[{"available":true,"c_guid":"c3cef526-06d4-451c-94a2-fccdcc8ee438","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dobszay János kollégánk az egyházfinanszírozásról írt cikkeiért kapott elismerést.","shortLead":"Dobszay János kollégánk az egyházfinanszírozásról írt cikkeiért kapott elismerést.","id":"20200228_A_HVG_munkatarsa_kapta_a_Tarnoi_Gizelladijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3cef526-06d4-451c-94a2-fccdcc8ee438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6ab9b4b-6a4e-45d1-9e40-4f401b780c87","keywords":null,"link":"/kultura/20200228_A_HVG_munkatarsa_kapta_a_Tarnoi_Gizelladijat","timestamp":"2020. február. 28. 09:30","title":"A HVG munkatársa kapta a Tarnói Gizella-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"963414fe-f406-47d9-84d5-387e86e6893a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ellen DeGeneres műsorának vendége volt Charlotte Awbery.\r

\r

","shortLead":"Ellen DeGeneres műsorának vendége volt Charlotte Awbery.\r

\r

","id":"20200227_Az_utcan_szolitottak_le_hogy_enekeljen_azota_mar_egy_amerikai_showban_is_eloadta_a_Lady_Gagadalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=963414fe-f406-47d9-84d5-387e86e6893a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07a1fcb5-41d9-44fb-90eb-993532d3cda8","keywords":null,"link":"/elet/20200227_Az_utcan_szolitottak_le_hogy_enekeljen_azota_mar_egy_amerikai_showban_is_eloadta_a_Lady_Gagadalt","timestamp":"2020. február. 27. 09:55","title":"Az utcán szólították le, hogy énekeljen, azóta már egy amerikai show-ban is előadta a Lady Gaga-dalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c476b8c-91a2-4d50-8535-18abdbc6390b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ott edző vízilabdacsapat, az OSC pénteken Észak-Olaszországban játszott a Pro Reccóval. Az önkormányzat szerint fertőtlenítik az uszodát, a sportolók pedig tünetmentesek.","shortLead":"Az ott edző vízilabdacsapat, az OSC pénteken Észak-Olaszországban játszott a Pro Reccóval. Az önkormányzat szerint...","id":"20200226_Nem_zarjak_be_a_Nyeki_Imre_Uszodat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c476b8c-91a2-4d50-8535-18abdbc6390b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90653eba-b851-4cc6-b2fc-f42885964189","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_Nem_zarjak_be_a_Nyeki_Imre_Uszodat","timestamp":"2020. február. 26. 20:37","title":"Nem zárják be a Nyéki Imre Uszodát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Minden eddigi rekordot megdöntött, 5,252 milliárd forint az ötös lottó várható főnyereménye.","shortLead":"Minden eddigi rekordot megdöntött, 5,252 milliárd forint az ötös lottó várható főnyereménye.","id":"20200227_otos_lotto_sorsolas_legnagyobb_nyeremeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca0e15a9-7c16-4514-8ee5-fdfd2e52a1eb","keywords":null,"link":"/elet/20200227_otos_lotto_sorsolas_legnagyobb_nyeremeny","timestamp":"2020. február. 27. 11:48","title":"Minden idők legnagyobb lottónyereménye vár gazdára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"704f004e-2744-4c42-9b40-ba1e42f103e2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bár Donald Trump indiai látogatása során aláírták a védelmi együttműködésről, valamint a távközlésről és az energiaszállításókról szóló egyezményeket, az amerikai elnöknek nem sikerült megszereznie azt, amiért elsősorban Újdelhibe utazott: a kereskedelmi megállapodás tető alá hozását.","shortLead":"Bár Donald Trump indiai látogatása során aláírták a védelmi együttműködésről, valamint a távközlésről és...","id":"20200227_Trump_nem_erte_el_fo_celjat_Indiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=704f004e-2744-4c42-9b40-ba1e42f103e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb9c1e7c-e087-48e1-81e8-ac1f992e69e3","keywords":null,"link":"/vilag/20200227_Trump_nem_erte_el_fo_celjat_Indiaban","timestamp":"2020. február. 27. 08:37","title":"Trump nem érte el fő célját Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69476a1d-ac3e-4e9d-9cf5-08ac120b1fe2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egyházfő nem hagyja el szűkebb környezetét.","shortLead":"Az egyházfő nem hagyja el szűkebb környezetét.","id":"20200227_Ferenc_papa_megbetegedett_lemondott_egy_miset_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69476a1d-ac3e-4e9d-9cf5-08ac120b1fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c245215-8ead-4cd1-a1ec-5911a2c66a74","keywords":null,"link":"/vilag/20200227_Ferenc_papa_megbetegedett_lemondott_egy_miset_is","timestamp":"2020. február. 27. 15:22","title":"Ferenc pápa megbetegedett, lemondott egy misét is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b64a3984-2528-459d-a8a3-fbc0df9fe801","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A formája nyerő, az ára sem rossz, kiderül értékeli-e mindezt a piac.","shortLead":"A formája nyerő, az ára sem rossz, kiderül értékeli-e mindezt a piac.","id":"20200228_Paranyi_nagyon_olcso_elektromos_autoval_hoditana_a_Citroen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b64a3984-2528-459d-a8a3-fbc0df9fe801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3edefb28-55ff-4ffe-b213-dda1982036c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200228_Paranyi_nagyon_olcso_elektromos_autoval_hoditana_a_Citroen","timestamp":"2020. február. 28. 13:49","title":"Parányi, nagyon olcsó elektromos autóval hódítana a Citroen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44f218a9-df80-4743-bac4-359f9576af7d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egyelőre megjósolhatatlan, hogy mi lesz a kerékpárverseny sorsa, de nem túl jók a kilátások.","shortLead":"Egyelőre megjósolhatatlan, hogy mi lesz a kerékpárverseny sorsa, de nem túl jók a kilátások.","id":"20200226_Veszelyben_a_Budapesten_rajtolo_Giro_dItalia_is_a_koronavirusjarvany_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44f218a9-df80-4743-bac4-359f9576af7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f8b42ba-8e9e-4bed-a2d9-cc61f5a740be","keywords":null,"link":"/sport/20200226_Veszelyben_a_Budapesten_rajtolo_Giro_dItalia_is_a_koronavirusjarvany_miatt","timestamp":"2020. február. 26. 21:28","title":"Veszélyben a Budapesten rajtoló Giro d'Italia is a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]