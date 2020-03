Az egységes mobiltöltők ötlete után az akkumulátorok terén is változást szeretnének elérni az EU politikusai, ugyancsak két okból: az egyik az elektronikai hulladék csökkentése, a másik pedig a felhasználók dolgának megkönnyítése, illetve a spórolás elősegítése – írta holland hírekre hivatkozva a GSMArena.

Az előterjesztés általános célja, hogy az Európai Unió területén olyan mobiltelefonok ("buták" és okosak) legyenek kaphatók, melyek akkumulátorait otthoni körülmények közt is el lehessen távolítani. A mai telefonok elsöprő többségénél ha nem is lehetetlen, de nagyon nehéz akkut cserélni, sok eszköz hátlapját sérülés nélkül nem is lehet megbontani. Ennek praktikus oka, hogy a fix elemek beépítésével a gyártók spórolhatnak némiképp a hellyel, ennek köszönhető, hogy adott egységnyi helyre egyre több mindent tudnak bezsúfolni.

A készülő új szabályrendszer lényegében minden olyan gyártót érintene, amely az unió területén is árusít eszközöket.

Az EU úgy gondolja, hogy a szabályozás költségmegtakarítást is eredményezhet, hiszen vannak helyzetek, amikor a puszta aksicseréért is tízezreket kérnek egy szervizben. A legtöbb ilyen esetben a fogyasztó inkább új készüléket választ, a régebbit pedig beszámíttatja vagy elajándékozza. Ez azonban nem sokáig fenntartható, mert a sokasodó elektronikai hulladék sem tesz jót a környezetnek.

A jogalkotási folyamat még nem indult meg, és ha meg is indul, eredményére alighanem jó pár évet kell majd várni.

