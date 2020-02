Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76c3f9df-6a17-452c-83e1-eda11daa3f84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amint a szabályok ezt engedik, a fiú visszatérne a tanuláshoz.","shortLead":"Amint a szabályok ezt engedik, a fiú visszatérne a tanuláshoz.","id":"20200227_gyori_diak_keseles_tanarno","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76c3f9df-6a17-452c-83e1-eda11daa3f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab0f7aa-4f3f-4b8d-9add-24efa0252f82","keywords":null,"link":"/itthon/20200227_gyori_diak_keseles_tanarno","timestamp":"2020. február. 27. 07:54","title":"Újra iskolába járna a tanárnőjét megkéselő győri diák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d8adae3-3678-4f1f-a06e-f41f7e006d6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kísérleti szer mellett egy másik készítménnyel is próbálkoznak, amit ebola ellen fejlesztettek ki.","shortLead":"A kísérleti szer mellett egy másik készítménnyel is próbálkoznak, amit ebola ellen fejlesztettek ki.","id":"20200227_Megszuletett_a_koronavirus_elleni_vakcina_tesztverzioja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d8adae3-3678-4f1f-a06e-f41f7e006d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d64de20f-8875-4244-94cc-9969ceed2450","keywords":null,"link":"/tudomany/20200227_Megszuletett_a_koronavirus_elleni_vakcina_tesztverzioja","timestamp":"2020. február. 27. 16:14","title":"Megszületett a koronavírus elleni vakcina tesztverziója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfa7fe7a-c183-49d8-9cd0-5bb042acf205","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Rendpártiak és hagyománytisztelők a magyarok, de a Fidesz-tábornak nincs tartaléka – derül ki a másodlagos pártpreferenciákat és az értékválasztásokat kutató adatokból. A legnépszerűbb ellenzéki politikus Karácsony Gergely, Szabó Tímea és Fekete-Győr András. A hvg.hu a Republikon Intézet kutatását ismerteti.","shortLead":"Rendpártiak és hagyománytisztelők a magyarok, de a Fidesz-tábornak nincs tartaléka – derül ki a másodlagos...","id":"20200228_Orbani_ertekeket_vallanak_maguknak_a_szavazok_de_a_Fidesznek_nincs_tartaleka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dfa7fe7a-c183-49d8-9cd0-5bb042acf205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7a22ff7-ca9c-45a3-b292-044d67d47a75","keywords":null,"link":"/itthon/20200228_Orbani_ertekeket_vallanak_maguknak_a_szavazok_de_a_Fidesznek_nincs_tartaleka","timestamp":"2020. február. 28. 06:30","title":"Orbáni értékeket vallanak magukénak a szavazók, de a Fidesznek nincs tartaléka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d0df6f8-e765-4470-93d7-a976923cef05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 90-es évek fideszes politikusa, Derdák András szerint ma a hatalom csak arra használja a képviselőit, hogy megszavazzák, amit kell.","shortLead":"A 90-es évek fideszes politikusa, Derdák András szerint ma a hatalom csak arra használja a képviselőit...","id":"20200226_orban_viktor_fidesz_rendszervaltas_derdak_andras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d0df6f8-e765-4470-93d7-a976923cef05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eb31d7d-aee0-4b98-a853-d46f9bc498f6","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_orban_viktor_fidesz_rendszervaltas_derdak_andras","timestamp":"2020. február. 26. 17:10","title":"\"Odalépett hozzám Orbán, és azt mondta, nem jól szavaztál\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e6667cf-1451-476d-af43-c433346cd9b9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy klasszikus, léghűtéses Porsche 911-es talán nem az az autó, amiről azt gondolnánk, ideális mindennapi használatra, és lehet, hogy így is van, de van, akit ez nem zavart sosem.","shortLead":"Egy klasszikus, léghűtéses Porsche 911-es talán nem az az autó, amiről azt gondolnánk, ideális mindennapi használatra...","id":"20200227_Sportkocsival_is_lehet_sokat_jarni_ebben_a_Porscheban_peldaul_1_253_584_kilometer_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e6667cf-1451-476d-af43-c433346cd9b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9bda76a-af8b-4473-a22e-adffda19c4ce","keywords":null,"link":"/cegauto/20200227_Sportkocsival_is_lehet_sokat_jarni_ebben_a_Porscheban_peldaul_1_253_584_kilometer_van","timestamp":"2020. február. 27. 11:12","title":"1 253 584 kilométer van ebben a Porschéban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szlávik János infektológus szerint a légúti járványok általában elmúlnak a melegebb idővel, márpedig mindjárt itt a tavasz. ","shortLead":"Szlávik János infektológus szerint a légúti járványok általában elmúlnak a melegebb idővel, márpedig mindjárt itt...","id":"20200226_koronavirus_jarvany_szlavik_szent_laszlo_korhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54e50656-6d65-4b3f-8fe3-f49840ffd6a4","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_koronavirus_jarvany_szlavik_szent_laszlo_korhaz","timestamp":"2020. február. 26. 14:57","title":"Európa akár meg is úszhatja a komolyabb koronavírus járványt, állítja a Dél-pesti Centrumkórház főorvosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eae5144-e461-4987-a9ec-d04b9d8b62af","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Marija Sarapova öt Grand Slam-győzelmet aratott, ám a 32 éves teniszcsillag az utóbbi másfél évben többször is megsérült, s ezért nem sikerült a diadalmas visszatérés a tiltott szerek használata miatti eltiltás letelte után. A sportoló hivatalosan még be nem jelentett visszavonulásáról a The New York Times írt.","shortLead":"Marija Sarapova öt Grand Slam-győzelmet aratott, ám a 32 éves teniszcsillag az utóbbi másfél évben többször is...","id":"20200226_Sarapova_visszavonul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7eae5144-e461-4987-a9ec-d04b9d8b62af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f4d6ad7-9791-4219-9b11-3ec106cbe32c","keywords":null,"link":"/sport/20200226_Sarapova_visszavonul","timestamp":"2020. február. 26. 19:21","title":"Visszavonul Sarapova ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b61881f-f0d8-4418-a2e8-0268589ebd51","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Olaszországban járt korábban a beteg, akinek a szervezetében kimutatták a vírust.","shortLead":"Olaszországban járt korábban a beteg, akinek a szervezetében kimutatták a vírust.","id":"20200227_EszakIrorszagban_is_megjelent_a_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b61881f-f0d8-4418-a2e8-0268589ebd51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f37ddd52-a62a-4d78-b1c8-e3510e835370","keywords":null,"link":"/vilag/20200227_EszakIrorszagban_is_megjelent_a_koronavirus","timestamp":"2020. február. 27. 21:40","title":"Észak-Írországban is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]