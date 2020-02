Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c67f0fa-5505-41b0-a3f5-cde09291064b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ország déli részén, egy Gorj megyei férfinál mutatták ki a fertőzést – közölték szerda este az egészségügyi minisztérium illetékesei.","shortLead":"Az ország déli részén, egy Gorj megyei férfinál mutatták ki a fertőzést – közölték szerda este az egészségügyi...","id":"20200227_koronavirus_romania_fertozes_gorj_megye_olaszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c67f0fa-5505-41b0-a3f5-cde09291064b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f33e3c7-3e00-4bde-99b5-738591fd5a5c","keywords":null,"link":"/vilag/20200227_koronavirus_romania_fertozes_gorj_megye_olaszorszag","timestamp":"2020. február. 27. 05:14","title":"Romániában is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6758308d-aa21-4e90-9039-1752589fed42","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hagyományos hűtőrács és külső visszapillantótükör sincs a Volvóhoz köthető márka legfrissebb modelljén.","shortLead":"Hagyományos hűtőrács és külső visszapillantótükör sincs a Volvóhoz köthető márka legfrissebb modelljén.","id":"20200228_androidot_futtat_a_polestar_precept_futurisztikus_uj_villanyauto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6758308d-aa21-4e90-9039-1752589fed42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79478c70-a95f-4023-89b0-af7c1decacb2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200228_androidot_futtat_a_polestar_precept_futurisztikus_uj_villanyauto","timestamp":"2020. február. 28. 07:59","title":"Androidot futtat a Polestar futurisztikus új villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Minden eddigi rekordot megdöntött, 5,252 milliárd forint az ötös lottó várható főnyereménye.","shortLead":"Minden eddigi rekordot megdöntött, 5,252 milliárd forint az ötös lottó várható főnyereménye.","id":"20200227_otos_lotto_sorsolas_legnagyobb_nyeremeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca0e15a9-7c16-4514-8ee5-fdfd2e52a1eb","keywords":null,"link":"/elet/20200227_otos_lotto_sorsolas_legnagyobb_nyeremeny","timestamp":"2020. február. 27. 11:48","title":"Minden idők legnagyobb lottónyereménye vár gazdára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03016704-0c5f-4d90-a9ad-ca5a1a7f69f7","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az eseményt május 5-6. között tartották volna Kaliforniában. Ötezer embert vártak.","shortLead":"Az eseményt május 5-6. között tartották volna Kaliforniában. Ötezer embert vártak.","id":"20200228_facebook_fejlesztoi_konferencia_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03016704-0c5f-4d90-a9ad-ca5a1a7f69f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75bb5b14-47ec-41d4-97ce-b6e5d2bfac2b","keywords":null,"link":"/kkv/20200228_facebook_fejlesztoi_konferencia_koronavirus","timestamp":"2020. február. 28. 05:57","title":"A Facebook a koronavírusra hivatkozva nem tartja meg idei fejlesztői konferenciáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bc217e2-34f0-4c51-9816-8aaaf3f412d9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Három jeles művész játszik a Zeneakadémián, a hangszeres zenét Vígh Andrea hárfával, Kelemen Barnabás hegedűvel képviseli, a vokálisat pedig Rost Andrea.","shortLead":"Három jeles művész játszik a Zeneakadémián, a hangszeres zenét Vígh Andrea hárfával, Kelemen Barnabás hegedűvel...","id":"202009_koncert__kulonos_parositas_kuriozumok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bc217e2-34f0-4c51-9816-8aaaf3f412d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"251022d3-ed55-4fd6-8039-64d6967d7e82","keywords":null,"link":"/360/202009_koncert__kulonos_parositas_kuriozumok","timestamp":"2020. február. 27. 12:00","title":"Ez a kamarakoncert kuriózum idehaza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e4b3ece-e5ef-498f-ab36-ffa66be1690f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szabad Tér Színház ügyvezetőjének kinevezését jobb és baloldalon is támogatták.","shortLead":"Szabad Tér Színház ügyvezetőjének kinevezését jobb és baloldalon is támogatták.","id":"20200227_Ban_Teodora_Nem_a_szemelyem_korul_alakult_ki_politikai_csatarozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e4b3ece-e5ef-498f-ab36-ffa66be1690f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d438bbbf-c50a-4e14-b467-1aee9020fe75","keywords":null,"link":"/kultura/20200227_Ban_Teodora_Nem_a_szemelyem_korul_alakult_ki_politikai_csatarozas","timestamp":"2020. február. 27. 19:46","title":"Bán Teodóra: Nem a személyem körül alakult ki politikai csatározás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"689861d2-1459-499e-8a3a-307a5c428313","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple okosórájából már több verzió is megjelent, de ez nem jelenti azt, hogy a háttérszolgáltatások ne bővülnének vagy okosodnának tovább.","shortLead":"Az Apple okosórájából már több verzió is megjelent, de ez nem jelenti azt, hogy a háttérszolgáltatások ne bővülnének...","id":"20200226_apple_watch_okosora_eletmentes_ekg_meres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=689861d2-1459-499e-8a3a-307a5c428313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d00fce6-ccca-4920-a120-eb77afa132f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200226_apple_watch_okosora_eletmentes_ekg_meres","timestamp":"2020. február. 26. 20:15","title":"Még több életet mentene meg az Apple a Watch okosórával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jelenleg megfigyelés alatt tartják Szalonikiben.","shortLead":"Jelenleg megfigyelés alatt tartják Szalonikiben.","id":"20200226_Gorogorszagban_is_megjelent_a_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"577f537f-b9b7-471f-b1d3-cb0aef5f6866","keywords":null,"link":"/vilag/20200226_Gorogorszagban_is_megjelent_a_koronavirus","timestamp":"2020. február. 26. 13:15","title":"Görögországban is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]