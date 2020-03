Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4bcebb7-d2e9-4b11-9852-8d1826727635","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2007 után először állnak együtt színpadra Phil Collinsék.","shortLead":"2007 után először állnak együtt színpadra Phil Collinsék.","id":"20200304_Ujra_osszeall_a_Genesis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4bcebb7-d2e9-4b11-9852-8d1826727635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df1943bb-50b5-4e09-a054-92a656c8a8a9","keywords":null,"link":"/kultura/20200304_Ujra_osszeall_a_Genesis","timestamp":"2020. március. 04. 10:52","title":"Újra összeáll a Genesis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48712125-91bb-4754-b7b4-bfaeb65511df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik volt vezetője arra reagált, hogy a kilépett tagokat nem támogatják a következő választáson. Azt mondta, őt sem a saját pártja, sem más párt nem zsarolhatja meg.","shortLead":"A Jobbik volt vezetője arra reagált, hogy a kilépett tagokat nem támogatják a következő választáson. Azt mondta, őt sem...","id":"20200304_Sneider_Tamas_nekiment_a_Jobbik_elnoksegenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48712125-91bb-4754-b7b4-bfaeb65511df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b0621a2-d320-44f7-b19b-ec3f4fa956e9","keywords":null,"link":"/itthon/20200304_Sneider_Tamas_nekiment_a_Jobbik_elnoksegenek","timestamp":"2020. március. 04. 09:12","title":"Sneider Tamás nekiment a Jobbik elnökségének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d1465d2-47c1-4022-9e25-4837b4a4281d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi androidos alkalmazás megjegyzi, ha érdekel bennünket egy cikk, és a későbbiekben figyelmeztet arra, hogy olvassuk el.","shortLead":"Az alábbi androidos alkalmazás megjegyzi, ha érdekel bennünket egy cikk, és a későbbiekben figyelmeztet arra...","id":"20200303_android_article_reminder_androidos_app_cikkek_elmentese_kesobbi_olvasas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d1465d2-47c1-4022-9e25-4837b4a4281d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f27d046d-9155-47a6-ab6b-73cf0d293009","keywords":null,"link":"/tudomany/20200303_android_article_reminder_androidos_app_cikkek_elmentese_kesobbi_olvasas","timestamp":"2020. március. 03. 14:03","title":"Később olvasna el egy cikket? Ez az alkalmazás erre is figyelmezteti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ce07304-cbb0-414e-b365-5ac8350e73a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A forgalmazás kezdetekor benzines és dízel változatban elérhető újdonságból később plugin hibrid kivitel is érkezik.","shortLead":"A forgalmazás kezdetekor benzines és dízel változatban elérhető újdonságból később plugin hibrid kivitel is érkezik.","id":"20200304_kicsit_nagyobb_es_sokkal_modernebb_lett_a_teljesen_uj_audi_a3","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ce07304-cbb0-414e-b365-5ac8350e73a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4089b4a2-c51f-421d-b3b4-1ec7eb1d5a64","keywords":null,"link":"/cegauto/20200304_kicsit_nagyobb_es_sokkal_modernebb_lett_a_teljesen_uj_audi_a3","timestamp":"2020. március. 04. 09:47","title":"Kicsit nagyobb és sokkal modernebb lett a teljesen új Audi A3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f3d409d-0ba3-48c1-aeae-d129fe98083e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Homlokukat ráncoló ellenzékiek és a sziporkázó Orbán Viktor - ennyit mutatott meg a miniszterelnök a Facebook oldalán a hétfői parlamenti vitából.","shortLead":"Homlokukat ráncoló ellenzékiek és a sziporkázó Orbán Viktor - ennyit mutatott meg a miniszterelnök a Facebook oldalán...","id":"20200302_Vigyazat_Vadnyugat__Orban_Viktor_igy_tette_ki_a_parlamenti_vitat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f3d409d-0ba3-48c1-aeae-d129fe98083e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7b2c764-c185-42b9-8c59-d313e532a0fb","keywords":null,"link":"/itthon/20200302_Vigyazat_Vadnyugat__Orban_Viktor_igy_tette_ki_a_parlamenti_vitat","timestamp":"2020. március. 02. 23:04","title":"\"Vigyázat, Vadnyugat\" - Orbán Viktor ezzel tette ki a parlamenti vitát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f81ab904-cbb3-48d1-a094-a37da7be03a9","c_author":"Muck Tibor","category":"360","description":"Hiába hirdette meg klímavédelmi programjában Orbán Viktor, hogy 2022-től már csak az elektromos autóbuszok vásárlását támogatja az állam, a nagyvárosoknak azután is inkább megéri majd dízelbuszokat vásárolni. Ráadásul a hazai e-busz gyártók jelenleg képtelenek lennének teljesíteni a kormányzati ígéreteket.","shortLead":"Hiába hirdette meg klímavédelmi programjában Orbán Viktor, hogy 2022-től már csak az elektromos autóbuszok vásárlását...","id":"20200302_Nemzeti_villanybuszgyartas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f81ab904-cbb3-48d1-a094-a37da7be03a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87498368-65fd-47a8-b251-399d95c13aa1","keywords":null,"link":"/360/20200302_Nemzeti_villanybuszgyartas","timestamp":"2020. március. 04. 07:00","title":"Széles Gábor is jól járhat, ha egyszer tényleg lesz nemzeti villanybuszgyártás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"294f30dd-739b-41d9-9dc8-cfdc891552f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Járványok idején a mobil kijelzőjét is érdemes gyakran tisztítani, mivel azon is megmaradhatnak a vírusok. A koronavírus például akár 4 napig.","shortLead":"Járványok idején a mobil kijelzőjét is érdemes gyakran tisztítani, mivel azon is megmaradhatnak a vírusok...","id":"20200302_vuhan_virus_koronavirus_mobiltelefon_kijelzo_fertozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=294f30dd-739b-41d9-9dc8-cfdc891552f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aac76ca-cda7-4d72-a5fa-60c3450673ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20200302_vuhan_virus_koronavirus_mobiltelefon_kijelzo_fertozes","timestamp":"2020. március. 02. 16:03","title":"Az új koronavírus akár 96 órán át is fertőzőképes maradhat a mobil kijelzőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad723840-1141-4a24-9411-d741fa27b0c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A VW konszern cseh márkájának első részben elektromos RS modellje kizárólag automataváltóval készül. Szedán és kombi változatban.","shortLead":"A VW konszern cseh márkájának első részben elektromos RS modellje kizárólag automataváltóval készül. Szedán és kombi...","id":"20200304_zold_rendszamos_sportolo_itt_a_skoda_octavia_rs_iv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad723840-1141-4a24-9411-d741fa27b0c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"394a9de3-4bcb-4064-bba6-9db19a8718ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20200304_zold_rendszamos_sportolo_itt_a_skoda_octavia_rs_iv","timestamp":"2020. március. 04. 07:59","title":"Zöld rendszámos sportoló: itt a hibrid Skoda Octavia RS iV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]