[{"available":true,"c_guid":"1e90e675-f0e8-4ba2-9d30-b9ac3bba6682","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ítélet nem jogerős. Beri Róbertet az október 13-i önkormányzati választáson újraválasztották.","shortLead":"Az ítélet nem jogerős. Beri Róbertet az október 13-i önkormányzati választáson újraválasztották.","id":"20191021_uzsora_csalas_beri_robert_nyirpilis_polgarmester","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e90e675-f0e8-4ba2-9d30-b9ac3bba6682&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efc1941d-ac9a-4b04-a747-68e063e2a17d","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_uzsora_csalas_beri_robert_nyirpilis_polgarmester","timestamp":"2019. október. 21. 21:00","title":"Uzsorázás és csalás miatt ítélték el Nyírpilis polgármesterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"916df2d5-892a-4443-a0fa-3fb6c69133b8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Szlovákia elleni meccsen tapasztalt rasszista, kirekesztő szurkolói megnyilvánulások miatt zárt kapuk mögött kellett az Azerbajdzsán elleni meccset megrendezni. A bérletes szurkolók pénzvisszatérítést kapnak, mert arra mérkőzésre nem mehettek be.","shortLead":"A Szlovákia elleni meccsen tapasztalt rasszista, kirekesztő szurkolói megnyilvánulások miatt zárt kapuk mögött kellett...","id":"20191022_Penzt_ad_vissza_a_berleteseknek_az_MLSZ_a_zart_kapus_meccs_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=916df2d5-892a-4443-a0fa-3fb6c69133b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0583779d-5f45-4664-a760-f295f851e146","keywords":null,"link":"/sport/20191022_Penzt_ad_vissza_a_berleteseknek_az_MLSZ_a_zart_kapus_meccs_miatt","timestamp":"2019. október. 22. 17:59","title":"Visszafizeti az MLSZ a zártkapus meccs árát a bérleteseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"A német kormány kezébe venné az országban élő törökök oktatását, ám ehhez nincs elég tanár. ","shortLead":"A német kormány kezébe venné az országban élő törökök oktatását, ám ehhez nincs elég tanár. ","id":"20191021_erdogan_torok_oktatas_iskola","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f0a542-cc94-4054-ad9e-dd0d0eb46c12","keywords":null,"link":"/vilag/20191021_erdogan_torok_oktatas_iskola","timestamp":"2019. október. 21. 17:45","title":"Erdogan iskoláiban nem csak törökül tanulnak Berlinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcc6a6c7-8240-46d1-9190-fc9e759e0015","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Arkansasban is tombol a vihar, már halálos áldozat is van.","shortLead":"Arkansasban is tombol a vihar, már halálos áldozat is van.","id":"20191021_Brutalis_tornado_sopor_vegig_Amerikan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcc6a6c7-8240-46d1-9190-fc9e759e0015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a213a63-35d8-49ad-af59-631f694ab968","keywords":null,"link":"/vilag/20191021_Brutalis_tornado_sopor_vegig_Amerikan","timestamp":"2019. október. 21. 17:19","title":"Tornádó söpör végig Amerikán, több tízezer háztartásban nincs áram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a93a549c-d2aa-4b61-bc42-ad0bc331bfbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába jól dokumentált a Facebook története, Mark Zuckerberg megpróbált egy teljesen új verziót előadni. ","shortLead":"Hiába jól dokumentált a Facebook története, Mark Zuckerberg megpróbált egy teljesen új verziót előadni. ","id":"20191023_mark_zuckerberg_facebook_eredete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a93a549c-d2aa-4b61-bc42-ad0bc331bfbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91e6e1f4-ac86-4481-9712-3f2a4dfcb583","keywords":null,"link":"/tudomany/20191023_mark_zuckerberg_facebook_eredete","timestamp":"2019. október. 23. 15:03","title":"Zuckerberg elmondta, hogyan jött létre a Facebook – és nem nevette el magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4df42e2a-02ae-4cf0-aabd-b72cc312130e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába nyújtottak be 4 panaszt is az önkormányzati választás végeredménye ellen.","shortLead":"Hiába nyújtottak be 4 panaszt is az önkormányzati választás végeredménye ellen.","id":"20191021_Dontottek_Piko_is_marad_polgarmester","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4df42e2a-02ae-4cf0-aabd-b72cc312130e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"959e94fc-5839-46db-830a-12311ad4f345","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Dontottek_Piko_is_marad_polgarmester","timestamp":"2019. október. 21. 21:38","title":"Döntöttek: Pikó is marad polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bcc8081-442b-43c3-b09a-4283989d4bd6","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"A Watchmen dögös látvánnyal és nyers akciójelenetekkel felvértezve indított az HBO GO kínálatában. Az már biztos, hogy a kultikus képregény méltó örököse, amely szintén égető aktuálpolitikai problémákat feszeget. Ám kérdés, mit kezd a sorozattal az, aki nem ismeri a képregényes előzményeket?","shortLead":"A Watchmen dögös látvánnyal és nyers akciójelenetekkel felvértezve indított az HBO GO kínálatában. Az már biztos...","id":"20191022_Watchmen_HBO_kepregeny_szuperhos_szuperhosfilmek_alan_moore","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bcc8081-442b-43c3-b09a-4283989d4bd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32652ab0-b7af-4cb2-b109-2a4c1b85ee49","keywords":null,"link":"/kultura/20191022_Watchmen_HBO_kepregeny_szuperhos_szuperhosfilmek_alan_moore","timestamp":"2019. október. 22. 18:00","title":"Ki élhet vissza az erőszakkal? A Watchmen ízekre szedi a szélsőjobboldali populizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c4c9214-b602-458f-a2a4-0ef0c0b9cc34","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Népvédelmi Egységek szíriai kurd fegyveres szervezet szóvivője szerint Törökország a visszavonulás dacára folytatja támadásait, de már a kialakítandó biztonsági övezet peremén túl. ","shortLead":"A Népvédelmi Egységek szíriai kurd fegyveres szervezet szóvivője szerint Törökország a visszavonulás dacára folytatja...","id":"20191022_Visszavonultak_a_sziriai_kurdok_a_kialakitando_biztonsagi_ovezetbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c4c9214-b602-458f-a2a4-0ef0c0b9cc34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"863924da-024e-49b0-a74f-01bc35a82ca7","keywords":null,"link":"/vilag/20191022_Visszavonultak_a_sziriai_kurdok_a_kialakitando_biztonsagi_ovezetbol","timestamp":"2019. október. 22. 20:10","title":"Visszavonultak a szíriai kurdok a kialakítandó biztonsági övezetből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]