Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5674950f-fb45-4fe8-a1a5-3e352eb0eef7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Telefonon beszélt egymással csütörtökön Vlagyimir Putyin orosz elnök és Giuseppe Conte olasz miniszterelnök, akik egyetértettek abban, hogy a líbiai válságot békés úton kell rendezni - közölte a Kreml.\r

\r

","shortLead":"Telefonon beszélt egymással csütörtökön Vlagyimir Putyin orosz elnök és Giuseppe Conte olasz miniszterelnök, akik...","id":"20191226_A_bekes_libiai_rendezest_hangsulyozta_Putyin_es_Conte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5674950f-fb45-4fe8-a1a5-3e352eb0eef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92e41b9d-7c21-4507-b0a3-35585139f0ef","keywords":null,"link":"/vilag/20191226_A_bekes_libiai_rendezest_hangsulyozta_Putyin_es_Conte","timestamp":"2019. december. 26. 18:47","title":"A békés líbiai rendezést hangsúlyozta Putyin és Conte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a795a26-ebe9-4c40-9ab6-6d5589de17f9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A nyári labdarúgó Európa-bajnokság után lemondana a válogatottságról az FC Barcelona horvát középpályása.","shortLead":"A nyári labdarúgó Európa-bajnokság után lemondana a válogatottságról az FC Barcelona horvát középpályása.","id":"20191227_ivan_rakitic_foci_horvat_valogatott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a795a26-ebe9-4c40-9ab6-6d5589de17f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f382378-a695-4962-b5c9-21c9ef69a914","keywords":null,"link":"/sport/20191227_ivan_rakitic_foci_horvat_valogatott","timestamp":"2019. december. 27. 16:23","title":"Fontos döntést fontolgat Rakitic","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3619e2f-af79-4bcb-8dee-d43a862c0ce9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SpaceX internetet sugárzó műholdjai húztak át a karácsonyi égbolton – írja az Időkép.","shortLead":"A SpaceX internetet sugárzó műholdjai húztak át a karácsonyi égbolton – írja az Időkép.","id":"20191227_Furcsa_fenycsikok_jelentek_meg_Magyarorszag_felett_de_van_rajuk_magyarazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3619e2f-af79-4bcb-8dee-d43a862c0ce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49f709c3-6e5e-4500-b2bf-51d58f2aebf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191227_Furcsa_fenycsikok_jelentek_meg_Magyarorszag_felett_de_van_rajuk_magyarazat","timestamp":"2019. december. 27. 08:20","title":"Furcsa fénycsíkok jelentek meg Magyarország felett, de van rájuk magyarázat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d345e164-4ddd-49c8-96fb-ee9e8e50af30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szilveszter közeledtével a kisállatok megtalálását segítő eszközt és hozzá tartozó tarifacsomagot emelt be a kínálatába a Telekom. A vállalat szerint a kütyü az ünnepi időszakon túl is jól jöhet.","shortLead":"Szilveszter közeledtével a kisállatok megtalálását segítő eszközt és hozzá tartozó tarifacsomagot emelt be a kínálatába...","id":"20191228_telekom_kisallatok_kovetese_radar_dijcsomag_alcatel_movetrack_gps_nyomkoveto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d345e164-4ddd-49c8-96fb-ee9e8e50af30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f33d2890-a05d-419d-8549-0ed1cb85c9b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191228_telekom_kisallatok_kovetese_radar_dijcsomag_alcatel_movetrack_gps_nyomkoveto","timestamp":"2019. december. 28. 10:03","title":"Állatradart vet be a Telekom, új díjcsomag is van hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71045c91-78ee-40d8-9967-c74c6432224c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szeretne egyedül felülni az ágyban - ez a legnagyobb vágya a 16 éves SMA beteg Daninak. A fiú a gerincvelői izomsorvadás legsúlyosabb formájában szenved, az orvosok két évet jósoltak neki, amikor kisbabaként kiderült a betegsége. A fiú kezelését többszöri kérelem után most engedélyezte a biztosító. Otthonuk azonban nem akadálymentes, így Dani egyedül még kerekesszékben sem tud közlekedni. Gyűjtésbe kezdtek. \r

