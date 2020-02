Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0785b347-597f-4b35-b296-038edbf466b9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fejfájás, pattanásos bőr, fáradtság, alvászavar és hasi panaszok – pár probléma, amik a ketogén diéta során előfordulhatnak a szakember szerint.","shortLead":"Fejfájás, pattanásos bőr, fáradtság, alvászavar és hasi panaszok – pár probléma, amik a ketogén diéta során...","id":"20200224_dietetikus_ketogen_dieta_hatasa_veszelye_ketozis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0785b347-597f-4b35-b296-038edbf466b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca3eb943-8982-454c-b142-c02b3435d44b","keywords":null,"link":"/elet/20200224_dietetikus_ketogen_dieta_hatasa_veszelye_ketozis","timestamp":"2020. február. 24. 15:06","title":"Több szól a ketogén diéta ellen, mint mellette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b355cdc-8038-425b-a923-8f7e707f5369","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyar idő szerint hétfő délelőtt mutatta be a Sony az idei évre szánt mobiljait, és egy fejlesztés alatt álló készüléket is megvillantott a cég.","shortLead":"Magyar idő szerint hétfő délelőtt mutatta be a Sony az idei évre szánt mobiljait, és egy fejlesztés alatt álló...","id":"20200224_sony_xperia_1_i_sony_xperia_10_ii_telefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b355cdc-8038-425b-a923-8f7e707f5369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"732370e3-9723-4dff-a285-a0a351fb3b27","keywords":null,"link":"/tudomany/20200224_sony_xperia_1_i_sony_xperia_10_ii_telefon","timestamp":"2020. február. 24. 11:03","title":"Bivalyerős processzorral és furcsa elnevezéssel itt a Sony új csúcsmobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"326fe8d8-7c7c-4ca6-ae90-2b7bbedb7a22","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Orvvadászok ötven állatot öltek meg, ha ez így folytatódik, két-három év múlva nem lesz orrszarvú az országban. ","shortLead":"Orvvadászok ötven állatot öltek meg, ha ez így folytatódik, két-három év múlva nem lesz orrszarvú az országban. ","id":"20200225_Tiz_honap_alatt_megoltek_a_botswanai_orrszarvuak_tizedet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=326fe8d8-7c7c-4ca6-ae90-2b7bbedb7a22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80d7f489-7e1d-416f-acee-ec829edaf20e","keywords":null,"link":"/elet/20200225_Tiz_honap_alatt_megoltek_a_botswanai_orrszarvuak_tizedet","timestamp":"2020. február. 25. 21:45","title":"Tíz hónap alatt megölték a botswanai orrszarvúak tizedét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"865e8c0b-8752-47f5-b55b-e5a4c3c5b2fd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A töriérettségire való felkészüléshez jöhet jól az az androidos alkalmazás, amelyet szaktanárok segítségével készítettek. Ezzel vázlatok helyett teljes szövegekhez jutnak hozzá a vizsgázók.","shortLead":"A töriérettségire való felkészüléshez jöhet jól az az androidos alkalmazás, amelyet szaktanárok segítségével...","id":"20200225_erettsegi_2020_torierettsegi_erettsegire_keszules_alkalmazas_tuti_tori_tanaroktol_2020_3t_android","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=865e8c0b-8752-47f5-b55b-e5a4c3c5b2fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0581773-9a14-454c-9b6f-7b5923e99d94","keywords":null,"link":"/tudomany/20200225_erettsegi_2020_torierettsegi_erettsegire_keszules_alkalmazas_tuti_tori_tanaroktol_2020_3t_android","timestamp":"2020. február. 25. 17:03","title":"Érettségire készül? Ezt az alkalmazást mindenképp töltse le hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1d48b2-46ac-4cdc-ac2d-9b07ce829bd4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A februári adatok szerint az Aldi 3800 dolgozót foglalkoztat 144 magyarországi üzletében és a biatorbágyi központjában, de csak tíz-húsz százalékuk dolgozik teljes, heti negyven órás munkaidőben.","shortLead":"A februári adatok szerint az Aldi 3800 dolgozót foglalkoztat 144 magyarországi üzletében és a biatorbágyi központjában...","id":"20200225_aldi_munkaero_reszmunkaido","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce1d48b2-46ac-4cdc-ac2d-9b07ce829bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c398571e-625e-4b26-937a-f2c618d0d712","keywords":null,"link":"/kkv/20200225_aldi_munkaero_reszmunkaido","timestamp":"2020. február. 25. 17:31","title":"Alig van olyan Aldi-dolgozó, aki teljes munkaidőben van a cégnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bec5b78e-32d5-434e-9fd9-9099f2f3fc8b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány akkor fizeti ki közvetlenül a költségvetésből a kórházi beszállítókat, ha azok lemondanak a követelésük 20 százalékáról. Egyelőre nem volt olyan cég, amely ebbe belement volna.","shortLead":"A kormány akkor fizeti ki közvetlenül a költségvetésből a kórházi beszállítókat, ha azok lemondanak a követelésük 20...","id":"20200226_korhazi_beszallitok_egeszsegugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bec5b78e-32d5-434e-9fd9-9099f2f3fc8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca52e09c-4af1-4b73-8a81-35650a5b6c59","keywords":null,"link":"/kkv/20200226_korhazi_beszallitok_egeszsegugy","timestamp":"2020. február. 26. 08:16","title":"Nem fogadják el a kórházi beszállítók a kormány feltételeit a tartozás kifizetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0f29f7-eb22-4ee9-be27-f5e27ffc5fd6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az éjszakai buszjáratokból viszont kevesebb lesz.","shortLead":"Az éjszakai buszjáratokból viszont kevesebb lesz.","id":"20200225_Tovabb_kozlekednek_a_metrok_hetvegenkent","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e0f29f7-eb22-4ee9-be27-f5e27ffc5fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a1e81b-160c-42cd-a36e-b3067812e18e","keywords":null,"link":"/itthon/20200225_Tovabb_kozlekednek_a_metrok_hetvegenkent","timestamp":"2020. február. 25. 07:56","title":"Tovább közlekednek a metrók hétvégenként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"897042dd-60fd-4d9d-9ffc-28c4ed7b2a3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tizenegy diákot, két tanárukat és buszuk két sofőrjét két hétre elkülönítették a Szent László Kórházban. ","shortLead":"A tizenegy diákot, két tanárukat és buszuk két sofőrjét két hétre elkülönítették a Szent László Kórházban. ","id":"20200224_koronavirus_olaszorszag_magyar_diakok_karanten_timaffy_judit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=897042dd-60fd-4d9d-9ffc-28c4ed7b2a3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00066a7f-379c-4468-a2d5-23102bc63b6c","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_koronavirus_olaszorszag_magyar_diakok_karanten_timaffy_judit","timestamp":"2020. február. 24. 21:38","title":"Zokogtak az Olaszországból hazatérő diákok, amikor megtudták, hogy karantén vár rájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]