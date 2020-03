Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f11486e-b042-4e95-bbcf-24c7658a02d6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Megrángatta a tőzsdéket a koronavírus. A hét legnagyobb vesztese Jeff Bezos.","shortLead":"Megrángatta a tőzsdéket a koronavírus. A hét legnagyobb vesztese Jeff Bezos.","id":"20200301_A_vilag_leggazdagabbjai_444_milliard_dollarral_lettek_szegenyebbek_a_heten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f11486e-b042-4e95-bbcf-24c7658a02d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb1b4c0-b75a-4afb-b440-b73696b3f33a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200301_A_vilag_leggazdagabbjai_444_milliard_dollarral_lettek_szegenyebbek_a_heten","timestamp":"2020. március. 01. 11:40","title":"A világ leggazdagabbjai 444 milliárd dollárral lettek szegényebbek a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e45daa62-a9c9-485d-8adb-a523525c3bb1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekesnő tizenharmadik budapesti nagykoncertjére készül 2020. október 24-én, a Papp László Budapest Sportarénában.","shortLead":"Az énekesnő tizenharmadik budapesti nagykoncertjére készül 2020. október 24-én, a Papp László Budapest Sportarénában.","id":"20200302_Arenas_koncertre_keszul_Koncz_Zsuzsa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e45daa62-a9c9-485d-8adb-a523525c3bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e51c314-d391-4443-a84d-2801c0314ea7","keywords":null,"link":"/kultura/20200302_Arenas_koncertre_keszul_Koncz_Zsuzsa","timestamp":"2020. március. 02. 11:55","title":"Koncz Zsuzsa megcélozta az Arénát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f04f2992-eecc-4254-8055-a60d7f014c8c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az intézkedést két éve azért vezették be, hogy bebizonyítsák: egy kicsivel magasabb sebesség nem hat ki negatívan a környezetre vagy a balesetek számára. Nem jött be. ","shortLead":"Az intézkedést két éve azért vezették be, hogy bebizonyítsák: egy kicsivel magasabb sebesség nem hat ki negatívan...","id":"20200301_szaguldas_osztrak_autopalya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f04f2992-eecc-4254-8055-a60d7f014c8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65c4f705-bd55-4f49-aeb2-440484d5f1a6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200301_szaguldas_osztrak_autopalya","timestamp":"2020. március. 01. 15:20","title":"Többé nem lehet 140 km/órával száguldani az osztrák autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nyolc év alatt másfélszer annyi volt az állami vagyonkezelés összkiadása, mint amennyi bevétel jött.","shortLead":"Nyolc év alatt másfélszer annyi volt az állami vagyonkezelés összkiadása, mint amennyi bevétel jött.","id":"20200302_1300_milliard_forintot_bukott_az_allam_a_vagyonkezelesen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d244b740-7d47-4efa-9b55-54a440503f78","keywords":null,"link":"/kkv/20200302_1300_milliard_forintot_bukott_az_allam_a_vagyonkezelesen","timestamp":"2020. március. 02. 08:27","title":"1300 milliárd forintot bukott az állam a vagyonkezelésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc568f4a-b1d5-4692-9e2f-401b5da6494f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nincsenek tünetei, nem lázas és nem köhög, de egy japán kórházban van karanténban. ","shortLead":"Nincsenek tünetei, nem lázas és nem köhög, de egy japán kórházban van karanténban. ","id":"20200301_teszt_pozitiv_koronavirus_magyar_Japan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc568f4a-b1d5-4692-9e2f-401b5da6494f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af967985-359d-4abe-9eab-4cfe0338f417","keywords":null,"link":"/vilag/20200301_teszt_pozitiv_koronavirus_magyar_Japan","timestamp":"2020. március. 01. 21:57","title":"A második tesztje is pozitív lett a koronavírussal fertőzött magyarnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f4dfa7f-2a0c-4377-93e4-ba59ec690eb1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nia Dennist még úgy is a torna királynőjeként kezdték el emlegetni, hogy nem kapta meg a legjobb pontszámot a gyakorlatára.","shortLead":"Nia Dennist még úgy is a torna királynőjeként kezdték el emlegetni, hogy nem kapta meg a legjobb pontszámot...","id":"20200301_Beleszeretett_az_internet_ennek_a_tornasznak_a_tokeletes_produkciojaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f4dfa7f-2a0c-4377-93e4-ba59ec690eb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a9943b2-f635-4d6c-a1e3-62178655ba5d","keywords":null,"link":"/elet/20200301_Beleszeretett_az_internet_ennek_a_tornasznak_a_tokeletes_produkciojaba","timestamp":"2020. március. 01. 09:19","title":"Beleszeretett az internet ennek a tornásznak a tökéletes produkciójába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c8afbe5-d3f6-493e-a818-d019cd1170c3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több tízezer menekült torlódott fel a török–görög határon: a törökök már átengedték őket, a görögök viszont nem engedik őket tovább, így lényegében a két ország között ragadtak. Gyors megoldás nem várható, az EU a hétre hívta össze a külügyminiszterek tanácsát, az Európai Tanács vezetője kedden látogat a határhoz.","shortLead":"Több tízezer menekült torlódott fel a török–görög határon: a törökök már átengedték őket, a görögök viszont nem engedik...","id":"20200302_menekultek_torokorszag_gorogorszag_erdogan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c8afbe5-d3f6-493e-a818-d019cd1170c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1b2622e-7b9e-4e3a-afcd-f5740d82b3b7","keywords":null,"link":"/vilag/20200302_menekultek_torokorszag_gorogorszag_erdogan","timestamp":"2020. március. 02. 15:06","title":"Csőbe húzta az Európai Uniót Erdogan a menekültekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"322c0c77-2809-4f96-a781-6ca07fa9dc88","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"H. G. Wells híres regényének modern feldolgozása a hétvégi észak-amerikai mozis toplista első helyén indított 29 millió dolláros bevétellel.","shortLead":"H. G. Wells híres regényének modern feldolgozása a hétvégi észak-amerikai mozis toplista első helyén indított 29 millió...","id":"20200302_Berobbant_A_lathatatlan_ember","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=322c0c77-2809-4f96-a781-6ca07fa9dc88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc17eca-efdf-4883-954a-ee20e94c8a61","keywords":null,"link":"/kultura/20200302_Berobbant_A_lathatatlan_ember","timestamp":"2020. március. 02. 09:45","title":"Berobbant A láthatatlan ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]