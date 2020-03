Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e4936078-e848-4e27-909c-495c06dde499","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"A kormányzó uralkodásának első évtizedére visszatekintő elit világra szóló csinnadrattát szervezett 1930 márciusában. Horthy Miklós személyi kultusza olyan magasra hágott, hogy később Sztálinon kívül rá is irigykedhetett a kommunista diktátor, Rákosi Mátyás.","shortLead":"A kormányzó uralkodásának első évtizedére visszatekintő elit világra szóló csinnadrattát szervezett 1930 márciusában...","id":"202009__horthy_elso_tiz_eve__szereny_unnep__folseges_szotlansag__kepmutatasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4936078-e848-4e27-909c-495c06dde499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fa09c9d-a816-40a2-acaa-0ea27780b8da","keywords":null,"link":"/360/202009__horthy_elso_tiz_eve__szereny_unnep__folseges_szotlansag__kepmutatasok","timestamp":"2020. március. 01. 12:00","title":"Nyakig a világválságban csúszott-mászott Horthy előtt a fél ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca3b2813-b605-4d7e-ac4f-a92364fb1446","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sok helyen interneten keresztül tartottak vasárnap istentiszteletet.\r

","shortLead":"Sok helyen interneten keresztül tartottak vasárnap istentiszteletet.\r

","id":"20200301_DelKorea_bezart_templom_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca3b2813-b605-4d7e-ac4f-a92364fb1446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"516d41ff-1783-4576-9910-2cc26f4ec4d3","keywords":null,"link":"/vilag/20200301_DelKorea_bezart_templom_koronavirus","timestamp":"2020. március. 01. 17:52","title":"Dél-Koreában bezártak a templomok a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d829781-39ba-4856-bce2-689678d8a6e9","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Egy szép dal, egy finom kávé vagy ellazító jógafoglalkozás – néhány dolog, ami sokat segíthet abban, hogy megtaláljuk magunkat egy-egy rossz időszakunkban. Szerencsére vannak, akik azért dolgoznak, hogy ilyenkor ne legyünk magunkra hagyva.","shortLead":"Egy szép dal, egy finom kávé vagy ellazító jógafoglalkozás – néhány dolog, ami sokat segíthet abban, hogy megtaláljuk...","id":"20200301_Szaloki_Agi_eletenergiaado","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d829781-39ba-4856-bce2-689678d8a6e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc9804a2-82f2-41d8-a769-b5a7ed834aeb","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200301_Szaloki_Agi_eletenergiaado","timestamp":"2020. március. 01. 20:15","title":"Szalóki Ági, életenergia-adó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0890d634-2813-4ba1-9161-2e18ef2403e7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nagy rá a kabát, mondták róla, amikor két éve egyedüli indulóként az írországi Sinn Féin elnökévé választották. Mary Lou McDonald most azonban keményen visszavágott a kétkedőknek és esélyes a kormányfői posztra.","shortLead":"Nagy rá a kabát, mondták róla, amikor két éve egyedüli indulóként az írországi Sinn Féin elnökévé választották. Mary...","id":"202009_mary_lou_mcdonald_irkormanyfoaspirans","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0890d634-2813-4ba1-9161-2e18ef2403e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bff8cea1-49f7-4236-a9c0-44bf88dbc71b","keywords":null,"link":"/360/202009_mary_lou_mcdonald_irkormanyfoaspirans","timestamp":"2020. március. 01. 12:15","title":"Már a pártelnökségre is kevésnek gondolták, most ő lehet az ír miniszterelnök ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949461a4-8f3a-4a1b-87bd-bc1fe5f05cd5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A figyelmeztetéseket azért helyezték ki, mert a Békés megyei településen halálra gázoltak egy erszényest.","shortLead":"A figyelmeztetéseket azért helyezték ki, mert a Békés megyei településen halálra gázoltak egy erszényest.","id":"20200302_kenguru_tabla_oroshaza_ketfarku_kutya_part","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=949461a4-8f3a-4a1b-87bd-bc1fe5f05cd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa708e0-aeef-4ee9-a032-33695dce1dde","keywords":null,"link":"/elet/20200302_kenguru_tabla_oroshaza_ketfarku_kutya_part","timestamp":"2020. március. 02. 20:15","title":"Kenguru ugorhat át az úton – jelzi több tábla Orosházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26e53508-1807-45a7-90ed-09f25d0f99ce","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dél-Karolinában Joe Biden győzött, Tom Steyer kiszáll a küzdelemből.","shortLead":"Dél-Karolinában Joe Biden győzött, Tom Steyer kiszáll a küzdelemből.","id":"20200301_Ujabb_demokrata_jelolt_adta_fel_az_elnokvalasztasi_kampanyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26e53508-1807-45a7-90ed-09f25d0f99ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"921c04e2-c869-4b89-8575-afbe6a44b4f1","keywords":null,"link":"/vilag/20200301_Ujabb_demokrata_jelolt_adta_fel_az_elnokvalasztasi_kampanyt","timestamp":"2020. március. 01. 10:30","title":"Újabb demokrata jelölt adta fel az elnökválasztási kampányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d659d593-ccfe-4d74-993b-0de5e637cc67","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 5 literes V8-as benzinmotor egy méretes kompresszor segíti a hatalmas teljesítmény eléréséhez.","shortLead":"Az 5 literes V8-as benzinmotor egy méretes kompresszor segíti a hatalmas teljesítmény eléréséhez.","id":"20200228_775_loeros_gigantikus_amerikai_pickup_ami_sportkocsikent_gyorsul_ford_f150_hennessey","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d659d593-ccfe-4d74-993b-0de5e637cc67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"067c4676-5c35-41df-a07a-034cc6055f94","keywords":null,"link":"/cegauto/20200228_775_loeros_gigantikus_amerikai_pickup_ami_sportkocsikent_gyorsul_ford_f150_hennessey","timestamp":"2020. március. 03. 07:59","title":"775 lóerős gigantikus amerikai pickup, ami sportkocsiként gyorsul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ab7ba4c-92bd-4a81-8c06-133e572d9e9c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sok nem maradhatott benne, kihozták a csúcsteljesítményt a bajor sportkupé szabadidő-autóból.","shortLead":"Sok nem maradhatott benne, kihozták a csúcsteljesítményt a bajor sportkupé szabadidő-autóból.","id":"20200302_BMW_X4M_280_kmhra_felett_az_autopalyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ab7ba4c-92bd-4a81-8c06-133e572d9e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbb800e3-8291-40fb-a337-231b41690784","keywords":null,"link":"/cegauto/20200302_BMW_X4M_280_kmhra_felett_az_autopalyan","timestamp":"2020. március. 02. 12:49","title":"Vígan szalad 280 km/h felett a BMW X4 is az új M3-as motorjával – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]