[{"available":true,"c_guid":"959a4dd1-0352-4f58-9ef2-994cbeb879d1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"0-ról 100 km/h-ra bőven 3 másodperc alatt lő ki a zuffenhauseni gyártó szupersportos új 911-es modellje.","shortLead":"0-ról 100 km/h-ra bőven 3 másodperc alatt lő ki a zuffenhauseni gyártó szupersportos új 911-es modellje.","id":"20200303_650_loerovel_debutalt_a_teljesen_uj_porsche_911_turbo_s","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=959a4dd1-0352-4f58-9ef2-994cbeb879d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb529a65-1a14-47b4-b8e4-47a83db7441f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200303_650_loerovel_debutalt_a_teljesen_uj_porsche_911_turbo_s","timestamp":"2020. március. 04. 06:41","title":"650 lóerővel debütált a teljesen új Porsche 911 Turbo S","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e519b90-8dc4-41a5-b7cd-dfed13045604","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csehországban összesen 23 embert helyeztek karanténba, köztük van sajtóhírek szerint a Budapesten is megfordult, koronavírus-fertőzéssel diagosztizált lányokat szállító busz és taxi sofőrje is. ","shortLead":"Csehországban összesen 23 embert helyeztek karanténba, köztük van sajtóhírek szerint a Budapesten is megfordult...","id":"20200304_csehorszag_felderites_koronavirusos_diaklanyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e519b90-8dc4-41a5-b7cd-dfed13045604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29ef41ba-8d27-4414-8279-afe3caa948ab","keywords":null,"link":"/vilag/20200304_csehorszag_felderites_koronavirusos_diaklanyok","timestamp":"2020. március. 04. 17:33","title":"Tíz órába telt a cseheknek felderíteni a koronavírusos diáklányok útját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47f7251e-af1f-4454-a937-212febafac24","c_author":"Gránit Pólus","category":"brandchannel","description":"Az online vásárlás egyre nagyobb teret nyer a kereskedelemben, az új, felnövő vásárlóerő pedig már teljes természetességgel mozog a digitális térben. Mindez vajon az üzletek és plázák végét jelentené? Korántsem. Ám az új világ új igényeket is szült.","shortLead":"Az online vásárlás egyre nagyobb teret nyer a kereskedelemben, az új, felnövő vásárlóerő pedig már teljes...","id":"20200226_Igy_formalja_at_a_vasarlasi_szokasokat_a_Zgeneracio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47f7251e-af1f-4454-a937-212febafac24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1315a4b3-dfe2-4c20-9c4c-f746eaad3d3e","keywords":null,"link":"/brandchannel/20200226_Igy_formalja_at_a_vasarlasi_szokasokat_a_Zgeneracio","timestamp":"2020. március. 05. 07:30","title":"Így formálja át a vásárlási szokásokat a Z-generáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Gránit-Pólus Zrt. ","c_partnerlogo":"525272ea-218e-4725-833e-f98dc1ad3378","c_partnertag":"Gránit Pólus"},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A görög partiőrség éles fegyvert is bevetett már, Orbán Ráhel a legbefolyásosabbak között, furcsa szakértői vélemény a Bujákon megvert nő ügyében. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"A görög partiőrség éles fegyvert is bevetett már, Orbán Ráhel a legbefolyásosabbak között, furcsa szakértői vélemény...","id":"20200303_Radar360_Magyarorszagon_is_jart_egy_koronavirusos_beteg_hatalmas_EUs_gyorssegely_migraciora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2477ffea-0806-4052-b567-5869af7427c9","keywords":null,"link":"/360/20200303_Radar360_Magyarorszagon_is_jart_egy_koronavirusos_beteg_hatalmas_EUs_gyorssegely_migraciora","timestamp":"2020. március. 03. 17:30","title":"Radar360: Magyarországon is járt egy koronavírusos beteg, hatalmas EU-s gyorssegély migrációra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85fcaf1a-2135-4d78-9709-e01a058bca44","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az állami kiadások alapján az Európai Unió családjában Magyarország az a tag, akinek a legfontosabb a sport és a vallás, az oktatás és a szociális szempontok úgy közepesen érdeklik, az egészségügy és a környezetvédelem meg nagyjából semennyire sem.","shortLead":"Az állami kiadások alapján az Európai Unió családjában Magyarország az a tag, akinek a legfontosabb a sport és...","id":"20200305_fidesz_orban_kormany_koltsegvetes_sport_egeszsegugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85fcaf1a-2135-4d78-9709-e01a058bca44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8334a554-a5b2-4614-b937-2334bed79c3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200305_fidesz_orban_kormany_koltsegvetes_sport_egeszsegugy","timestamp":"2020. március. 05. 06:30","title":"A Fidesz-állam kevesebbet költött sportra, de így is lazán Európa-bajnok lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de3f0df9-3012-4163-bb58-cc89b83b10f5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kemény csoportba került a magyar csapat a Nemzetek Ligájában.","shortLead":"Kemény csoportba került a magyar csapat a Nemzetek Ligájában.","id":"20200303_A_torok_szerb_orosz_harmassal_talalkoznak_a_magyarok_a_Nemzetek_Ligajaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de3f0df9-3012-4163-bb58-cc89b83b10f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82a2c51f-27d4-4b50-a764-51384022f57d","keywords":null,"link":"/sport/20200303_A_torok_szerb_orosz_harmassal_talalkoznak_a_magyarok_a_Nemzetek_Ligajaban","timestamp":"2020. március. 03. 18:57","title":"A török, szerb, orosz hármassal találkozik a válogatott a Nemzetek Ligájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae73bf9-e617-4dde-a00b-c53b18c2e5ad","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A karbantartásoknak köszönhetően egyes járatok fordulóideje is csökkenhet.","shortLead":"A karbantartásoknak köszönhetően egyes járatok fordulóideje is csökkenhet.","id":"20200303_Lezarjak_a_ferihegyi_repuloter_futopalyait_tavasszal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ae73bf9-e617-4dde-a00b-c53b18c2e5ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07ca3225-a3eb-4697-a174-445461872200","keywords":null,"link":"/kkv/20200303_Lezarjak_a_ferihegyi_repuloter_futopalyait_tavasszal","timestamp":"2020. március. 03. 18:27","title":"Ismét lezárják a ferihegyi repülőtér kifutópályáit tavasszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60416dd1-3831-4815-813c-71c616a74b2d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Australian Strategic Policy Institute kutatóközpont szerint a kínai kormány mintegy 80 ezer, kisebbséghez tartozó embert dolgoztat kényszermunkára utaló körülmények között 27 kínai gyárban, amelyek a világ legnagyobb cégeinek termelnek.","shortLead":"Az Australian Strategic Policy Institute kutatóközpont szerint a kínai kormány mintegy 80 ezer, kisebbséghez tartozó...","id":"20200303_kina_atnevelotabor_kenyszermunka_ujgur_kisebbseg_tech_cegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60416dd1-3831-4815-813c-71c616a74b2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb67514-47fc-4d1d-a9cb-f832171ecced","keywords":null,"link":"/tudomany/20200303_kina_atnevelotabor_kenyszermunka_ujgur_kisebbseg_tech_cegek","timestamp":"2020. március. 03. 20:03","title":"Kényszermunkán dolgoztatott emberek termelhetnek a világ vezető techcégeinek Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]