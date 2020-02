Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52f31ca9-8dca-4fd0-9b98-6cb3cac7fa80","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A popzene és a tévésorozatok után a mozifilmmel is felírta magát a nemzetközi kultúra térképére Dél-Korea. Az ázsiai ország filmipara százéves, de csak három évtizede szűnt meg a cenzúra, és még néhány éve is volt feketelista, amelyen az Oscar-díjas Élősködők rendezője, Pong Dzsun Ho is szerepelt.","shortLead":"A popzene és a tévésorozatok után a mozifilmmel is felírta magát a nemzetközi kultúra térképére Dél-Korea. Az ázsiai...","id":"202008__eloskodok__delkoreai_mozi__cenzura_es_feketelista__arnyekbol_afenybe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52f31ca9-8dca-4fd0-9b98-6cb3cac7fa80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b9dd034-e419-4d16-a4b4-e0d41063cd1a","keywords":null,"link":"/360/202008__eloskodok__delkoreai_mozi__cenzura_es_feketelista__arnyekbol_afenybe","timestamp":"2020. február. 22. 16:00","title":"Az Élősködők, mint a dél-koreai társadalom tükre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ecaf551-530d-4890-80fa-436eb2e373af","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A balett misztériumát részben az adja, hogy bele sem tudunk gondolni, milyen erőfeszítések árán jutnak el a táncosok addig, hogy lebegjenek a színpadon. Ezt a folyamatot próbálja a maga valóságosságában és nyersességében megragadni a Három tánc című dokumentumfilm, amelyet szombattól nézhetnek meg a hvg360-on.","shortLead":"A balett misztériumát részben az adja, hogy bele sem tudunk gondolni, milyen erőfeszítések árán jutnak el a táncosok...","id":"20200221_Tesom_beszolt_hogy_balettozom_es_az_milyen_lanyos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ecaf551-530d-4890-80fa-436eb2e373af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d16d8fd-0123-4eaf-8e8a-ac7a4a38776b","keywords":null,"link":"/elet/20200221_Tesom_beszolt_hogy_balettozom_es_az_milyen_lanyos","timestamp":"2020. február. 21. 20:00","title":"„Tesóm beszólt, hogy balettozom, és az milyen lányos”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faad3d57-7a6d-4c41-98fe-ee04433bcdf3","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A vagyonából korlátlanul finanszírozhatja kampányát Michael Bloomberg, aki a mérsékelt demokraták reményei szerint megakadályozhatja a balszárny győzelmét, s nagyobb reményekkel veheti fel a párharcot Donald Trumppal. A nevadai előválasztást megelőző vitán a milliárdos a többi demokrata jelölt céltáblája lett, és nem nyújtott meggyőző teljesítményt.","shortLead":"A vagyonából korlátlanul finanszírozhatja kampányát Michael Bloomberg, aki a mérsékelt demokraták reményei szerint...","id":"202008__michael_bloomberg__demokrata_csodavaras__tamadhato_mult__penzbuldozer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=faad3d57-7a6d-4c41-98fe-ee04433bcdf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d09fc256-2191-4088-a013-fe52501a27e6","keywords":null,"link":"/360/202008__michael_bloomberg__demokrata_csodavaras__tamadhato_mult__penzbuldozer","timestamp":"2020. február. 22. 12:00","title":"Bloomberg szórja a pénzt, demokrata vetélytársai Trumppal együtt kezdhetnek aggódni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1162276a-42d4-4abf-93c4-3c44f54a9b30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Columbus néven futó funkció lényege, hogy a telefon hátoldalára koppintva is parancsot adhatunk a telefonnak.","shortLead":"A Columbus néven futó funkció lényege, hogy a telefon hátoldalára koppintva is parancsot adhatunk a telefonnak.","id":"20200221_google_android_11_uj_funkcio_operacios_rendszer_columbus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1162276a-42d4-4abf-93c4-3c44f54a9b30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a675980f-c5d7-4f3e-8673-075c58071676","keywords":null,"link":"/tudomany/20200221_google_android_11_uj_funkcio_operacios_rendszer_columbus","timestamp":"2020. február. 21. 17:03","title":"Különleges funkciót találtak az Android 11-ben, és nem tudni, hogyan működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adfafb22-4dcd-4dd7-952e-486f8f430fef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung közzétett egy videót, amelyben megmutatja, hogyan is készül gyáraiban a nemrégiben bemutatott második összehajtható modell, a Galaxy Z Flip.","shortLead":"A Samsung közzétett egy videót, amelyben megmutatja, hogyan is készül gyáraiban a nemrégiben bemutatott második...","id":"20200222_samsung_galaxy_z_flip_osszehajthato_telefon_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=adfafb22-4dcd-4dd7-952e-486f8f430fef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a1b97d4-23ad-43c7-a5d3-24da29c3fb4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200222_samsung_galaxy_z_flip_osszehajthato_telefon_video","timestamp":"2020. február. 22. 13:03","title":"Videó a gyárból: így készül a Samsung spéci összecsukható telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42c4119-efb2-4dc0-bc0b-64b8d67cf593","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatalmas, és könnyűnek egyáltalán nem mondható új Ford úgy gyorsul 0-ról 100-ra, mint egy sportkocsi.","shortLead":"A hatalmas, és könnyűnek egyáltalán nem mondható új Ford úgy gyorsul 0-ról 100-ra, mint egy sportkocsi.","id":"20200221_650_loeros_hegyomlaskent_debutalt_a_legujabb_amerikai_pickup","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b42c4119-efb2-4dc0-bc0b-64b8d67cf593&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae341ac9-e3eb-422a-8895-4edd019fefac","keywords":null,"link":"/cegauto/20200221_650_loeros_hegyomlaskent_debutalt_a_legujabb_amerikai_pickup","timestamp":"2020. február. 21. 13:21","title":"650 lóerős hegyomlásként debütált a legújabb amerikai pickup","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a279fb9a-202f-4bc4-a09e-b2af2b47bbfe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Adware-ként (kéretlen hirdetésekkel bombázó szoftverként) emlegeti egy szoftvermérnök az iOS 13-at, amellyel szerinte az Apple a saját szolgáltatásainak népszerűségét növelné.","shortLead":"Adware-ként (kéretlen hirdetésekkel bombázó szoftverként) emlegeti egy szoftvermérnök az iOS 13-at, amellyel szerinte...","id":"20200222_keretlen_hirdetesek_ios_13","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a279fb9a-202f-4bc4-a09e-b2af2b47bbfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adba9ced-b133-49db-b907-abc9b2f46a91","keywords":null,"link":"/tudomany/20200222_keretlen_hirdetesek_ios_13","timestamp":"2020. február. 22. 18:03","title":"Reklámbomba az iOS 13 – állítja egy mérnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c80cf5-5ec5-4d79-a9df-cb7ee703b753","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elmesélte két titkosügynöknek, mire készül.","shortLead":"Elmesélte két titkosügynöknek, mire készül.","id":"20200221_A_londoni_Szent_Palkatedralist_akarta_felrobbantani_egy_merenylo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9c80cf5-5ec5-4d79-a9df-cb7ee703b753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9b1abf9-f88b-4aac-8485-86014393bc7c","keywords":null,"link":"/vilag/20200221_A_londoni_Szent_Palkatedralist_akarta_felrobbantani_egy_merenylo","timestamp":"2020. február. 21. 15:45","title":"A londoni Szent Pál-katedrálist akarta felrobbantani egy merénylő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]