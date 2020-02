Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

","id":"20200227_Az_utcan_szolitottak_le_hogy_enekeljen_azota_mar_egy_amerikai_showban_is_eloadta_a_Lady_Gagadalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=963414fe-f406-47d9-84d5-387e86e6893a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07a1fcb5-41d9-44fb-90eb-993532d3cda8","keywords":null,"link":"/elet/20200227_Az_utcan_szolitottak_le_hogy_enekeljen_azota_mar_egy_amerikai_showban_is_eloadta_a_Lady_Gagadalt","timestamp":"2020. február. 27. 09:55","title":"Az utcán szólították le, hogy énekeljen, azóta már egy amerikai show-ban is előadta a Lady Gaga-dalt" A 11 diák, két kísérőtanár és a két buszsofőr egy hosszú észak-olaszországi tanulmányút után került karanténba a hét végén. ","shortLead":"A hozzátartozók, barátok napközben bármikor meglátogathatják a Szent László Kórházban karanténba zártakat – mesélte...","id":"20200226_Karanten_a_Szent_Laszloban_tagas_ketagyas_teves_szobakban_vannak_a_diakok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a5e2878-023a-471c-9ed6-1a868168bc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36246742-4692-4e47-84e1-cd19dd88d42d","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_Karanten_a_Szent_Laszloban_tagas_ketagyas_teves_szobakban_vannak_a_diakok","timestamp":"2020. február. 26. 19:00","title":"Üvegablakon keresztül láthatják egymást a karanténba zárt diákok és szüleik" Csakhogy a baloldali politikus szerint a Kecskeméti Törvényszék sem járhatna el törvényesen.","shortLead":"Eldőlt, hogy Kecskeméten folytatódik a Czeglédy-per, miután a szegedi bírók elfogultságra hivatkozva egymás után...","id":"20200227_Czegledy_Csaba_kiakadt_uj_birosag_dont_a_buntetopereben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c42ac83f-90a4-4e4f-af3d-b59c057315ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8f47b8c-daf7-46e1-b764-02059b0dcc7b","keywords":null,"link":"/itthon/20200227_Czegledy_Csaba_kiakadt_uj_birosag_dont_a_buntetopereben","timestamp":"2020. február. 27. 12:21","title":"Czeglédy Csaba kiakadt: új bíróság dönt a büntetőperében" ","shortLead":"A közösségi médiát és a sajtót is ellepték a hazai üzletek üres polcairól készült fotók, nem érdemes azonban...","id":"20200228_Tenyleg_felesleges_panikolva_a_boltokba_rohannia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cd9d068-abd3-4a80-9254-874418446320&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b37890-f328-41d8-b649-b83918f215f5","keywords":null,"link":"/kkv/20200228_Tenyleg_felesleges_panikolva_a_boltokba_rohannia","timestamp":"2020. február. 28. 06:08","title":"Tényleg felesleges pánikolva a boltokba rohannia" Borsodban és Hevesben a havazás okozhat gondot.","shortLead":"Több helyen 90 kilométer/órás széllökések jöhetnek. Borsodban és Hevesben a havazás okozhat gondot.","id":"20200228_viharos_szel_idojaras_masodfoku_riasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4385c236-8ec8-47d1-aab8-dff165e7e313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"603c802f-a7f5-4bb9-86b2-7558c0e437cf","keywords":null,"link":"/itthon/20200228_viharos_szel_idojaras_masodfoku_riasztas","timestamp":"2020. február. 28. 05:04","title":"Több megyére is másodfokú riasztást adtak ki a viharos szél miatt"