","shortLead":"Szeretne egyedül felülni az ágyban - ez a legnagyobb vágya a 16 éves SMA beteg Daninak. A fiú a gerincvelői...","id":"20191226_Szeretne_egyedul_felulni_az_agyban__ez_a_legnagyobb_alma_az_SMAs_Daninak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71045c91-78ee-40d8-9967-c74c6432224c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f070f6d1-fc2c-40a6-b58b-f1e39c204b6e","keywords":null,"link":"/elet/20191226_Szeretne_egyedul_felulni_az_agyban__ez_a_legnagyobb_alma_az_SMAs_Daninak","timestamp":"2019. december. 26. 20:18","title":"Szeretne egyedül felülni az ágyban! – ez a legnagyobb álma az SMA-s Daninak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6c1e68-cca9-423e-996b-27f22c120cef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legsötétebb, lelassult téli napok, illetve az ünnepek utáni bágyadtság a legalkalmasabb időszak és állapot arra, hogy átadjuk magunkat a kedvenc könyveinknek. Azoknak, amelyeket nem lehet rohanva, a villamoson olvasni. Amelyekhez nyugalom, csend, egy kis egyedüllét és egy jó meleg takaró kell. Azoknak, amelyeket valamiért újra és újra előveszünk, mert szeretjük, amivé leszünk általunk, hogy elvarázsolnak, hogy felkészítenek az új évre, hogy kiszakítanak minket mindabból, amiből már nagyon elegünk van december végére. A hvg.hu Élet + Stílus rovatának bekuckózásra kiváló, nagyon szubjektív könyvajánlóját adjuk ajándékba olvasóinknak. ","shortLead":"A legsötétebb, lelassult téli napok, illetve az ünnepek utáni bágyadtság a legalkalmasabb időszak és állapot arra...","id":"20191226_bekuckozos_konyvek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea6c1e68-cca9-423e-996b-27f22c120cef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"104493d2-79ee-44c3-be8a-10316acdaf29","keywords":null,"link":"/elet/20191226_bekuckozos_konyvek","timestamp":"2019. december. 26. 20:00","title":"Így tanultunk meg elszakadni a feladatainktól, megfeledkezni az időről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2185a416-2053-4b74-b2f9-dc09b176e45c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jó eséllyel ez a világ egyik leginkább környezetbarát autós alagútja.","shortLead":"Jó eséllyel ez a világ egyik leginkább környezetbarát autós alagútja.","id":"20191227_latta_mar_a_kidolt_fat_amin_egy_autout_vezet_at","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2185a416-2053-4b74-b2f9-dc09b176e45c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99f4b280-3877-4c91-abef-f884751d2bf8","keywords":null,"link":"/cegauto/20191227_latta_mar_a_kidolt_fat_amin_egy_autout_vezet_at","timestamp":"2019. december. 27. 06:41","title":"Látta már a kidőlt gigantikus fát, amin egy autóút vezet át?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"037a5be7-8acb-4999-9215-a9c7c956f2d0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20191226_E_szep_karacsonyi_nap_vette_fel_a_Sex_Pistols_az_egyik_legnagyobb_punkhimnuszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=037a5be7-8acb-4999-9215-a9c7c956f2d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb141de0-c008-48e7-a001-3ad3de56f290","keywords":null,"link":"/kultura/20191226_E_szep_karacsonyi_nap_vette_fel_a_Sex_Pistols_az_egyik_legnagyobb_punkhimnuszt","timestamp":"2019. december. 26. 18:26","title":"E szép karácsonyi nap vette fel a Sex Pistols az egyik legnagyobb punkhimnuszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]