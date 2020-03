Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4ba4500-ba0f-44f8-9a84-d95c62f11f33","c_author":"","category":"elet","description":"A kórházi szobájában ül, és bámulja a falat.","shortLead":"A kórházi szobájában ül, és bámulja a falat.","id":"20200301_Harvey_Weinstein_nagyon_maga_alatt_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4ba4500-ba0f-44f8-9a84-d95c62f11f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8156b44c-6ce5-4f47-8095-5b219f80d4f8","keywords":null,"link":"/elet/20200301_Harvey_Weinstein_nagyon_maga_alatt_van","timestamp":"2020. március. 01. 14:32","title":"Harvey Weinstein nagyon maga alatt van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c2fd0c-7209-479a-9120-4c5c85307883","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb technológiát vetettek be a tudósok azért, hogy kiderítsék, valóban Tutahnamon sírjából nyílik-e anyja, Noferfiti temetkezési helye. Biztosat egyelőre nem tudni, de könnyen lehet, hogy sikerrel járt a projekt.","shortLead":"Újabb technológiát vetettek be a tudósok azért, hogy kiderítsék, valóban Tutahnamon sírjából nyílik-e anyja, Noferfiti...","id":"20200302_okori_egyiptom_sir_kiralyok_volgye_nofertiti_nefretete_kiralyok_volgye_farao_temetkezesi_hely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8c2fd0c-7209-479a-9120-4c5c85307883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"611c46fd-3d1b-4c85-a08e-bf44b7809931","keywords":null,"link":"/tudomany/20200302_okori_egyiptom_sir_kiralyok_volgye_nofertiti_nefretete_kiralyok_volgye_farao_temetkezesi_hely","timestamp":"2020. március. 02. 00:03","title":"Megoldódhat az évszázados rejtély, megtalálhatták a titkos átjárót Nofertiti sírjához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4936078-e848-4e27-909c-495c06dde499","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"A kormányzó uralkodásának első évtizedére visszatekintő elit világra szóló csinnadrattát szervezett 1930 márciusában. Horthy Miklós személyi kultusza olyan magasra hágott, hogy később Sztálinon kívül rá is irigykedhetett a kommunista diktátor, Rákosi Mátyás.","shortLead":"A kormányzó uralkodásának első évtizedére visszatekintő elit világra szóló csinnadrattát szervezett 1930 márciusában...","id":"202009__horthy_elso_tiz_eve__szereny_unnep__folseges_szotlansag__kepmutatasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4936078-e848-4e27-909c-495c06dde499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fa09c9d-a816-40a2-acaa-0ea27780b8da","keywords":null,"link":"/360/202009__horthy_elso_tiz_eve__szereny_unnep__folseges_szotlansag__kepmutatasok","timestamp":"2020. március. 01. 12:00","title":"Nyakig a világválságban csúszott-mászott Horthy előtt a fél ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14bd3a95-7f76-4648-b115-5033a08c673a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rádiós újságíró hosszan tartó, nagy türelemmel viselt betegség után hunyt el életének 91. évében.","shortLead":"A rádiós újságíró hosszan tartó, nagy türelemmel viselt betegség után hunyt el életének 91. évében.","id":"20200229_Elhunyt_Fabian_Gyula_ujsagiro_a_Magyar_Radio_egykori_munkatarsa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14bd3a95-7f76-4648-b115-5033a08c673a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a7c5513-3266-468d-b543-8bcf32b45623","keywords":null,"link":"/itthon/20200229_Elhunyt_Fabian_Gyula_ujsagiro_a_Magyar_Radio_egykori_munkatarsa","timestamp":"2020. február. 29. 15:23","title":"Elhunyt Fábián Gyula újságíró, a Magyar Rádió egykori munkatársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc568f4a-b1d5-4692-9e2f-401b5da6494f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nincsenek tünetei, nem lázas és nem köhög, de egy japán kórházban van karanténban. ","shortLead":"Nincsenek tünetei, nem lázas és nem köhög, de egy japán kórházban van karanténban. ","id":"20200301_teszt_pozitiv_koronavirus_magyar_Japan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc568f4a-b1d5-4692-9e2f-401b5da6494f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af967985-359d-4abe-9eab-4cfe0338f417","keywords":null,"link":"/vilag/20200301_teszt_pozitiv_koronavirus_magyar_Japan","timestamp":"2020. március. 01. 21:57","title":"Második tesztje is pozitív lett a koronavírussal fertőzött magyarnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653fc787-516f-461e-aea7-41cef27a4fc2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó szupersportkocsijának alaposan megkérik az árát: az árcédulán bőven 200 millió forint feletti összeg olvasható.","shortLead":"A bajor gyártó szupersportkocsijának alaposan megkérik az árát: az árcédulán bőven 200 millió forint feletti összeg...","id":"20200301_vissza_a_80as_evekbe_szuperritka_es_alig_hasznalt_bmw_m1_varja_uj_gazdajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=653fc787-516f-461e-aea7-41cef27a4fc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c7ad298-67c4-4058-9e05-b6efd1798901","keywords":null,"link":"/cegauto/20200301_vissza_a_80as_evekbe_szuperritka_es_alig_hasznalt_bmw_m1_varja_uj_gazdajat","timestamp":"2020. március. 01. 06:41","title":"Vissza a 80-as évekbe: szuperritka és alig használt BMW M1 várja új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80f7f6aa-14bf-42de-8fcf-08941880a473","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem lesz olyan képviselő a parlamentben, aki egymillió forintnál kevesebb keres.","shortLead":"Nem lesz olyan képviselő a parlamentben, aki egymillió forintnál kevesebb keres.","id":"20200302_Kover_Laszlonak_a_legmagasabb_a_fizetese_az_orszaggyulesben_3_millio_forintot_kereshet_marciustol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80f7f6aa-14bf-42de-8fcf-08941880a473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba7048db-55e8-4beb-b53a-e675a4d0de48","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200302_Kover_Laszlonak_a_legmagasabb_a_fizetese_az_orszaggyulesben_3_millio_forintot_kereshet_marciustol","timestamp":"2020. március. 02. 07:03","title":"Kövér Lászlónak a legmagasabb a fizetése az országgyűlésben, 3 millió forintot kereshet márciustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ba10502-f2c0-464c-b55b-a04b6a8919a5","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Vissza is lehet élni az okosotthonok távvezérlésével: exférjek használják ki e lehetőséget volt párjuk ijesztgetésére, bosszantására, ellehetetlenítésére.","shortLead":"Vissza is lehet élni az okosotthonok távvezérlésével: exférjek használják ki e lehetőséget volt párjuk ijesztgetésére...","id":"202009__tavzaklatas__azokosotthon_veszelyei__gazlangeffektus__befutenek_nekik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ba10502-f2c0-464c-b55b-a04b6a8919a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec2b780f-2c8f-4649-85bb-d06937f336c6","keywords":null,"link":"/360/202009__tavzaklatas__azokosotthon_veszelyei__gazlangeffektus__befutenek_nekik","timestamp":"2020. március. 01. 08:15","title":"Megjelent a távvezérelt zaklatás az okosotthonok elterjedésével ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]