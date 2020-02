Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd76a2f0-a751-4fa5-b68f-6920d22b630c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már keresik a rendőrök az Árkádban próbálkozó férfit.","shortLead":"Már keresik a rendőrök az Árkádban próbálkozó férfit.","id":"20200223_Nem_latta_hogy_figyeli_a_kamera_igy_lopott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd76a2f0-a751-4fa5-b68f-6920d22b630c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2abcca2d-92f4-442b-8777-f2302e06a682","keywords":null,"link":"/itthon/20200223_Nem_latta_hogy_figyeli_a_kamera_igy_lopott","timestamp":"2020. február. 23. 12:26","title":"Nem látta, hogy figyeli a kamera, így lopott - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe97fa9f-57de-4f11-b01b-3dcececa8f18","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A műanyagok biszfenol-A (BPA) adalékanyagának helyettesítésére használt biszfenol-S is káros lehet az emberi egészségre, bejuthat a méhlepényen át a magzatba egy új amerikai kutatás szerint.","shortLead":"A műanyagok biszfenol-A (BPA) adalékanyagának helyettesítésére használt biszfenol-S is káros lehet az emberi...","id":"20200223_bpa_mentes_muanyag_bps_egeszsegugyi_hatas_karos_biszfenol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe97fa9f-57de-4f11-b01b-3dcececa8f18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6aef6d6-622a-4905-a358-a8556426367b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200223_bpa_mentes_muanyag_bps_egeszsegugyi_hatas_karos_biszfenol","timestamp":"2020. február. 23. 08:03","title":"BPA-mentes műanyagokat használ? Most derült ki, hogy azok is károsak lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1c1a361-5d45-472a-a32f-3bea3887af66","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Megérkezett a budapesti Szent László Kórházba az a magyar diákokból és kísérőikből álló csoport, amely Észak-Olaszországból tért haza.","shortLead":"Megérkezett a budapesti Szent László Kórházba az a magyar diákokból és kísérőikből álló csoport, amely...","id":"20200223_Koronavirus_hazaertek_a_magyar_diakok_EszakOlaszorszagbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1c1a361-5d45-472a-a32f-3bea3887af66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa289f2c-0453-4fbe-bd7a-b5507cc6ff56","keywords":null,"link":"/itthon/20200223_Koronavirus_hazaertek_a_magyar_diakok_EszakOlaszorszagbol","timestamp":"2020. február. 23. 21:20","title":"Koronavírus: hazaértek a magyar diákok Észak-Olaszországból - a karanténba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egyelőre tünetmentesek a diákok, a tanáraik és a sofőrök, akik Olaszországból tértek vissza Magyarországra, és a járvány miatt karanténba kerültek.","shortLead":"Egyelőre tünetmentesek a diákok, a tanáraik és a sofőrök, akik Olaszországból tértek vissza Magyarországra, és...","id":"20200224_Koronavirus_Mar_vizsgaljak_az_Olaszorszagbol_hazatert_magyar_diakokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac0761d-36fd-4f9c-ae7a-ef63109e522e","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_Koronavirus_Mar_vizsgaljak_az_Olaszorszagbol_hazatert_magyar_diakokat","timestamp":"2020. február. 24. 08:06","title":"Koronavírus: már vizsgálják az Olaszországból hazatért magyar diákokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bebf574a-c276-469e-8ae1-7f7e2da559c4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kereskedelmi célú bálnavadászat betiltása óta nem látott számban gyűltek össze az elmúlt hetekben a kék bálnák az Atlanti-óceánon fekvő Déli-Georgia szigetnél.","shortLead":"A kereskedelmi célú bálnavadászat betiltása óta nem látott számban gyűltek össze az elmúlt hetekben a kék bálnák...","id":"20200223_kek_balnak_del_georgia_szigete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bebf574a-c276-469e-8ae1-7f7e2da559c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ae987f5-7b4b-4acf-95f8-d87262f067cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200223_kek_balnak_del_georgia_szigete","timestamp":"2020. február. 23. 16:03","title":"\"Egészen elképesztő\" számú kék bálna gyűlt össze egy Atlanti-óceánon fekvő szigetnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a86735f-7f45-430c-93dd-232af9ed13f0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A gázolásnak több tucat sebesültje van, köztük gyerekek. ","shortLead":"A gázolásnak több tucat sebesültje van, köztük gyerekek. ","id":"20200224_szandekos_gazolas_farsang_nemetorszag_volkmarsen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a86735f-7f45-430c-93dd-232af9ed13f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4384ac1-e2da-4406-ac0f-8b637222854a","keywords":null,"link":"/vilag/20200224_szandekos_gazolas_farsang_nemetorszag_volkmarsen","timestamp":"2020. február. 24. 18:13","title":"Német állampolgár hajtott szándékosan a farsangi menetbe Volkmarsenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"787129c4-8572-49a2-a787-d699e20b0491","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy, a Parlament épületétől messze lévő panelt.","shortLead":"Egy, a Parlament épületétől messze lévő panelt.","id":"20200224_Fia_baratnojetol_berelt_lakast_kozpenzbol_a_fideszes_kepviselo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=787129c4-8572-49a2-a787-d699e20b0491&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5e04a3e-8851-49f0-8de4-05fe38ed8979","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_Fia_baratnojetol_berelt_lakast_kozpenzbol_a_fideszes_kepviselo","timestamp":"2020. február. 24. 08:03","title":"Fia barátnőjétől bérelt lakást a fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee7fc5b-d0e8-4f50-920b-7ed2dbf20733","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kisebb tulajdonosi átrendeződés volt a Zenobia Hungary Kft.-ben, nagyobb a józsefvárosi Horváth Mihály tér műemlék épületében.","shortLead":"Kisebb tulajdonosi átrendeződés volt a Zenobia Hungary Kft.-ben, nagyobb a józsefvárosi Horváth Mihály tér műemlék...","id":"202008_zenobia_hungary_kulfoldiek_amuemlekben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ee7fc5b-d0e8-4f50-920b-7ed2dbf20733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2544c8ed-0811-477c-b14d-981cdcec8ba7","keywords":null,"link":"/360/202008_zenobia_hungary_kulfoldiek_amuemlekben","timestamp":"2020. február. 24. 12:00","title":"Spanyoloknak adta el az egyiptomi befektető a budapesti műemléképületet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]