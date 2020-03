Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a98e8fb4-1a00-4fc7-9d7e-97278e821c5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szivárognak az információk az Intel tizedik generációs Comet Lake-H chipjeiről. Ha igazak, óriási erő költözhet a laptopokba.","shortLead":"Szivárognak az információk az Intel tizedik generációs Comet Lake-H chipjeiről. Ha igazak, óriási erő költözhet...","id":"20200305_intel_comet_lake_h_10_generacio_processzor_laptop_core_i9_10980hk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a98e8fb4-1a00-4fc7-9d7e-97278e821c5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ea03bb-94ed-47ee-89fa-693ccb60e120","keywords":null,"link":"/tudomany/20200305_intel_comet_lake_h_10_generacio_processzor_laptop_core_i9_10980hk","timestamp":"2020. március. 05. 08:03","title":"Ez kerül a legjobb laptopokba: azt beszélik, 5,3 GHz-en zakatol az Intel új processzora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hűtlen kezelés bűntette és hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt ítélték két évre, de megromlott egészségi állapotára hivatkozva nem kezdte meg büntetését. ","shortLead":"Hűtlen kezelés bűntette és hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt ítélték két évre, de megromlott egészségi...","id":"20200304_borton_Nyiregyhazi_Varosuzemelteto_vezeto_felteteles_szabadulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"286d02ae-78c8-4f83-9e0c-13ff751342b4","keywords":null,"link":"/itthon/20200304_borton_Nyiregyhazi_Varosuzemelteto_vezeto_felteteles_szabadulas","timestamp":"2020. március. 04. 19:23","title":"Nem vonult be a börtönbe a Nyíregyházi Városüzemeltető volt vezetője, feltételesen sem szabadulhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c7bc3a-3121-4686-9766-5babf64941f1","c_author":"Balla István-Németh Róbert","category":"kultura","description":"Minden eddiginél karcosabb, rockosabb lett a Kiscsillag hatodik, Tompa kések című albuma, amelynek dalaiban magányos nők, paranoiás férfiak, párkapcsolati válságok és egzisztenciális szorongások váltakoznak. Felhangzik némi kutyaugatás, továbbá Hajdú B. István és Vitray Tamás meccsközvetítései, valamint egy kamu belgrádi rádióbemondó hangja is. A szerző-frontember Lovasi Andrással és a lemez producerével, Lázár Domokossal beszéltük át az új dalokat, amelyeket a hvg.hu-n már meg is hallgathat.","shortLead":"Minden eddiginél karcosabb, rockosabb lett a Kiscsillag hatodik, Tompa kések című albuma, amelynek dalaiban magányos...","id":"20200305_Mi_masrol_szolna_a_popzene__Kiscsillag_albumpremier","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27c7bc3a-3121-4686-9766-5babf64941f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"655c0c59-226d-40df-a314-38ac0a7c4a45","keywords":null,"link":"/kultura/20200305_Mi_masrol_szolna_a_popzene__Kiscsillag_albumpremier","timestamp":"2020. március. 05. 16:30","title":"„Szeretőd leszek, vagy mit tudom én” – Kiscsillag albumpremier a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A felmérés szerint a piacinál alacsonyabb bérleti díjat és tulajdonszerzési lehetőséget akarnak a 35 év alattiak.","shortLead":"A felmérés szerint a piacinál alacsonyabb bérleti díjat és tulajdonszerzési lehetőséget akarnak a 35 év alattiak.","id":"20200305_A_fiatalok_elsopro_tobbsege_olcso_berlakasrendszert_akar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f236232-a069-4acd-af98-9b9d39d96178","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200305_A_fiatalok_elsopro_tobbsege_olcso_berlakasrendszert_akar","timestamp":"2020. március. 05. 06:05","title":"A fiatalok elsöprő többsége olcsó bérlakásrendszert akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7fd46c4-8ab9-4efd-819a-53bcae6818ad","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hét év után először nem érkeznek szerelvények Varsóból és Krakkóból.","shortLead":"Hét év után először nem érkeznek szerelvények Varsóból és Krakkóból.","id":"20200304_lengyel_kulonvonat_cof_marcius_15_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7fd46c4-8ab9-4efd-819a-53bcae6818ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9895f368-a6c2-4adc-a410-a6915095f847","keywords":null,"link":"/itthon/20200304_lengyel_kulonvonat_cof_marcius_15_koronavirus","timestamp":"2020. március. 04. 13:35","title":"Nem jönnek különvonattal lengyelek március 15-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e30bf98-8057-4b05-8cf8-e6af39867a1b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az iráni hatóságok bejelentették, hogy országos tervet dolgoztak ki a koronavírus-járvány elleni küzdelemre.","shortLead":"Az iráni hatóságok bejelentették, hogy országos tervet dolgoztak ki a koronavírus-járvány elleni küzdelemre.","id":"20200305_Iranban_egy_honapra_bezarjak_az_iskolakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e30bf98-8057-4b05-8cf8-e6af39867a1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7acb100c-86e9-4945-a33d-f36e12aa8952","keywords":null,"link":"/vilag/20200305_Iranban_egy_honapra_bezarjak_az_iskolakat","timestamp":"2020. március. 05. 12:48","title":"Iránban egy hónapra bezárják az iskolákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e63de3-99ce-4ac4-9096-54f558d25529","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az enyészeté lett a 2017-ben átadott építmény.","shortLead":"Az enyészeté lett a 2017-ben átadott építmény.","id":"20200304_liget_projekt_baan_laszlo_varosliget_pavilon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61e63de3-99ce-4ac4-9096-54f558d25529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a6781be-a00a-4955-9db7-1a111540093a","keywords":null,"link":"/kkv/20200304_liget_projekt_baan_laszlo_varosliget_pavilon","timestamp":"2020. március. 04. 17:13","title":"Hullik a festék és a szigetelés a 100 millió forintból felhúzott városligeti pavilonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem egyértelmű, miért nem ismertették tegnap a másik diák iskoláját, CEU-döntés jöhet az Európai Bíróságon, kisiklott egy TGV. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Nem egyértelmű, miért nem ismertették tegnap a másik diák iskoláját, CEU-döntés jöhet az Európai Bíróságon, kisiklott...","id":"20200305_Radar360_Uj_informaciok_a_koronavirusos_betegrol_katonak_a_torok_hataron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c51142aa-1dfa-49c4-8354-8b930d5f4395","keywords":null,"link":"/360/20200305_Radar360_Uj_informaciok_a_koronavirusos_betegrol_katonak_a_torok_hataron","timestamp":"2020. március. 05. 17:30","title":"Radar360: Elmaradhatnak a március 15-i ünnepségek, katonák a török határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]