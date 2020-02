Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f03d3ff6-ee07-4f95-94a0-cb2a6850f4ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Popszámra balettozva hívják fel a figyelmet az áldozatok kiszolgáltatottságára.","shortLead":"Popszámra balettozva hívják fel a figyelmet az áldozatok kiszolgáltatottságára.","id":"20200220_Videoklippel_kampanyol_a_csaladon_beluli_eroszak_ellen_a_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f03d3ff6-ee07-4f95-94a0-cb2a6850f4ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4617aa2-3d91-4641-99e0-a597d0b787a9","keywords":null,"link":"/elet/20200220_Videoklippel_kampanyol_a_csaladon_beluli_eroszak_ellen_a_rendorseg","timestamp":"2020. február. 20. 17:09","title":"Videóklippel kampányol a családon belüli erőszak ellen a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a082ed60-454c-4233-8eb0-2c68d391e103","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új elnökség megpróbált hatni Kulcsár Gergelyre, sikertelenül. Most etikai eljárást indítanak ellene.","shortLead":"Az új elnökség megpróbált hatni Kulcsár Gergelyre, sikertelenül. Most etikai eljárást indítanak ellene.","id":"20200220_jobbik_jakab_peter_kulcsar_gergely_holokauszt_emlekmu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a082ed60-454c-4233-8eb0-2c68d391e103&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f1a6e4a-d497-4d80-b0d4-8db15b846562","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_jobbik_jakab_peter_kulcsar_gergely_holokauszt_emlekmu","timestamp":"2020. február. 20. 11:51","title":"Nem mond le a Duna-parti cipőkbe köpködő jobbikos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak néhány napig tudta az MNB és a jó GDP-adat sikeresen erősíteni a forintot.","shortLead":"Csak néhány napig tudta az MNB és a jó GDP-adat sikeresen erősíteni a forintot.","id":"20200220_forint_arfolyam_euro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce38039a-24c3-4e09-8795-201d335d2eec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200220_forint_arfolyam_euro","timestamp":"2020. február. 20. 12:16","title":"Eddig tartott a forint lendülete, újra 338-nál jár az euróárfolyam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e97ab97f-4413-4f33-b58d-af872c48b024","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az ilyen jelenségekre szokták mondani, hogy a szükséges rossz.","shortLead":"Az ilyen jelenségekre szokták mondani, hogy a szükséges rossz.","id":"20200220_Vajon_ont_is_elkapta_az_eletkozepi_valsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e97ab97f-4413-4f33-b58d-af872c48b024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05352f3e-deaf-449e-9df0-0045c11a7e67","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200220_Vajon_ont_is_elkapta_az_eletkozepi_valsag","timestamp":"2020. február. 20. 08:15","title":"Vajon önt is elkapta az életközepi válság?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e356e5f9-4d42-4da4-b700-5d8d38001b0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyezményre hivatkozva marasztalták el többször is a magyar államot, a KDNP a jelek szerint gyorsan kezelné a problémát.","shortLead":"Az egyezményre hivatkozva marasztalták el többször is a magyar államot, a KDNP a jelek szerint gyorsan kezelné...","id":"20200220_A_KDNP_felmondana_az_Emberi_Jogok_Europai_Egyezmenyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e356e5f9-4d42-4da4-b700-5d8d38001b0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98755820-b9c7-4f21-99ce-09fc1f045762","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_A_KDNP_felmondana_az_Emberi_Jogok_Europai_Egyezmenyet","timestamp":"2020. február. 20. 12:31","title":"A KDNP felmondaná az Emberi Jogok Európai Egyezményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a405285-3d4b-419d-89e5-a1fdf8e0af9a","c_author":"Republic Group","category":"brandcontent","description":"Az Y és a Z generáció fogyasztási, kommunikációs és közösségi szokásait ma már teljes mértékben meghatározzák a digitális és online megoldások. Sok szektor alkalmazkodott ehhez, a biztosítások terén viszont – az ágazat sajátosságaiból is adódóan – nehezebb kiaknázni minden lehetőséget. Az insurtech megoldások ezen változtathatnak. Páros interjúnk Imre Katával, a CHERRISK kommunikációs vezetőjével, és Zámbó Annával, a cég kommunikációs stratégiáját készítő Republic Group PR igazgatójával.\r

","shortLead":"Az Y és a Z generáció fogyasztási, kommunikációs és közösségi szokásait ma már teljes mértékben meghatározzák...","id":"20200220_republicgroup_x_z_generacio_insurtech_cherrisk_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a405285-3d4b-419d-89e5-a1fdf8e0af9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b1c5d49-a79d-4a6a-998a-b003be8ff85b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200220_republicgroup_x_z_generacio_insurtech_cherrisk_interju","timestamp":"2020. február. 20. 15:30","title":"\"Az Y és a Z generáció erre nagyon fogékony\" - De mi az az insurtech?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1215022a-165d-484b-bc4e-9d16a7ef8ad4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nemcsak a kínai forgalomra alapoznak a leginkább a luxusmárkák, de az utazási korlátozások miatt máshol sem költenek a kínai turisták.","shortLead":"Nemcsak a kínai forgalomra alapoznak a leginkább a luxusmárkák, de az utazási korlátozások miatt máshol sem költenek...","id":"20200221_A_luxusiparra_is_katasztrofalis_hatasa_van_a_koronavirusnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1215022a-165d-484b-bc4e-9d16a7ef8ad4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1344015a-9f4e-4efd-a992-40505c7210b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200221_A_luxusiparra_is_katasztrofalis_hatasa_van_a_koronavirusnak","timestamp":"2020. február. 21. 12:43","title":"A luxusiparra is katasztrofális hatása van a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7bc17d9-f4aa-4c5e-a460-7c027bd52738","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Sokkal több részlet egyelőre a szerdán megtartott sajtótájékoztatón sem derült ki a kormány Klíma- és Természetvédelmi Akciótervéről.","shortLead":"Sokkal több részlet egyelőre a szerdán megtartott sajtótájékoztatón sem derült ki a kormány Klíma- és Természetvédelmi...","id":"20200219_klima_akcioterv_palkovics","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7bc17d9-f4aa-4c5e-a460-7c027bd52738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40392cbb-9ad1-468c-8dbd-6ca4bbc4ef50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_klima_akcioterv_palkovics","timestamp":"2020. február. 19. 14:45","title":"Bemutatták a klímavédelmi akciótervet: sok minden nem derült ki, de lesz egy új hatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]