[{"available":true,"c_guid":"dd210877-fcc3-45b0-b22a-f01a96820243","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely megépítené az Albertfalvai hidat, ha a fővárosnak lenne rá pénze.","shortLead":"Karácsony Gergely megépítené az Albertfalvai hidat, ha a fővárosnak lenne rá pénze.","id":"20200303_Hideghaboru_lehet_a_kormany_es_a_fovaros_kozott_az_iparuzesi_ado_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd210877-fcc3-45b0-b22a-f01a96820243&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"817e8ece-f6e6-4ef2-899b-41308be78902","keywords":null,"link":"/itthon/20200303_Hideghaboru_lehet_a_kormany_es_a_fovaros_kozott_az_iparuzesi_ado_miatt","timestamp":"2020. március. 03. 21:54","title":"Hidegháború lehet a kormány és a főváros között az iparűzési adó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad963eab-dcac-45b1-a929-9f48a2ad3e8c","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"\"A gengszternek vesznie kell, de az azt kitermelő bűnös világ és hazug társadalmi rendszer a helyén marad\" - áll a hvg.hu 10 részes videoesszé sorozatának legújabb epizódjában, amely az alvilág mélységes bugyraiba vezető gengszterfilmekkel foglalkozik. Minden héten egy-egy ötperces gyorstalpalót adunk a meghatározó filmes műfajokból - ezúttal maffiózóknak, bankrablóknak és szerelmes bűnözőknek szurkolunk Lichter Péter filmrendező, filmesztéta jóvoltából. ","shortLead":"\"A gengszternek vesznie kell, de az azt kitermelő bűnös világ és hazug társadalmi rendszer a helyén marad\" - áll...","id":"20200305_A_legelvetemultebb_bunozot_is_meg_tudjuk_szeretni__Filmes_kisokos_a_hvghun","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad963eab-dcac-45b1-a929-9f48a2ad3e8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb4428c4-53dc-4d32-942e-f080126e9d59","keywords":null,"link":"/kultura/20200305_A_legelvetemultebb_bunozot_is_meg_tudjuk_szeretni__Filmes_kisokos_a_hvghun","timestamp":"2020. március. 05. 19:45","title":"A legelvetemültebb bűnözőt is meg tudjuk szeretni - Filmes kisokos a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"422db9f2-b2ee-4fd7-bd0a-08b2990d228f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kínai tudósok szerint két törzse is terjed az emberek között a járványt okozó új koronavírusnak.","shortLead":"Kínai tudósok szerint két törzse is terjed az emberek között a járványt okozó új koronavírusnak.","id":"20200304_koronavirus_ket_torzs_lappangasi_ido","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=422db9f2-b2ee-4fd7-bd0a-08b2990d228f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a52b8e65-0530-4aad-a164-5fc5da98d719","keywords":null,"link":"/tudomany/20200304_koronavirus_ket_torzs_lappangasi_ido","timestamp":"2020. március. 04. 20:10","title":"Mutálódhatott a koronavírus, már kétféle fertőz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A felmérés szerint a piacinál alacsonyabb bérleti díjat és tulajdonszerzési lehetőséget akarnak a 35 év alattiak.","shortLead":"A felmérés szerint a piacinál alacsonyabb bérleti díjat és tulajdonszerzési lehetőséget akarnak a 35 év alattiak.","id":"20200305_A_fiatalok_elsopro_tobbsege_olcso_berlakasrendszert_akar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f236232-a069-4acd-af98-9b9d39d96178","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200305_A_fiatalok_elsopro_tobbsege_olcso_berlakasrendszert_akar","timestamp":"2020. március. 05. 06:05","title":"A fiatalok elsöprő többsége olcsó bérlakásrendszert akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1b7c417-ed9f-4c92-808c-25202e259ba6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az utak negyede csupa lyuk Budapesten. Az MSZP aláírást gyűjt, hogy legyen pénz felújítani.","shortLead":"Az utak negyede csupa lyuk Budapesten. Az MSZP aláírást gyűjt, hogy legyen pénz felújítani.","id":"20200305_Tutto_Kata_itt_offroad_versenyt_lehet_rendezni_nem_olimpiat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1b7c417-ed9f-4c92-808c-25202e259ba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2033c39a-4bed-4662-b5dc-3db6b0d46abc","keywords":null,"link":"/itthon/20200305_Tutto_Kata_itt_offroad_versenyt_lehet_rendezni_nem_olimpiat","timestamp":"2020. március. 05. 18:55","title":"Tüttő Kata: itt off-road versenyt lehet rendezni, nem olimpiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcec7cb1-f362-4e15-a40c-f6eb0907a693","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Már 300 ezer évvel ezelőtt, a kőkorszaki vadászó-gyűjtögető emberek is úgy használhatták közösségi hálójukat, mint ahogy a mai emberek. Az erről készült tanulmány egy nemzetközi kutatócsoport a Science Advances folyóiratban publikálta.","shortLead":"Már 300 ezer évvel ezelőtt, a kőkorszaki vadászó-gyűjtögető emberek is úgy használhatták közösségi hálójukat, mint...","id":"20200305_kokorszaki_vadaszo_gyujtogeto_emberek_kozosseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dcec7cb1-f362-4e15-a40c-f6eb0907a693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"112926d9-a32f-4f26-a954-3804776cd7c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200305_kokorszaki_vadaszo_gyujtogeto_emberek_kozosseg","timestamp":"2020. március. 05. 10:03","title":"A kőkorszaki vadászó-gyűjtögetők is úgy használták a \"közösségi hálót\", mint a mai ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Facebook igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy a felhasználókhoz a koronavírussal kapcsolatban csak a hiteles információk érjenek el. Ennek érdekében több lépést is bejelentett Mark Zuckerberg.","shortLead":"A jelek szerint a Facebook igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy a felhasználókhoz a koronavírussal...","id":"20200305_koronavirus_egeszsegugyi_vilagszervezet_who_hirdetes_facebook","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6407afd9-1cf5-4cca-b573-36fc2d6dd174","keywords":null,"link":"/tudomany/20200305_koronavirus_egeszsegugyi_vilagszervezet_who_hirdetes_facebook","timestamp":"2020. március. 05. 08:33","title":"Koronavírus: Szembeszáll az álhírekkel a Facebook, ingyen hirdethet náluk az Egészségügyi Világszervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ce07304-cbb0-414e-b365-5ac8350e73a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A forgalmazás kezdetekor benzines és dízel változatban elérhető újdonságból később plugin hibrid kivitel is érkezik.","shortLead":"A forgalmazás kezdetekor benzines és dízel változatban elérhető újdonságból később plugin hibrid kivitel is érkezik.","id":"20200304_kicsit_nagyobb_es_sokkal_modernebb_lett_a_teljesen_uj_audi_a3","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ce07304-cbb0-414e-b365-5ac8350e73a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4089b4a2-c51f-421d-b3b4-1ec7eb1d5a64","keywords":null,"link":"/cegauto/20200304_kicsit_nagyobb_es_sokkal_modernebb_lett_a_teljesen_uj_audi_a3","timestamp":"2020. március. 04. 09:47","title":"Kicsit nagyobb és sokkal modernebb lett a teljesen új Audi A3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]