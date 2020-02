Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f86e72b-46ae-4bdd-b103-6d48c3f009e9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Nyolc vádlott felfüggesztett, kettő letöltendő büntetést kapott, többeket felmentettek a tábornokok perében. ","shortLead":"Nyolc vádlott felfüggesztett, kettő letöltendő büntetést kapott, többeket felmentettek a tábornokok perében. ","id":"20200224_A_tabornokok_vesztegetesi_perenek_17_vadlottja_kozul_ketten_vonulnak_bortonbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f86e72b-46ae-4bdd-b103-6d48c3f009e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"353d3950-1fff-4c11-a02a-54cecd855bbf","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_A_tabornokok_vesztegetesi_perenek_17_vadlottja_kozul_ketten_vonulnak_bortonbe","timestamp":"2020. február. 24. 12:17","title":"A tábornokok vesztegetési perének 17 vádlottja közül ketten vonulnak börtönbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cf598a1-dfff-4352-ae3a-8b9c8c8b83cf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Arra kérik a kormányt az automaták üzemeltetői, hogy csak akkora felügyeleti díjat kelljen fizetniük, mint az online pénztárgépek után.","shortLead":"Arra kérik a kormányt az automaták üzemeltetői, hogy csak akkora felügyeleti díjat kelljen fizetniük, mint az online...","id":"20200224_etelautomata_nav_automata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cf598a1-dfff-4352-ae3a-8b9c8c8b83cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae3cdadb-a87d-4bf4-8667-c3b01c532e09","keywords":null,"link":"/kkv/20200224_etelautomata_nav_automata","timestamp":"2020. február. 24. 05:44","title":"Eltűnt az ételautomaták több, mint kétharmada, miután be kellett kötni őket a NAV-hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30895653-2814-4ded-a66a-b81163f365de","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy újabb tömeges korallfehéredés kockázatára figyelmeztetnek az ausztrál Nagy-korallzátony felügyeletéért felelős hatóság szakemberei, miután a zátony több régiójában is a hőstressz jeleit észlelték a virágállatokon.","shortLead":"Egy újabb tömeges korallfehéredés kockázatára figyelmeztetnek az ausztrál Nagy-korallzátony felügyeletéért felelős...","id":"20200223_ausztral_nagy_korallzatony_korallfeheredes_hostressz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30895653-2814-4ded-a66a-b81163f365de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd6a90f5-f83b-471c-9507-cdb8c6bebf4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200223_ausztral_nagy_korallzatony_korallfeheredes_hostressz","timestamp":"2020. február. 23. 15:03","title":"Felütötte fejét a hőstressz, pusztul az ausztrál Nagy-korallzátony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1c2c27-d5e7-4817-ad46-4a9802f48dd1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tőkebevonással 11 ezermilliárd forintra növekedhet a SpaceX értéke.","shortLead":"A tőkebevonással 11 ezermilliárd forintra növekedhet a SpaceX értéke.","id":"20200223_space_x_elon_musk_tokeemeles_urhajozas_urinternet_starlink","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b1c2c27-d5e7-4817-ad46-4a9802f48dd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7a08f93-6fda-4ce7-a169-af239f14fc5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200223_space_x_elon_musk_tokeemeles_urhajozas_urinternet_starlink","timestamp":"2020. február. 23. 17:34","title":"Elon Musk 250 millió dollárt tol űrcégébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ed5372-61f7-41bd-afa4-55790f975af3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megyei konferenciákat szervez a kormány által létrehozott pedagóguskar az alaptantervről, talán még a miniszteri biztos is ott lesz, ha tud.","shortLead":"Megyei konferenciákat szervez a kormány által létrehozott pedagóguskar az alaptantervről, talán még a miniszteri biztos...","id":"20200224_Miutan_bemutattak_a_NATot_megengedik_hogy_a_tanarok_kerdezzenek_rola","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91ed5372-61f7-41bd-afa4-55790f975af3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b61e74e-a581-4f85-9965-254b6e288274","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_Miutan_bemutattak_a_NATot_megengedik_hogy_a_tanarok_kerdezzenek_rola","timestamp":"2020. február. 24. 07:45","title":"Miután bemutatták a NAT-ot, megengedik, hogy a tanárok kérdezzenek róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539c4b85-41f2-44b8-9522-620e93cb26f4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csak azonnali vészhelyzetnél avatkozhat be a jegybank. Ha egy határon átnyúló fintech cégnél probléma van, kisebb az MNB fogyasztóvédelmi mozgástere, mint a magyar szolgáltatókkal szemben.","shortLead":"Csak azonnali vészhelyzetnél avatkozhat be a jegybank. Ha egy határon átnyúló fintech cégnél probléma van, kisebb...","id":"20200224_MNB_Revolut_TransferWise_fintech","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=539c4b85-41f2-44b8-9522-620e93cb26f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08570bab-9813-49f4-ad1c-4b12e6159e23","keywords":null,"link":"/kkv/20200224_MNB_Revolut_TransferWise_fintech","timestamp":"2020. február. 24. 10:07","title":"Figyelmeztet az MNB: Baj lehet a fintech cégeknél vezetett számlákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40838c9d-d87e-49ee-a1bb-d6d8d80cf721","c_author":"HVG","category":"360","description":"Laki Péter nemrég a Balatonnál tűnt fel cégével, most egy olyan budapesti vállalkozásba vásárolta be magát, amelyhez egy impozáns budapesti szálloda köthető. ","shortLead":"Laki Péter nemrég a Balatonnál tűnt fel cégével, most egy olyan budapesti vállalkozásba vásárolta be magát, amelyhez...","id":"202008_jc_investment_magyaramerikai_koprodukcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40838c9d-d87e-49ee-a1bb-d6d8d80cf721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db818cfe-2aa5-40f6-b4ac-1ccff354d22b","keywords":null,"link":"/360/202008_jc_investment_magyaramerikai_koprodukcio","timestamp":"2020. február. 23. 12:15","title":"New York-i szállodamágnással állt össze a magyar épületszobrász ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2075935a-8df9-4ac5-b626-90e7d260ce98","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Vörösben úszó felhőket kapott le az MTI fotósa Budapest felett.","shortLead":"Vörösben úszó felhőket kapott le az MTI fotósa Budapest felett.","id":"20200223_Gyonyoru_naplementet_fotoztak_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2075935a-8df9-4ac5-b626-90e7d260ce98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c47e5a3-199a-4015-b834-8062ece0f4e9","keywords":null,"link":"/elet/20200223_Gyonyoru_naplementet_fotoztak_Budapesten","timestamp":"2020. február. 23. 19:24","title":"Gyönyörű naplementét fotóztak Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]