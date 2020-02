Bár az Apple mindig is szűk kereteket szabott a felhasználóknak azzal kapcsolatban, hogy mit tehetnek meg iPhone-jukon (iPadjükön), egy új értesülése szerint a vállalat most igen nagyvonalú lépésre készül ezzel kapcsolatban. Igaz, nem jószántából.

Az Apple nem sok mindent enged változtatni az iPhone készülékeken, és ezt azzal magyarázza, hogy valójában ez a felhasználók érdekeit szolgálja (azonban többek szerint is inkább a sajátjait). Ott vannak például az alapértelmezett alkalmazások. Ezeket ugyan nem kötelező használni, letölthetünk mondjuk másik böngészőt is, de ha rákattintunk egy linkre, az alapértelmezett Safariban nyílik meg.

© iMore

De ez megváltozhat. A Bloomberg értesülése szerint az Apple komolyan foglalkozik az alapértelmezett appokhoz kapcsolódó szabályzatának megváltoztatásával, és a hagyná a felhasználóknak, hogy olyan appokat állítsanak be defaultként, amilyeneket csak akarnak. Egyelőre a két legfontosabb appról, a Safariról és az Apple Mailről lenne szó, ezek helyett lehetne például alapértelmezett app a Google Chrome és Gmail, de természetesen egyéb lehetőségek is szóba kerülhetnek. A források szerint azt is vizsgálják, hogy a Spotify vagy a Pandora is streamelhetne zenét közvetlenül a HomePodra.

Állítólag azt is megvitatja az Apple, hogy engedélyeznék az iOS-esek számára, hogy a Siri esetén harmadik fél zenei szolgáltatását állítsák be alapértelmezettként. Így például ha a Spotifyt állítja be valaki, majd azt mondja a Sirinek, hogy játsszon Beatlest, akkor a zene automatikusan a Spotifyból és nem az Apple Musicból indul el.

Természetesen az Apple nem merő jószívűségből döntött így. A vállalatra óriási nyomás nehezedik a hatóságok és a versenytársak részéről, hogy barátságosabbá tegye ökoszisztémáját, sokszor vádolták meg a céget azzal, hogy igazságtalan előnyhöz juttatja házon belüli termékeit. Egyelőre még nem tudni, mikor lépnek életbe ezek a változások (ha egyáltalán életbe lépnek, ugyanis a Bloomberg szerint még nem született döntés), mindenesetre jó lenne, ha már az iOS 14 része lenne ez a fajta szabadság.

