[{"available":true,"c_guid":"26e53508-1807-45a7-90ed-09f25d0f99ce","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dél-Karolinában Joe Biden győzött, Tom Steyer kiszáll a küzdelemből.","shortLead":"Dél-Karolinában Joe Biden győzött, Tom Steyer kiszáll a küzdelemből.","id":"20200301_Ujabb_demokrata_jelolt_adta_fel_az_elnokvalasztasi_kampanyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26e53508-1807-45a7-90ed-09f25d0f99ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"921c04e2-c869-4b89-8575-afbe6a44b4f1","keywords":null,"link":"/vilag/20200301_Ujabb_demokrata_jelolt_adta_fel_az_elnokvalasztasi_kampanyt","timestamp":"2020. március. 01. 10:30","title":"Újabb demokrata jelölt adta fel az elnökválasztási kampányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32cd88b9-35aa-406c-81c2-ef7119a12cc1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A légitársaság bejelentette, hogy a COVID-19 vírusfertőzés miatt megfigyelhető keresletcsökkenés következtében módosítja izraeli útvonalainak menetrendjét. ","shortLead":"A légitársaság bejelentette, hogy a COVID-19 vírusfertőzés miatt megfigyelhető keresletcsökkenés következtében...","id":"20200229_A_WizzAir_torolte_nehany_TelAvivba_indulo_jaratat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32cd88b9-35aa-406c-81c2-ef7119a12cc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d77d25-5fef-4282-a645-82185d4b32c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200229_A_WizzAir_torolte_nehany_TelAvivba_indulo_jaratat","timestamp":"2020. február. 29. 15:35","title":"A WizzAir törölte néhány Tel-Avivba induló járatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bed6cf76-66a7-4430-a764-42ab03b609dc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Különlegesen képzett egészségügyi csapatokat vetnek be.","shortLead":"Különlegesen képzett egészségügyi csapatokat vetnek be.","id":"20200301_Svedorszagban_hazhoz_mennek_tesztelni_a_koronavirust","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bed6cf76-66a7-4430-a764-42ab03b609dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e358ad09-8163-45aa-8a47-b9c79773f0d9","keywords":null,"link":"/elet/20200301_Svedorszagban_hazhoz_mennek_tesztelni_a_koronavirust","timestamp":"2020. március. 01. 08:20","title":"Svédországban házhoz mennek tesztelni a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01173b51-10bd-4a05-8d0f-c9c061a26711","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezrek vonultak utcára szombaton Podgoricában, hogy a decemberben elfogadott egyházügyi törvény ellen tiltakozzanak, mert a szerb ortodox hívek szerint a jogszabály az ortodox egyház ellen irányul.","shortLead":"Ezrek vonultak utcára szombaton Podgoricában, hogy a decemberben elfogadott egyházügyi törvény ellen tiltakozzanak...","id":"20200229_Ezrek_tuntetnek_Montenegroban_az_egyhazugyi_torveny_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01173b51-10bd-4a05-8d0f-c9c061a26711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b017b94c-6397-47e5-92c1-2187dfae9dde","keywords":null,"link":"/vilag/20200229_Ezrek_tuntetnek_Montenegroban_az_egyhazugyi_torveny_ellen","timestamp":"2020. február. 29. 18:20","title":"Ezrek tüntetnek Montenegróban az egyházügyi törvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57aef575-4c2f-4de2-bf7b-afc7445660e0","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Rogán Antalt többször is képviselő ügyvéd, Kosik Kristóf megtalálta Radics eltűnt gitárját, majd abban az üzleti lehetőséget.","shortLead":"A Rogán Antalt többször is képviselő ügyvéd, Kosik Kristóf megtalálta Radics eltűnt gitárját, majd abban az üzleti...","id":"202009_velunk_elo_legendak_rogan_ugyvedjenek_gitarja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57aef575-4c2f-4de2-bf7b-afc7445660e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd93102-4da2-4dec-8ae6-d28db1f07c1d","keywords":null,"link":"/360/202009_velunk_elo_legendak_rogan_ugyvedjenek_gitarja","timestamp":"2020. február. 29. 09:30","title":"Kapcsolatot találtunk a gitárlegenda Radics Béla és a letelepedési kötvények között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a088797b-fb38-4c40-8021-60fb7587fe35","c_author":"Kisőrsi Zsófia","category":"kultura","description":"Horthy Miklóst száz évvel ezelőtt, 1920. március elsején választották meg kormányzónak. A nevéhez kötődő kultusz pedig azóta is él és virágzik. Hogyan építették fel anno a Horthy brandet, és miért lett ilyen erős ez a nemzetmentő imázs?","shortLead":"Horthy Miklóst száz évvel ezelőtt, 1920. március elsején választották meg kormányzónak. A nevéhez kötődő kultusz pedig...","id":"20200301_Aki_a_magyar_faj_minden_jo_tulajdonsagat_egyesiti_magaban__a_Horthy_brandepites_kulisszatitkai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a088797b-fb38-4c40-8021-60fb7587fe35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"735ea36e-72f4-4089-bff9-ec386ce3dbd0","keywords":null,"link":"/kultura/20200301_Aki_a_magyar_faj_minden_jo_tulajdonsagat_egyesiti_magaban__a_Horthy_brandepites_kulisszatitkai","timestamp":"2020. március. 01. 16:00","title":"A nemzet apja, akinek képe már száz éve bögréken díszelgett – a Horthy brandépítés kulisszatitkai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fc0e184-f8e4-4aa5-8e7d-67441c991d23","c_author":"HVG","category":"360","description":"Azok, akik a közösségimédia-fiókjukra a partnerükkel közös profilképet raknak ki, sok mindent elárulnak arról, hogyan érzik magukat a párkapcsolatukban, illetve fontos üzenetet továbbítanak a potenciális riválisoknak. ","shortLead":"Azok, akik a közösségimédia-fiókjukra a partnerükkel közös profilképet raknak ki, sok mindent elárulnak arról, hogyan...","id":"202009_a_kozos_profilkep_pszichologiaja_elharito_mechanizmus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fc0e184-f8e4-4aa5-8e7d-67441c991d23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb33e593-d103-4ebf-98d6-4b791d996d33","keywords":null,"link":"/360/202009_a_kozos_profilkep_pszichologiaja_elharito_mechanizmus","timestamp":"2020. február. 29. 09:00","title":"Miért tesz ki valaki közös profilképet a Facebookra? Íme a pszichológusok válaszai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89420638-61fc-45c8-a234-c975587220ce","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Magyarországon továbbra sincs megbetegedés, Párizs és Berlin felkészült a járványra, Dél-Koreában már több az új koronavírusos beteg, mint Kínában.","shortLead":"Magyarországon továbbra sincs megbetegedés, Párizs és Berlin felkészült a járványra, Dél-Koreában már több az új...","id":"20200229_Egy_nap_alatt_rekordszamu_koronavirusos_megbetegedest_regisztraltak_DelKoreaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89420638-61fc-45c8-a234-c975587220ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad80a4eb-2fcc-4246-b5ec-eef574d6d7c3","keywords":null,"link":"/vilag/20200229_Egy_nap_alatt_rekordszamu_koronavirusos_megbetegedest_regisztraltak_DelKoreaban","timestamp":"2020. február. 29. 08:07","title":"Tovább támad a koronavírus: Koreában durvul a helyzet, Iránban már fiatal áldozatok is vannak - percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]