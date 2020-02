Egy japán napilapban, az Asahi Shimbunban jelent meg egy kedves történet egy idős japán asszonyról, aki azzal került be a hírekbe, hogy a nagy játékcég, a Nintendo új Game Boyt küldött neki. Az esetről is Gizmodo is beszámolt.

A japán asszony kálváriája azzal kezdődött, hogy a kis eszköz tönkrement, és mivel Game Boyt ma már sehol nem kapni, a 95 éves nagymama nagyon elszomorodott. (A Game Boy forgalmazását hosszú évekkel korábban, 1997-ben állította le a gyártója.)

Kuniko Tsusaka, a nő lánya azt mesélte, hogy mivel senki nem tudta megjavítani az eszközt, levelet írtak a fejlesztőnek. Bár a Nintendo ügyfélszolgálata rendkívül készséges volt, ők sem tudták helyrehozni a készüléket, de felajánlották, hogy küldenek egy másikat: raktárukban ugyanis találtak egy működő, bontatlan példányt.

A japán újság cikke szerint a 99 évesen elhunyt nagymama élete utolsó napjaiban is használta a cégtől kapott Game Boyát, szinte elválaszthatatlanok voltak. A Tetris volt a kedvenc játéka.

A Game Boy Japánban 1989. április 21-én került forgalomba, majd néhány hónappal később Észak-Amerikában és egy évre rá Európában is megjelent. Utóbbi premierje 1990. szeptember 28-án volt. A konzolt eredetileg a Tetris játékkal együtt árulták. A készülék sikerét jól mutatja, hogy a Game Boy és Game Boy Color modellekből együttvéve 118,69 millió darabot adtak el a világon.

