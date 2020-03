Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f477e1bc-24dc-41b5-a2f9-415e165e69a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök és Jakab Péter Jobbik elnök csörtéjével indult az azonnali kérdések órája, ahol Orbánt sorozták az ellenzéki politikusok. A miniszterelnök is elemében volt: a Jobbiknak Gyurcsányt emlegette, Mellár Tamásnak pedig gratulált ahhoz a 2011-es írásához, melyben azt fejtegette, ha nincs IMF megállapodás, bedől az ország.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök és Jakab Péter Jobbik elnök csörtéjével indult az azonnali kérdések órája, ahol Orbánt...","id":"20200302_orban_jakab_parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f477e1bc-24dc-41b5-a2f9-415e165e69a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ff60f25-71e8-477f-8f62-d33529877b60","keywords":null,"link":"/itthon/20200302_orban_jakab_parlament","timestamp":"2020. március. 02. 14:18","title":"Orbán Jakab Péternek: \"Jó nyeldeklést, frakcióvezető úr\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd06f3f3-ceb7-4645-aaf7-45aab805a74b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elsőfokú figyelmeztetést adtak ki Dél- és Kelet-Magyarország több részére.","shortLead":"Elsőfokú figyelmeztetést adtak ki Dél- és Kelet-Magyarország több részére.","id":"20200303_Vihar_zivatar_omsz_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd06f3f3-ceb7-4645-aaf7-45aab805a74b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90bd17ed-6c28-42ff-a966-f1a458450b3f","keywords":null,"link":"/itthon/20200303_Vihar_zivatar_omsz_idojaras","timestamp":"2020. március. 03. 05:17","title":"Vihar rohan át az országon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Látványos képet festett a Videoton volt edzője arról, hogyan működik a magyar futball.","shortLead":"Látványos képet festett a Videoton volt edzője arról, hogyan működik a magyar futball.","id":"20200302_Orban_Viktor_spajz_sonka_Videoton_Gomes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ab33e6c-7b7e-4a05-94bf-32c57271deff","keywords":null,"link":"/sport/20200302_Orban_Viktor_spajz_sonka_Videoton_Gomes","timestamp":"2020. március. 02. 11:41","title":"Orbán a spájzában, sonkaevés közben beszélte meg a Videoton edzőjével a csapat körüli teendőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86e04bb3-b7e3-424b-8353-e3db6f613d00","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Az Adnan Polat vezette Gül Baba Türbéje Alapítvány épp azt az ügyvédi irodát bízta meg egy törökországi rendezvényszervezés intézésével, amelyik a kereskedőházas szerződésekkel foglalkozott 2016-ban. A törökországi kereskedőházat mind a mai napig Polat cége üzemelteti, a türbe közbeszerzését pedig mintha csak rá szabták volna.","shortLead":"Az Adnan Polat vezette Gül Baba Türbéje Alapítvány épp azt az ügyvédi irodát bízta meg egy törökországi...","id":"20200302_gul_baba_adnan_polat_sarhegyi_ugyvedi_iroda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86e04bb3-b7e3-424b-8353-e3db6f613d00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6da65b9-f532-4a42-aef7-e46ad28910ec","keywords":null,"link":"/kkv/20200302_gul_baba_adnan_polat_sarhegyi_ugyvedi_iroda","timestamp":"2020. március. 02. 12:00","title":"A Fidesz ügyvédjei kopipészteltek egy nyert szerződést Orbán török barátjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"253b5e86-ae1e-4e07-a835-ca432f0125f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha lesz, aki vigyáz a diákokra, akkor tanítási időn kívül sztrájkolhatnak a tanárok - ez a kormány ajánlata a pedagógusoknak.","shortLead":"Ha lesz, aki vigyáz a diákokra, akkor tanítási időn kívül sztrájkolhatnak a tanárok - ez a kormány ajánlata...","id":"20200302_Tanitas_utan_engedne_a_kormany_sztrajkolni_a_tanarokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=253b5e86-ae1e-4e07-a835-ca432f0125f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a98f636-b1e1-44c2-a2f3-17b07f712264","keywords":null,"link":"/itthon/20200302_Tanitas_utan_engedne_a_kormany_sztrajkolni_a_tanarokat","timestamp":"2020. március. 02. 07:40","title":"Tanítás után engedné a kormány sztrájkolni a tanárokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ff353f1-f53b-4654-b85d-22bffb8753c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Március 6-án mutatja be az Oppo első – Apple Watch ihlette – okosóráját, valamint a Find X2 okostelefonjait.","shortLead":"Március 6-án mutatja be az Oppo első – Apple Watch ihlette – okosóráját, valamint a Find X2 okostelefonjait.","id":"20200303_oppo_find_x2_pro_telefonok_oppo_watch_specifikacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ff353f1-f53b-4654-b85d-22bffb8753c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e494ccdc-b29b-4587-93e4-20d4f738d8ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20200303_oppo_find_x2_pro_telefonok_oppo_watch_specifikacio","timestamp":"2020. március. 03. 10:33","title":"Napokon belül bemutatják az Oppo életmentőnek szánt óráját és új telefonjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"299fd023-0362-416d-a23f-af0edf60dfcc","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Magyarországon még nem regisztráltak koronavírusos beteget, de fertőzéstől való félelmükben sokan már most félnek bemenni munkahelyükre. A koronavírus a munkáltatókat is nehéz helyzetbe hozta, hiszen az sem világos, nekik milyen kötelezettségeik vannak dolgozóikkal szemben. Jár-e fizetés önkéntes karantén idejére? Mire figyeljünk a szerződéskötéskor? Visszamondjuk a konferencia megszervezését? Cikkünkben ezeket próbáljuk megválaszolni. ","shortLead":"Magyarországon még nem regisztráltak koronavírusos beteget, de fertőzéstől való félelmükben sokan már most félnek...","id":"20200303_karanten_Jogi_koronavirus_kisokos_munkahely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=299fd023-0362-416d-a23f-af0edf60dfcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4b707ce-9c06-4035-9953-c80cfcbdd13c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200303_karanten_Jogi_koronavirus_kisokos_munkahely","timestamp":"2020. március. 03. 06:30","title":"Jár fizetés karantén idején? Koronavírus-kisokos dolgozóknak és munkáltatóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87a8a2bd-5529-4a60-8886-05e996e2449e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Szuperkedd előtt visszalépett az elnökjelölti küzdelemtől az amerikai Demokrata Párt ígéretesen induló jelöltje, Pete Buttigieg.","shortLead":"A Szuperkedd előtt visszalépett az elnökjelölti küzdelemtől az amerikai Demokrata Párt ígéretesen induló jelöltje, Pete...","id":"20200302_Pete_Buttigieg_kiszallt_az_elnokvalasztasi_kuzdelembol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87a8a2bd-5529-4a60-8886-05e996e2449e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"714420d7-0042-4763-bd06-e8835a23f30a","keywords":null,"link":"/vilag/20200302_Pete_Buttigieg_kiszallt_az_elnokvalasztasi_kuzdelembol","timestamp":"2020. március. 02. 00:45","title":"Pete Buttigieg kiszállt az elnökválasztási küzdelemből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]