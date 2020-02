Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4a99731-92a7-4667-90fd-46325d10d88c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Isle of Wight Symphonic Orchestra 53 éves művészének különleges műtétjéről videó készült.","shortLead":"Az Isle of Wight Symphonic Orchestra 53 éves művészének különleges műtétjéről videó készült.","id":"20200219_Agymutete_alatt_vegig_hegedult_a_brit_muvesz_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4a99731-92a7-4667-90fd-46325d10d88c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"216fea85-0bb3-4d10-8391-ea5bb7dde99c","keywords":null,"link":"/elet/20200219_Agymutete_alatt_vegig_hegedult_a_brit_muvesz_video","timestamp":"2020. február. 19. 14:08","title":"Agyműtéte alatt végig hegedült a brit művész (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba4fec45-0c43-4a46-b7b5-e733a9aecf80","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az új eljárással a sejten belülre lehetne gyógyszert juttatni.","shortLead":"Az új eljárással a sejten belülre lehetne gyógyszert juttatni.","id":"20200220_Rakos_megbetegedesek_kezelesere_dolgozta_ki_uj_modszert_szegedi_kutatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba4fec45-0c43-4a46-b7b5-e733a9aecf80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7db30a2-cc30-4ee8-84fb-13885e75878d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200220_Rakos_megbetegedesek_kezelesere_dolgozta_ki_uj_modszert_szegedi_kutatok","timestamp":"2020. február. 20. 17:38","title":"Rákos megbetegedések kezelésére dolgoztak ki új módszert szegedi kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c05ba42a-538d-40ef-b9dc-0261e6a2818f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség szerint nem terrorcselekmény történt.","shortLead":"A rendőrség szerint nem terrorcselekmény történt.","id":"20200220_Megkeseltek_egy_muezzint_Londonban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c05ba42a-538d-40ef-b9dc-0261e6a2818f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed347b3-5804-4bb3-826f-c5a41a733ac7","keywords":null,"link":"/vilag/20200220_Megkeseltek_egy_muezzint_Londonban","timestamp":"2020. február. 20. 17:56","title":"Megkéseltek egy müezzint Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4115d9a2-147d-4272-bef0-86c5bac873fc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mivel a ház még mindig nincs a tulajdonos nevén, ezért nem is tud rá biztosítást kötni. Azóta több vihar is megrongálta az ingatlant.","shortLead":"Mivel a ház még mindig nincs a tulajdonos nevén, ezért nem is tud rá biztosítást kötni. Azóta több vihar is megrongálta...","id":"20200219_Visszavasarolta_a_hazat_a_Nemzeti_Eszkozkezelotol_de_papiron_nem_lett_tulajdonos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4115d9a2-147d-4272-bef0-86c5bac873fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5fa8500-3785-4c8c-8444-6c371eb30834","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_Visszavasarolta_a_hazat_a_Nemzeti_Eszkozkezelotol_de_papiron_nem_lett_tulajdonos","timestamp":"2020. február. 19. 21:50","title":"Visszavásárolta a házát a Nemzeti Eszközkezelőtől, de papíron nem lett tulajdonos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b430a95-2786-4ae2-b0f5-24a6cabdf450","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Ma nagyobb felelősség vállalkozást alapítani, mint korábban, ráadásul a nemzedékváltás miatt is egyre több az egyéni vállalkozók száma.","shortLead":"Ma nagyobb felelősség vállalkozást alapítani, mint korábban, ráadásul a nemzedékváltás miatt is egyre több az egyéni...","id":"20200219_Mar_tobb_az_egyeni_vallalkozo_mint_a_ceg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b430a95-2786-4ae2-b0f5-24a6cabdf450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bd4805b-9f54-4c0a-bc9c-94a8f23d6d19","keywords":null,"link":"/kkv/20200219_Mar_tobb_az_egyeni_vallalkozo_mint_a_ceg","timestamp":"2020. február. 19. 17:20","title":"Már több az egyéni vállalkozó, mint a cég Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98bca20c-e4ed-44c0-88d3-018b0b7060a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs hatásköre állást foglalni a NAT ügyében – válaszolta Szél Bernadettnek az alapvető jogok biztosa. ","shortLead":"Nincs hatásköre állást foglalni a NAT ügyében – válaszolta Szél Bernadettnek az alapvető jogok biztosa. ","id":"20200220_szel_bernadett_nemzeti_alaptanterv_ajbh_kozma_akos_ombudsman","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98bca20c-e4ed-44c0-88d3-018b0b7060a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8024d27d-979e-4dd7-b91e-66adffe3c65b","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_szel_bernadett_nemzeti_alaptanterv_ajbh_kozma_akos_ombudsman","timestamp":"2020. február. 20. 10:55","title":"A NAT-ról kérdezte az ombudsmant, nem kapott egyértelmű választ Szél Bernadett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6697ab0e-d6dc-4525-b3a7-60dc5b522432","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Persze ehhez megkímélt állapot és egyedi kivitel kell.","shortLead":"Persze ehhez megkímélt állapot és egyedi kivitel kell.","id":"20200219_Manapsag_mar_egy_ilyen_VW_kisbusz_is_35_millio_forintot_er","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6697ab0e-d6dc-4525-b3a7-60dc5b522432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a6d0d33-50c5-431c-99e0-16b93e8f3360","keywords":null,"link":"/cegauto/20200219_Manapsag_mar_egy_ilyen_VW_kisbusz_is_35_millio_forintot_er","timestamp":"2020. február. 19. 10:55","title":"Manapság egy ilyen VW kisbusz 31 millió forintot ér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e166742-ad44-463d-ada5-bccb29bc22af","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Trumpot felbosszantotta, hogy egyáltalán tájékoztatták a törvényhozókat Moszkva esetleges beavatkozási kísérletéről.","shortLead":"Trumpot felbosszantotta, hogy egyáltalán tájékoztatták a törvényhozókat Moszkva esetleges beavatkozási kísérletéről.","id":"20200221_Az_amerikai_hirszerzes_szerint_az_oroszok_Trump_ujravalasztasat_tamogatjak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e166742-ad44-463d-ada5-bccb29bc22af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e179dff-8627-4dbb-9423-4ed71d7dcda6","keywords":null,"link":"/vilag/20200221_Az_amerikai_hirszerzes_szerint_az_oroszok_Trump_ujravalasztasat_tamogatjak","timestamp":"2020. február. 21. 05:59","title":"Az amerikai hírszerzés szerint az oroszok Trump újraválasztását támogatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]