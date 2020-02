Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3314b580-c569-4631-913e-69a68129866a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Brazíliában mutatták ki a fertőzést egy Olaszországból érkezett férfin.","shortLead":"Brazíliában mutatták ki a fertőzést egy Olaszországból érkezett férfin.","id":"20200226_DelAmerikaban_is_megjelent_a_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3314b580-c569-4631-913e-69a68129866a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecedb0a8-56ad-4620-9ea5-7b6585156a93","keywords":null,"link":"/vilag/20200226_DelAmerikaban_is_megjelent_a_koronavirus","timestamp":"2020. február. 26. 12:30","title":"Dél-Amerikában is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b18d4fb-062f-4d8a-abd8-a5fbb2ce3727","c_author":"HVG","category":"360","description":"Rafael Pinedo regénye nem sci-fi, nem is disztópia, saját, értéktelen és sötét univerzuma van.","shortLead":"Rafael Pinedo regénye nem sci-fi, nem is disztópia, saját, értéktelen és sötét univerzuma van.","id":"202008_konyv__toxikus_jovo_rafael_pinedo_plop","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b18d4fb-062f-4d8a-abd8-a5fbb2ce3727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"900aee25-9e37-4235-86c7-fc7f1e868aea","keywords":null,"link":"/360/202008_konyv__toxikus_jovo_rafael_pinedo_plop","timestamp":"2020. február. 25. 10:00","title":"Ez a könyv arról szól, hogy a létezésnek nincs célja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"500793ac-77db-4ac7-95a4-30d3b852af64","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német márka nagy SUV-jának legerősebb tagját V6-os motor hajtja egy elektromos egységgel megtámogatva.","shortLead":"A német márka nagy SUV-jának legerősebb tagját V6-os motor hajtja egy elektromos egységgel megtámogatva.","id":"20200225_Volkswagen_Touareg_R_plugin_hibrid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=500793ac-77db-4ac7-95a4-30d3b852af64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb395d5d-2299-4dfb-a434-6a42e572cb8c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200225_Volkswagen_Touareg_R_plugin_hibrid","timestamp":"2020. február. 25. 09:25","title":"Nem lett egy szerény autó a vadonatúj Vokswagen Touareg R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be7ad345-1f51-40ee-81e4-06790d727a9d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alkotmányellenes betiltani az eutanáziát – mondta ki a német legfelsőbb bíróság.","shortLead":"Alkotmányellenes betiltani az eutanáziát – mondta ki a német legfelsőbb bíróság.","id":"20200226_Dontott_a_birosag_legalis_lehet_az_eutanazia_Nemetorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be7ad345-1f51-40ee-81e4-06790d727a9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"255fdc10-f815-4695-b210-0e82f3f831c9","keywords":null,"link":"/elet/20200226_Dontott_a_birosag_legalis_lehet_az_eutanazia_Nemetorszagban","timestamp":"2020. február. 26. 12:34","title":"Döntött a bíróság, legális lehet az eutanázia Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a56542f1-7a4a-4da7-86f3-1dba80d7183f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Erősödéssel nyitotta a Fidesz a 2020-as évet. A DK továbbra is a legerősebb ellenzéki párt, a Jobbik stabilizálódott. ","shortLead":"Erősödéssel nyitotta a Fidesz a 2020-as évet. A DK továbbra is a legerősebb ellenzéki párt, a Jobbik stabilizálódott. ","id":"20200226_Median_Jon_vissza_a_Fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a56542f1-7a4a-4da7-86f3-1dba80d7183f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c54807b5-3300-4111-b690-b3ca9d1863aa","keywords":null,"link":"/360/20200226_Median_Jon_vissza_a_Fidesz","timestamp":"2020. február. 26. 13:00","title":"Medián: Jön vissza a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"897042dd-60fd-4d9d-9ffc-28c4ed7b2a3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tizenegy diákot, két tanárukat és buszuk két sofőrjét két hétre elkülönítették a Szent László Kórházban. ","shortLead":"A tizenegy diákot, két tanárukat és buszuk két sofőrjét két hétre elkülönítették a Szent László Kórházban. ","id":"20200224_koronavirus_olaszorszag_magyar_diakok_karanten_timaffy_judit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=897042dd-60fd-4d9d-9ffc-28c4ed7b2a3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00066a7f-379c-4468-a2d5-23102bc63b6c","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_koronavirus_olaszorszag_magyar_diakok_karanten_timaffy_judit","timestamp":"2020. február. 24. 21:38","title":"Zokogtak az Olaszországból hazatérő diákok, amikor megtudták, hogy karantén vár rájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab1ff7f8-2904-4021-b353-ef1e0066430d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Signal nevű alkalmazást az FBI sem szívleli, mert bármit küldjenek el rajta, arról a feladón és a címzetten kívül senki más nem szerez(het) tudomást. Erre az appra váltottak át nemrég az EU döntéshozói is.","shortLead":"A Signal nevű alkalmazást az FBI sem szívleli, mert bármit küldjenek el rajta, arról a feladón és a címzetten kívül...","id":"20200226_signal_titkositott_uzenet_uzenetkuldo_europai_unios_politikusok_whatsapp","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab1ff7f8-2904-4021-b353-ef1e0066430d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e69fc9-bf3d-45ce-b3f4-e428ca9fb4ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20200226_signal_titkositott_uzenet_uzenetkuldo_europai_unios_politikusok_whatsapp","timestamp":"2020. február. 26. 08:03","title":"Ön is letöltheti: Snowden kedvenc üzenetküldő alkalmazására váltanak az EU vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c807b97d-7f85-4a5f-b884-37a8d4955cfe","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Négy éve tervezik, március másodikától jön végre az azonnali fizetés rendszere. Bár kilenc hónapot csúszott, mégis világelső lehet a magyar szisztéma.","shortLead":"Négy éve tervezik, március másodikától jön végre az azonnali fizetés rendszere. Bár kilenc hónapot csúszott, mégis...","id":"20200225_azonnali_fizetesi_rendszer_mnb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c807b97d-7f85-4a5f-b884-37a8d4955cfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b87ef450-e599-4f18-bc03-c8620ea40f68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200225_azonnali_fizetesi_rendszer_mnb","timestamp":"2020. február. 25. 11:15","title":"Hétfőn indul az azonnali átutalás, de egy fontos dolog kimaradt belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]