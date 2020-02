Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d749fe4-f00e-4419-8de0-62d77be68bc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint a 15 percen belüli kiérkezési arány pedig 82 százalékos. ","shortLead":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint a 15 percen belüli kiérkezési arány pedig 82 százalékos. ","id":"20200218_mentoszolgalat_surgos_eset_emmi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d749fe4-f00e-4419-8de0-62d77be68bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5545e239-9b2d-45f4-90ad-d57c24b2f9aa","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_mentoszolgalat_surgos_eset_emmi","timestamp":"2020. február. 18. 21:12","title":"Átlagosan 10,88 perc alatt érnek ki a mentők a sürgős esetekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dd1650f-5806-49fb-a190-fe2d05237d92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány órával azután, hogy megírták, miként halogatja a Nyíregyházi Városüzemeltető volt igazgatója a börtönbe vonulást, elfogatóparanccsal bevitték.","shortLead":"Néhány órával azután, hogy megírták, miként halogatja a Nyíregyházi Városüzemeltető volt igazgatója a börtönbe...","id":"20200219_Orban_vendeg_bocskai_peter_nyiregyhaza_borton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9dd1650f-5806-49fb-a190-fe2d05237d92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"365afefd-155f-48b3-a4e0-3ede3a0f44e5","keywords":null,"link":"/itthon/20200219_Orban_vendeg_bocskai_peter_nyiregyhaza_borton","timestamp":"2020. február. 19. 11:55","title":"Bevitték a börtönbe Orbán vendéglátóját, miután hír lett abból, hogy nem akar bevonulni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b80d030-3e36-4c86-bfb7-f4e54ba2139a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Atlético Madrid és a Borussia Dortmund előnyből várhatja a visszavágót.\r

","shortLead":"Az Atlético Madrid és a Borussia Dortmund előnyből várhatja a visszavágót.\r

","id":"20200218_bajnokok_ligaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b80d030-3e36-4c86-bfb7-f4e54ba2139a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50028001-61d6-4348-a398-2fba47dc7ca0","keywords":null,"link":"/sport/20200218_bajnokok_ligaja","timestamp":"2020. február. 18. 23:18","title":"Bajnokok Ligája: a Liverpool és a PSG is kikapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a77f4a0-21b7-488e-955f-a2f0eb74d654","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igencsak kapós az új Xiaomi-csúcstelefon Kínában: pillanatok alatt elkapkodják a felhasználók a piacra küldött mennyiséget. Azok az érdeklődők, akik megszerezték a telefont, szerencsések voltak, ugyanis a további készletekre – úgy tűnik – várni kell majd.","shortLead":"Igencsak kapós az új Xiaomi-csúcstelefon Kínában: pillanatok alatt elkapkodják a felhasználók a piacra küldött...","id":"20200219_xiaomi_mi10_telefonok_villamertekesites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a77f4a0-21b7-488e-955f-a2f0eb74d654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"206ec465-00bf-4ba3-93b5-1f4cec726df7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200219_xiaomi_mi10_telefonok_villamertekesites","timestamp":"2020. február. 19. 12:03","title":"55 mp alatt elkapkodták a Xiaomi új telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"149c45c5-ce1b-4512-8241-f9a8f1f89257","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Budapest Park újabb neveket jelentett be.\r

\r

","shortLead":"A Budapest Park újabb neveket jelentett be.\r

\r

","id":"20200219_Jon_a_Pink_Floyd_dobosa_LP_es_Marcus_Miller","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=149c45c5-ce1b-4512-8241-f9a8f1f89257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"654c4340-cadd-4f30-98d7-878a51b8efa9","keywords":null,"link":"/kultura/20200219_Jon_a_Pink_Floyd_dobosa_LP_es_Marcus_Miller","timestamp":"2020. február. 19. 12:08","title":"Jön a Pink Floyd dobosa, LP és Marcus Miller","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc070273-24ad-46c4-b202-49254517b20d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Általánosan előforduló szennyező anyagból mutatott ki a határértéknél többet egy kakaóporban az ellenőrzés.","shortLead":"Általánosan előforduló szennyező anyagból mutatott ki a határértéknél többet egy kakaóporban az ellenőrzés.","id":"20200218_rakkelto_anyag_magyarorszag_kakaopor_nebih","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc070273-24ad-46c4-b202-49254517b20d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c83edb0-1fdc-453f-8f5d-25a4dc8b9024","keywords":null,"link":"/kkv/20200218_rakkelto_anyag_magyarorszag_kakaopor_nebih","timestamp":"2020. február. 18. 16:02","title":"Rákkeltő anyagot találtak egy Magyarországon gyártott kakaóporban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Még kétmilliárd forintnyi rezsiutalványt nem váltottak be, a kormány inkább meghosszabbította a felhasználási határidőt.","shortLead":"Még kétmilliárd forintnyi rezsiutalványt nem váltottak be, a kormány inkább meghosszabbította a felhasználási határidőt.","id":"20200219_Ket_honappal_tovabb_ervenyesek_a_rezsiutalvanyok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e35eeab1-f856-4728-ad82-82aa87186859","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_Ket_honappal_tovabb_ervenyesek_a_rezsiutalvanyok","timestamp":"2020. február. 19. 06:56","title":"Két hónappal tovább érvényesek a rezsiutalványok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdc501bb-b8b8-4c2d-9387-15e7c14dedb9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szoftveres hibák után újabb probléma hátráltatja a Boeing 737 MAX-ok visszatérését.","shortLead":"A szoftveres hibák után újabb probléma hátráltatja a Boeing 737 MAX-ok visszatérését.","id":"20200219_boeing_737_max_uzemanyagtank_idegen_targy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cdc501bb-b8b8-4c2d-9387-15e7c14dedb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc50ffc0-8aca-4400-8975-797c8c35f5de","keywords":null,"link":"/tudomany/20200219_boeing_737_max_uzemanyagtank_idegen_targy","timestamp":"2020. február. 19. 12:16","title":"Megint baj van a Boeing 737 MAX-okkal, idegen tárgyak kerülnek elő a tankjukból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]