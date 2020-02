Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A trianoni békeszerződés aláírására emlékezne a harangozással a KÉSZ.
Száz másodpercnyi harangozást hirdettek a keresztény értelmiségiek a trianoni évfordulóra

Megújítja földfelszíni digitális sugárzásának technológiáját az Antenna Hungária. Márciustól fél éven át, tíz üzemben kapcsolgatják majd az adókat, ami teljes vagy részleges üzemszünettel jár. Fontos, hogy a technológiaváltás után az előfizetőknek maguknak kell elvégezniük a dekóderek újrahangolását. Készüljön, nem lesz tévéadás – és csak akkor jön vissza, ha kézzel újrahangolja a tévéjét

Örömlányos viselkedéssel teremtenek nehéz helyzetet, pedig a párt nem lábtörlő, hanem erős bástya – mondta.
Az MSZP elnöke örömlányokhoz hasonlította a DK-ba átlépő polgármestereket

A kormány megtámogatja a Davis Kupán rendezett találkozót, csak még kell hozzá pénzt találni.
Varga Mihálynak valahonnan elő kell varázsolnia 171 milliót

Az egykori oligarcha a politikával szakított, de a politizálással nem. Közben egy falunapra lovakat vitt a gyerekeknek. Simicska ajkai kenyeret vesz, nem zircit, mert Ajka MSZP-s város, Zirc pedig fideszes

Egy ilyen prediktív váltó már előre tudja, mire kell készülni. A tesztek szerint akár feleannyi váltással is megtehető egy útszakasz. Okos sebességváltók jöhetnek, amik a forgalmat és a GPS-t is figyelik

Már nem tudták megmenteni az életét.
46 000 éves madarat találtak

Újabb tanulmányban figyelmeztetnek a tudósok a rovarok kipusztulásának veszélyeire, ezúttal a Biology Conservation című folyóiratban. A bolygónkon kihalás előtt álló mintegy egymillió állat- és növényfaj fele rovar, és az eltűnésük végzetes következménnyel járhat az emberek számára.
"Végzetes következménnyel járhat az emberek számára" – állítják a rovarok pusztulásáról