[{"available":true,"c_guid":"81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem egy olyan térkép van ma már, amelyik mutatja a koronavírus aktuális terjedését. Azonban egy olyan modell is készült, amelyik azt mutatja, mire számíthatunk a közeljövőben, mely 30 ország a legveszélyeztetettebb.","shortLead":"Nem egy olyan térkép van ma már, amelyik mutatja a koronavírus aktuális terjedését. Azonban egy olyan modell is...","id":"20200220_koronavirus_varhato_terjedese_mesterseges_intelligencia_grafikonja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d425ca0c-e2cc-434c-bba6-d52710df0f0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200220_koronavirus_varhato_terjedese_mesterseges_intelligencia_grafikonja","timestamp":"2020. február. 20. 11:03","title":"Erről a grafikonról leolvashatja, hol és mennyire kell félni a koronavírustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"572d18d5-3a49-4fe3-b30c-ed9b50ad2e8b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az EBITDA-eredmény meghaladta az év közben megemelt célkitűzést.","shortLead":"Az EBITDA-eredmény meghaladta az év közben megemelt célkitűzést.","id":"20200221_Meghaladta_a_Mol_tavalyi_eredmenye_a_megemelt_celkituzest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=572d18d5-3a49-4fe3-b30c-ed9b50ad2e8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a952b16-4ab7-42d0-bbff-86fd23475938","keywords":null,"link":"/kkv/20200221_Meghaladta_a_Mol_tavalyi_eredmenye_a_megemelt_celkituzest","timestamp":"2020. február. 21. 06:50","title":"Meghaladta a Mol tavalyi eredménye a megemelt célkitűzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b408df83-f3a4-4002-ba58-8eeecd334f7e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Két helyszínen lövöldözött egy szélsőjobboldali eszmék vezérelte férfi a Frankfurthoz közeli Hanauban. A támadásokban kilencen meghaltak. Az elkövető magával is végzett.","shortLead":"Két helyszínen lövöldözött egy szélsőjobboldali eszmék vezérelte férfi a Frankfurthoz közeli Hanauban. A támadásokban...","id":"20200220_angela_merkel_hanau_lovoldozes_terrortamadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b408df83-f3a4-4002-ba58-8eeecd334f7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb77609-cade-463f-bfce-e4e78c4805db","keywords":null,"link":"/vilag/20200220_angela_merkel_hanau_lovoldozes_terrortamadas","timestamp":"2020. február. 20. 13:23","title":"Reagált Merkel a hanaui gyilkosságokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e4c6929-06fb-4bbb-b759-0585a7360db2","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Összesen 1094,8 milliárd euró – ennyi pénzről dönthetnek ma az Európai Unió tagállamainak vezetői az uniós költségvetés vitájában. A magyarok számára az egyik legfőbb kérdés, hogy 2021 és 2027 között mennyi kohéziós pénz jut majd Magyarországnak: a britek kilépése miatt egészen biztos, hogy milliárdokkal kevesebb, mint hét éve, de lehet rajta korrigálni. Orbán Viktornak ráadásul a jogállamisági feltételek miatt is tartania kell. De miért verik az asztalt a hollandok és miért vitt magával öt inget a tárgyalásokra Andrej Babis? Gyorstalpaló az uniós költségvetésről. ","shortLead":"Összesen 1094,8 milliárd euró – ennyi pénzről dönthetnek ma az Európai Unió tagállamainak vezetői az uniós költségvetés...","id":"20200220_unios_koltsegvetes_Brusszel_gyorstalpalo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e4c6929-06fb-4bbb-b759-0585a7360db2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59d6924c-889f-4676-9ba8-5ea286e80c9c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200220_unios_koltsegvetes_Brusszel_gyorstalpalo","timestamp":"2020. február. 20. 15:14","title":"Egy hosszú éjszaka, 27 tagállam és ezer milliárd euró: minden, amit az uniós költségvetésről tudni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d0055bf-47be-44e2-8513-8434b66f5661","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Arra panaszkodik az egyik felhasználó, hogy Motorola Razr telefonjának kijelzője megtört a hajtásnál, és felpúposodott rajta egy réteg. Aggasztó jel ez, bár egyelőre még nem beszélhetünk tömeges előfordulásról.","shortLead":"Arra panaszkodik az egyik felhasználó, hogy Motorola Razr telefonjának kijelzője megtört a hajtásnál, és felpúposodott...","id":"20200220_osszehajthato_motorola_razr_kijelzo_hiba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d0055bf-47be-44e2-8513-8434b66f5661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cd33a8f-0f90-4f00-b706-3278f7375ea8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200220_osszehajthato_motorola_razr_kijelzo_hiba","timestamp":"2020. február. 20. 14:03","title":"Valami hibádzik a Motorola Razrrel (is)?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbfb27f4-124e-4c0b-bee6-3f7a28dc7ece","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Elkezdődött a 70. Berlini Nemzetközi Filmfesztivál, a csütörtök esti megnyitón erős politikai beszédek hangzottak el, és egyperces néma tiszteletadással emlékeztek meg a Hanauban előző nap történt lövöldözés áldozatairól.\r

\r

","shortLead":"Elkezdődött a 70. Berlini Nemzetközi Filmfesztivál, a csütörtök esti megnyitón erős politikai beszédek hangzottak el...","id":"20200221_Nacizassal_nema_megemlekezessel_indult_a_Berlinale","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbfb27f4-124e-4c0b-bee6-3f7a28dc7ece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe7a55b3-ef83-4ce2-a59e-743096d993fe","keywords":null,"link":"/kultura/20200221_Nacizassal_nema_megemlekezessel_indult_a_Berlinale","timestamp":"2020. február. 21. 08:50","title":"Nácizással, néma megemlékezéssel indult a Berlinale","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7eeeb92-190e-4276-9f61-ef72a4852de9","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Kísérlettel nem tudja eldönteni, hogy a húsfogyasztás etikusságáról szóló vitában kinek van igaza, de azt elhatározta, ő hogyan táplálkozik. A vegán életmód erkölcsi kérdéseivel foglalkozó Erdős Lászlót, az Ökológiai Kutatóközpont munkatársát kérdeztük emberről és állatról. ","shortLead":"Kísérlettel nem tudja eldönteni, hogy a húsfogyasztás etikusságáról szóló vitában kinek van igaza, de azt elhatározta...","id":"202008_allatok_vagyunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7eeeb92-190e-4276-9f61-ef72a4852de9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"370e1189-cc02-407a-a16e-349529773c70","keywords":null,"link":"/360/202008_allatok_vagyunk","timestamp":"2020. február. 21. 11:00","title":"\"A disznótor annak az ünnepévé válik, hogy az ember uralkodik az állat felett\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1be308c5-76b6-4653-9946-5a3c77c96480","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megint megugrott a napi új fertőzöttek száma, ráadásul 118 újabb halálos áldozatot is bejelentettek a kínai hatóságok.","shortLead":"Megint megugrott a napi új fertőzöttek száma, ráadásul 118 újabb halálos áldozatot is bejelentettek a kínai hatóságok.","id":"20200221_Koronavirus_ismet_nott_a_napi_uj_fertozottek_szama_118_halottat_is_bejelentettek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1be308c5-76b6-4653-9946-5a3c77c96480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36176dce-0e41-4021-bda0-2892780b38dc","keywords":null,"link":"/vilag/20200221_Koronavirus_ismet_nott_a_napi_uj_fertozottek_szama_118_halottat_is_bejelentettek","timestamp":"2020. február. 21. 05:33","title":"Koronavírus: ismét nőtt a napi új fertőzöttek száma, 118 halottat is bejelentettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]