79e-4ef1-991f-f1acc74cfa13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ca112f8-23b8-4d47-a014-8c3eafd8dc7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200218_karacsony_gergely_alpolgarmesterek_vagyonnyilatkozat","timestamp":"2020. február. 18. 13:11","title":"Nem nőtt Karácsony Gergely vagyona tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722537aa-e2dd-4179-9c00-5066f4b80bfe","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszezőt két játszmában múlta felül a kazah Alekszander Bublik.","shortLead":"A magyar teniszezőt két játszmában múlta felül a kazah Alekszander Bublik.","id":"20200218_fucsovics_marton_alekszander_bublik_tenisz_marseille","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=722537aa-e2dd-4179-9c00-5066f4b80bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06baf526-1417-48d6-b77e-99ecb75ca958","keywords":null,"link":"/sport/20200218_fucsovics_marton_alekszander_bublik_tenisz_marseille","timestamp":"2020. február. 18. 09:22","title":"Első meccsén kikapott Fucsovics Marseille-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"748e543e-3955-4ba9-a636-d258bafed930","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség jóváhagyta a Horthy Miklós kormányzóvá választásának 100. évfordulójára szervezett megemlékezést.","shortLead":"A rendőrség jóváhagyta a Horthy Miklós kormányzóvá választásának 100. évfordulójára szervezett megemlékezést.","id":"20200218_Lovasfaklyas_felvonulast_szervez_a_Mi_Hazank_a_Betyarsereg_es_a_Hatvannegy_Varmegye_is_jelen_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=748e543e-3955-4ba9-a636-d258bafed930&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6409ca00-4cdc-4fbd-949a-4e6c7d6ef0f5","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_Lovasfaklyas_felvonulast_szervez_a_Mi_Hazank_a_Betyarsereg_es_a_Hatvannegy_Varmegye_is_jelen_lesz","timestamp":"2020. február. 18. 18:22","title":"Lovas-fáklyás felvonulást szervez Budapesten a Mi Hazánk, amin a Betyársereg és a Hatvannégy Vármegye is jelen lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]