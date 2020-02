Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c67f0fa-5505-41b0-a3f5-cde09291064b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ország déli részén, egy Gorj megyei férfinál mutatták ki a fertőzést – közölték szerda este az egészségügyi minisztérium illetékesei.","shortLead":"Az ország déli részén, egy Gorj megyei férfinál mutatták ki a fertőzést – közölték szerda este az egészségügyi...","id":"20200227_koronavirus_romania_fertozes_gorj_megye_olaszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c67f0fa-5505-41b0-a3f5-cde09291064b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f33e3c7-3e00-4bde-99b5-738591fd5a5c","keywords":null,"link":"/vilag/20200227_koronavirus_romania_fertozes_gorj_megye_olaszorszag","timestamp":"2020. február. 27. 05:14","title":"Romániában is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a5e2878-023a-471c-9ed6-1a868168bc6b","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A hozzátartozók, barátok napközben bármikor meglátogathatják a Szent László Kórházban karanténba zártakat – mesélte a hvg.hu-nak az egyik lány édesanyja, aki szerint jó körülmények között helyezték el őket, nagyon kedves velük mindenki. A 11 diák, két kísérőtanár és a két buszsofőr egy hosszú észak-olaszországi tanulmányút után került karanténba a hét végén. ","shortLead":"A hozzátartozók, barátok napközben bármikor meglátogathatják a Szent László Kórházban karanténba zártakat – mesélte...","id":"20200226_Karanten_a_Szent_Laszloban_tagas_ketagyas_teves_szobakban_vannak_a_diakok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a5e2878-023a-471c-9ed6-1a868168bc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36246742-4692-4e47-84e1-cd19dd88d42d","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_Karanten_a_Szent_Laszloban_tagas_ketagyas_teves_szobakban_vannak_a_diakok","timestamp":"2020. február. 26. 19:00","title":"Üvegablakon keresztül láthatják egymást a karanténba zárt diákok és szüleik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3fe5397-b5e4-4d28-8fdf-17b55240739e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakértők szerint a munkásokkal felborult busz alkalmatlan volt a közlekedésre.","shortLead":"A szakértők szerint a munkásokkal felborult busz alkalmatlan volt a közlekedésre.","id":"20200226_busz_baleset_totkomlos_kaszaper_vizsgaztato_buszsofor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3fe5397-b5e4-4d28-8fdf-17b55240739e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4c44819-1e2e-4936-92e0-2f33eb43814d","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_busz_baleset_totkomlos_kaszaper_vizsgaztato_buszsofor","timestamp":"2020. február. 26. 16:16","title":"A vizsgáztató és a buszsofőr is a bíróság elé állhat a tótkomlósi tömegszerecsétlenség miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legfőbb ügyész írásbeli válaszából kiderül, hogy Kaleta Gábor büntetőeljárása során \"személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés alkalmazása nem történt\".","shortLead":"A legfőbb ügyész írásbeli válaszából kiderül, hogy Kaleta Gábor büntetőeljárása során \"személyi szabadságot korlátozó...","id":"20200227_kaleta_gabor_perui_nagykovet_gyermekpornografia_vadai_agnes_polt_peter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96e9ab08-549f-4e5c-91dd-07a3380e6aa0","keywords":null,"link":"/itthon/20200227_kaleta_gabor_perui_nagykovet_gyermekpornografia_vadai_agnes_polt_peter","timestamp":"2020. február. 27. 11:04","title":"Szabadon utazhat a gyermekpornográfia miatt megvádolt volt nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f5adb35-1776-4a1c-8728-058382c153fa","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A szándék már megvan, de kétséges, mikor vethet véget a strómanok világának a cégek és vagyonkezelők végső tulajdonosairól felállítandó hazai, majd uniós regiszter.","shortLead":"A szándék már megvan, de kétséges, mikor vethet véget a strómanok világának a cégek és vagyonkezelők végső...","id":"20200226_A_Fideszkozeli_vagyonokat_is_nehezebb_lesz_elrejteni_egy_unios_adatbazis_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f5adb35-1776-4a1c-8728-058382c153fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8831562-7d21-4b6a-9281-37af48d25e55","keywords":null,"link":"/kkv/20200226_A_Fideszkozeli_vagyonokat_is_nehezebb_lesz_elrejteni_egy_unios_adatbazis_miatt","timestamp":"2020. február. 26. 14:10","title":"A Fidesz-közeli vagyonokat is nehezebb lesz elrejteni egy uniós adatbázis miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c476b8c-91a2-4d50-8535-18abdbc6390b","c_author":"H. A.","category":"itthon","description":"Ott készülnek az OSC vízilabdásai, akik szombaton tértek haza Olaszországból. A kerület vezetése a kormányhivataltól kért iránymutatást, ahonnan az újbudai alpolgármester szerint csütörtökre ígértek hivatalos választ.","shortLead":"Ott készülnek az OSC vízilabdásai, akik szombaton tértek haza Olaszországból. A kerület vezetése a kormányhivataltól...","id":"20200226_koronavirus_xi_kerulet_ujbuda_uszoda_osc_vizilabda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c476b8c-91a2-4d50-8535-18abdbc6390b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96578808-5adc-4008-bad5-bbcf5b3b1581","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_koronavirus_xi_kerulet_ujbuda_uszoda_osc_vizilabda","timestamp":"2020. február. 26. 18:15","title":"Az újbudai Nyéki Imre Uszodát is bezárhatják a koronavírus-para miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81ca705c-19ec-441d-b34b-9c5f964a29d3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A jégmezők olvadása miatt egyre nagyobb méreteket ölt a kannibalizmus az Északi-sarkon.","shortLead":"A jégmezők olvadása miatt egyre nagyobb méreteket ölt a kannibalizmus az Északi-sarkon.","id":"20200227_Egymast_faljak_fel_az_ehezo_jegesmedvek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81ca705c-19ec-441d-b34b-9c5f964a29d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"614af9a4-6607-4a7a-95aa-dae0440e5e7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200227_Egymast_faljak_fel_az_ehezo_jegesmedvek","timestamp":"2020. február. 27. 20:33","title":"Egymást falják fel az éhező jegesmedvék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e818dc7-e4f3-460f-9ab8-6cb15b9a4eb8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aki akarja, megkaphatja az ujjlenyomatát a 911-ese orrára. ","shortLead":"Aki akarja, megkaphatja az ujjlenyomatát a 911-ese orrára. ","id":"20200226_25_millioert_ad_egy_ujjlenyomatot_a_Porsche","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e818dc7-e4f3-460f-9ab8-6cb15b9a4eb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"480a8007-8fca-4b61-b762-057180369b1f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200226_25_millioert_ad_egy_ujjlenyomatot_a_Porsche","timestamp":"2020. február. 26. 18:46","title":"2,5 millióért ad egy ujjlenyomatot a Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]